Crimen y Justicia

Condenaron a 17 personas de una banda narcocriminal que comercializaba drogas en tres localidades de Santa Fe

Así lo determinó la Justicia provincial tras un juicio abreviado en el que los acusados reconocieron los delitos

Guardar
Los elementos secuestrados durante los
Los elementos secuestrados durante los allanamientos (Foto: fiscales.gob)

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de Rosario dictó condenas para 17 integrantes de una organización narcocriminal que comercializaba estupefacientes a gran escala en Arroyo Seco, Fighiera y extendía sus operaciones hacia Rosario. La investigación, que demandó más de un año de investigación, se resolvió mediante un juicio abreviado con penas que alcanzaron hasta los seis años de prisión.

El fallo, a cargo del juez Eugenio Martínez, incluyó también multas superiores a 7 millones de pesos y el decomiso de dinero, armas y siete vehículos secuestrados en los procedimientos.

La organización criminal fue desbaratada tras allanamientos realizados el año pasado que involucraron 20 domicilios distribuidos entre Arroyo Seco, Fighiera y Rosario. Se trataba de un grupo que operaba por medio de múltiples puntos fijos de venta y, en simultáneo, implementaba la modalidad delivery para abastecer la demanda de distintas localidades. De acuerdo con lo detallado por el Ministerio Público Fiscal, trabajaban de forma estructurada bajo una lógica jerárquica con roles definidos.

Los primeros indicios surgieron en octubre de 2022 a partir de una denuncia anónima que señalaba la venta de drogas en un domicilio de Arroyo Seco. La intervención de la Fiscalía Federal N°3 reveló que existían múltiples puntos de expendio y que la actividad tenía conexiones directas con Rosario. El análisis de llamados telefónicos le reveló a los investigadores, confirmó el funcionamiento de la organización dedicada al tráfico, fraccionamiento y distribución de droga de manera articulada.

Comercializaban la droga en Rosario,
Comercializaban la droga en Rosario, Fighiera y Arroyo Sec (Foto: fiscales.gob)

En abril de 2024, por orden judicial, se realizaron los allanamientos simultáneos en 16 viviendas de Arroyo Seco, 3 en Rosario y una en Fighiera. En el operativo se incautaron envoltorios de cocaína con un peso total de 128 gramos, más de 1,8 kilos de marihuana. Además, se produjeron detenciones en Gaboto, Leopoldo Marechal y Alvarado, donde se hallaron drogas, listas para fraccionar y herramientas para su comercialización.

El avance de la causa permitió detectar a los principales implicados y la participación de otros individuos con vínculos en Rosario, quienes fueron condenados por los delitos de comercio de estupefacientes y tenencia de arma de fuego. El acuerdo de juicio abreviado alcanzado ante el fiscal federal Claudio Kishimoto fue aceptado por los 17 acusados, quienes admitieron su participación en los hechos bajo investigación y acordaron la calificación legal y las penas propuestas.

“En la requisitoria de elevación a juicio, el grupo fue acusado de vender, acopiar, fraccionar y distribuir droga bajo el liderazgo Fleitas, quien se encargaba de proveerla al resto de los integrantes junto a Lombardi, que tenía el rol de acondicionamiento, transporte y cobro de dinero resultante de la actividad ilícita”, señaló el documento judicial.

Durante la audiencia de homologación todas las defensas, el Ministerio Público Fiscal y el tribunal revisaron el acuerdo y se establecieron las siguientes penas: Sergio Jesús Fleitas recibió 6 años y 4 meses de prisión y Felipe Lombardi, 6 años, por ser considerados autores de tráfico de estupefacientes en la modalidad de comercio. Los restantes condenados obtuvieron entre 3 y 4 años de prisión, en algunos casos de ejecución condicional. Asimismo, el juez fijó multas por un total de 7.280.000 pesos y dispuso el decomiso de dos motocicletas marca Motomel Modelo Skua de 150 centímetros cúbicos, una motocicleta Honda Tornado, otra Honda CB 125, un auto Peugeot 207 Compact Feline y otro Citroën C4.

La causa, tramitada por el Área de Transición de la Unidad Fiscal Rosario y la PSA, fue considerada una de las principales acciones contra el narcotráfico en la región durante el último año.

Temas Relacionados

narcocriminalesorganizaciónSanta FeArroyo Secoúltimas noticias

Últimas Noticias

Robaron a un jubilado en La Plata y es el segundo hecho del que es víctima en menos de dos meses

El hombre de 83 años fue sorprendido por tres delincuentes mientras dormía. Le robaron dinero en efectivo y su camioneta

Robaron a un jubilado en

Imputaron a tres policías de Córdoba por abuso de poder y violencia contra un chico de 13 años

La madre tomó conocimiento de lo sucedido por un amigo del menor. La Fiscalía señaló que, tras el hecho, los señalados no labraron el registro del control

Imputaron a tres policías de

Otra brutal pelea callejera a la salida de un boliche: un joven fue atacado a golpes con un palo y quedó inconsciente

El enfrentamiento entre jóvenes se desarrolló en la costanera de la ciudad de Viedma, Río Negro y quedó registrada en un video que circuló en las redes sociales

Otra brutal pelea callejera a

Quedó en libertad, volvió a robar a los dos días y fue detenido nuevamente en Villa Sarmiento

La Policía lo capturó cuando trataba de forzar la reja de una casa, apenas 48 horas después de salir de prisión

Quedó en libertad, volvió a

Declararon inimputable al hombre que mató de 34 puñaladas a su madre en Córdoba

La pericia interdisciplinaria estableció que el hombre “reúne criterios de internación” tras comprobar la presencia de factores psicopatológicos y el riesgo grave que representaba tanto para sí mismo como para terceros

Declararon inimputable al hombre que
DEPORTES
Cavigliasso-Pertegarini, el matrimonio argentino que

Cavigliasso-Pertegarini, el matrimonio argentino que se consagró campeón mundial de Rally Raid y buscará su segundo Dakar

La glamorosa historia de amor detrás de la propuesta de casamiento más romántica de la F1

El Monumental habló: el termómetro de los hinchas y los fuertes hits en la caída de River Plate ante Gimnasia

La sorpresiva decisión de Marcelo Gallardo tras la derrota de River ante Gimnasia y en la previa del Superclásico con Boca

Los memes y reacciones de la derrota de River ante Gimnasia: críticas a Gallardo, burlas desde Boca y “justicia divina” de Maradona

TELESHOW
Llega la gran noche de

Llega la gran noche de nuestro teatro musical, Los Premios Hugo

Luck Ra debutó en MasterChef Celebrity como reemplazo de La Joaqui y Wanda lo incomodó con una pregunta sobre su romance

Las tiernas postales de Alexis Mac Allister en sus primeros días como padre de Alaia

Chris Martin de Coldplay sorprendió en vivo al aparecer junto a Tini Stoessel en Tecnópolis

La conmovedora aparición que vivió la viuda de Cacho Castaña: “Él me explicó cómo seguir”

INFOBAE AMÉRICA

Un experimento con inteligencia artificial

Un experimento con inteligencia artificial logra desbloquear recuerdos olvidados de la infancia

Desde hojas hasta huesos: así construyen su protección los insectos que se disfrazan para sobrevivir

Israel confirmó la identidad y la causa de muerte de tres rehenes asesinados y entregados por los terroristas de Hamas

Donald Trump dijo que Xi Jinping afirmó que China no intervendrá en Taiwán mientras él sea presidente de EEUU

Rusia admitió que mantiene contactos con el régimen venezolano y que posee “varias obligaciones contractuales”