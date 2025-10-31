Sin los Sena y con custodia, declaran la madre y la abuela de Cecilia Strzyzowski

La abuela de Cecilia fue la primera en declarar en el juicio (Fotos/Edgar Aguirre)

Resistencia, Chaco (enviada especial). Tras más de dos años de espera, este viernes finalmente Mercedes Valois Flores y Gloria Romero, abuela y madre de Cecilia Strzyzowski, ingresaron al Centro de Estudios Judiciales de Resistencia para declarar en el juicio por jurados contra el clan Sena.

Mercedes y Gloria llegaron juntas a la sede de Juan B. Justo 42 esta mañana, cuando se dio inicio al debate oral y todas las partes expresaron sus alegatos de apertura. Lo hicieron junto a su custodia personal, la que solicitaron tiempo atrás luego de denunciar amenazas de los Sena. “Dijeron que, si les daban perpetua, se iban a encargar de mi otra hija”, le había dicho la madre de Cecilia a Infobae antes de viajar al juicio.

Por este mismo motivo fue que las dos hicieron el mismo pedido: declarar sin la presencia ni Emerenciano, ni César, ni Marcela Acuña. Para cumplirlo, las autoridades debieron acondicionar una habitación contigua para alojar a los imputados.

Minutos antes de las 15, la familia Sena fue trasladada a esa habitación y las autoridades llamaron a Mercedes para que diera su testimonio ante el jurado popular. El despliegue, sin embargo, demoró el ingreso de la mujer unos 20 minutos.

La madre de Cecilia al llegar al lugar

La declaración de la abuela de Cecilia comenzó poco después. La presenciaron los otros cuatro imputados por el femicidio de la joven, los abogados defensores y querellantes, fiscales, jurados y la jueza técnica, Dolly Fernández. A la prensa le prohibieron estar: por orden de la magistrada, los periodistas debieron alojarse en una sala apartada y escuchar el relato a través de un televisor. No les permitieron ingresar con celulares, computadoras ni agua. Solamente libreta y lapicera.

Gloria, la madre de Cecilia, ingresará después que ella y con las mismas condiciones. En la previa al inicio del debate, le dijo a este medio: “Nervios no tengo. Es ir a contar lo que viví y presencié. Lo que sí pedí es que Emerenciano Sena y Marcela Acuña no estén presentes. La realidad es que no los conozco. Nunca les vi la cara y no pienso hacerlo ahora porque me va a reventar la psiquis”.

Madre y abuela de Cecilia con una foto de ella antes de ingresar a declarar

Gloria todavía recuerda su último abrazo con Cecilia y llora cuando lo describe. “Fue el miércoles 31 de mayo de 2023. Me vino a despedir y estaba estrenando un buzo de color rosa. Cuando la fui a saludar, metí la mano por debajo del buzo para ver cómo era la tela. Me gustaba la felpita adentro. ‘Pa’ mí’, le dije. Éramos de jugar y muy compinches. ‘Te voy a regalar uno igual’, me contestó. Todavía puedo sentirle el perfume…”, dice.

De ese buzo quedó “un pedacito” de tela quemado, que tuvo que reconocer en una bandeja de acero inoxidable. “No me dejaron nada de mi hija, todo estaba quemado, todo estaba destruido: era puro hollín. Lo único que me quedó fue un mechón de su cabello, cuando se lo cortó de adolescente. El por qué y el cómo la mataron no lo sé. Si fue rápido, si la torturaron… no sé lo que le hicieron ni de qué forma”, lamentó Gloria.

Noticia en desarrollo