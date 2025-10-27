Crimen y Justicia

Ezeiza: intensa búsqueda de un adolescente que salió de un boliche durante la tormenta y desapareció

Se trata de Nicolás Tomás Duarte, de 18 años, visto por última vez el viernes a la noche. El trabajo de Bomberos, drones y perros se centra en un arroyo cercano al local bailable

Fabián Induti
Cecilia Di Lodovico

Buscan a un adolescente de 18 años que salió caminando solo de un boliche en Ezeiza y desapareció

Nicolás Tomás Duarte, un adolescente de 18 años, es buscado intensamente desde este sábado a la madrugada, cuando salió caminando solo de un boliche ubicado en el partido de Ezeiza y desapareció sin dejar rastros. Fuentes de la investigación explicaron a Infobae que la Policía Bonaerense desplegó un amplio operativo para dar con el paradero del joven, quien, se presume, podría haber caído en un arroyo.

Duarte, argentino, con domicilio en la localidad de Tristán Suárez, salió de su casa el viernes a la noche y se dirigió al boliche Egipto Baires Sur, ubicado en la esquina de Colectora ruta provincial 205 -en ese tramo la calle recibe el nombre de Lucio Salvadores- y Sargento Cabral, a unos 25 minutos en auto del domicilio de Nicolás.

Tras permanecer algunas horas dentro del boliche, el adolescente salió caminando en soledad y en medio de una intensa lluvia, según lograron corroborar los investigadores a partir del seguimiento de cámaras de seguridad de la zona.

El video que encabeza esta nota muestra que Nicolás se retiró solo del lugar y caminó por una calle de tierra, por la cual se desplazaba a pie mientras trataba de sortear los charcos de agua acumulada que la tormenta había provocado en el camino.

Vestía una remera manga larga color negra y azul, pantalón y zapatillas negras.

Egipto Baires Sur, el boliche
Egipto Baires Sur, el boliche al que asistió Nicolás Duarte durante la madrugada del sábado.

A la 1 de la mañana le avisó a la mamá que se iba al boliche. Se tomó un auto y allá se iba a encontrar con sus amigos”, precisó Heber, padre de Nicolás, en diálogo con Infobae.

Familiares, amigos y conocidos del adolescente recorrieron hospitales y comisarías de la zona en busca de novedades sobre su paradero, pero hasta el momento no recibieron información concreta. Ante ese escenario, este domingo cortaron la RP 205 en reclamo de que el Municipio de Ezeiza y la discoteca aporten imágenes de cámaras para tratar de dar con el joven.

En el marco de un importante operativo, Nicolás es buscado por bomberos voluntarios, perros entrenados en rastreo de personas y drones, que este lunes continuaban rastrillando un arroyo cercano al local bailable al que asistió el joven este fin de semana.

Nicolás mide aproximadamente 1,78 metros, es de contextura delgada, cabello corto castaño claro, ojos marrones y tez trigueña.

Cómo sigue la búsqueda de los jubilados desaparecidos en Chubut

Pasaron 16 días y todavía es un misterio el paradero de Pedro Kreder y Juana Morales, la pareja que desapareció el pasado 11 de octubre en la provincia de Chubut. Los jubilados fueron registrados por última vez cuando salieron desde la casa del hombre en Comodoro Rivadavia para, aparentemente, pasar un día de campo. Pero desde entonces nada se sabe de ellos.

Lejos de encontrar certezas, la investigación mantiene abiertas dos hipótesis principales: una desaparición accidental o la intervención de terceros.

Pedro Kreder y Juana Morales
Pedro Kreder y Juana Morales

El despliegue para hallar rastros de la pareja en Rocas Coloradas no trajo, hasta ahora, resultados claros. La policía chubutense, junto a otras fuerzas, rastrilló la zona y no encontró pruebas ni indicios que permitan confirmar por dónde pasaron los jubilados.

En paralelo, las imágenes de las cámaras de seguridad públicas y privadas que tomaron el paso de la camioneta de Pedro, no confirman que el mecánico y su pareja estuvieran dentro.

Una de las últimas imágenes
Una de las últimas imágenes registradas por cámaras de seguridad de la camioneta de Kreger

Las tareas de búsqueda se dan en un terreno hostil y de difícil acceso. La zona está compuesta por suelos en los que, según el propio ministro de Seguridad de Chubut, Héctor Iturrioz, cualquier persona puede hundirse al romper la capa superficial. Además, la presencia de fauna salvaje complica las tareas de los equipos que avanzan entre grietas, zanjas y caminos poco transitados.

