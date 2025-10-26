Confirmaron que el cuerpo hallado en el lago Nahuel Huapi pertenecía al hombre de 60 años desaparecido en Bariloche

El cadáver fue encontrado en las cercanías del lago Nahuel Huapi

La confirmación de la identidad del hombre hallado sin vida en las cercanías del lago Nahuel Huapi le puso fin a la intensa búsqueda que se desarrollaba en la ciudad de Bariloche. Desde el miércoles, Héctor Horacio Hernández, de 60 años, era buscado, luego de que su familia perdiera contacto con él.

El cuerpo había sido encontrado el jueves, alrededor de las 14 horas, en las inmediaciones del mirador del río Limay, en territorio de Neuquén. Un llamado anónimo alertó sobre la presencia de los restos en el área, por lo que el gabinete de Criminalística de Junín de los Andes y la Fiscalía de Villa La Angostura fueron convocados para trabajar en el lugar.

Después de que se constatara que la persona no tenía signos vitales, el asistente letrado Ramiro Amaya ordenó el traslado del cuerpo a la capital neuquina para la realización de la autopsia, procedimiento que permitirá establecer con precisión las causas de la muerte.

Según la información publicada por Diario Río Negro, la identificación se confirmó este sábado, luego de que la Policía de Río Negro tomara conocimiento del caso. No obstante, aún resta esperar los resultados del informe forense, lo que permitirá decidir el rumbo que tomará la causa.

Los restos del hombre fueron trasladados hacia el Cuerpo Médico Forense de Neuquén

La búsqueda de Héctor Horacio Hernández había comenzado el miércoles, luego de que se reportara su desaparición en Bariloche. El hombre había salido durante la madrugada de su vivienda ubicada en el barrio Las Victorias.

Luego de que se diera aviso a las autoridades, se conoció que había dejado pertenencias personales, dinero en efectivo y una nota, cuyo contenido fue preservado. Asimismo, la Policía de Río Negro había solicitado la colaboración de la comunidad, para poder dar con su paradero.

De acuerdo a la información publicada por El Cordillerano, la investigación se intensificó cuando los perros rastreadores lograron seguir el rastro de Hernández hasta el límite con la provincia de Neuquén. Este dato fue reforzado por el testimonio de un taxista, quien, tras enterarse de la búsqueda, se presentó en la unidad policial para informar que había trasladado al hombre hasta el límite interprovincial entre Río Negro y la provincia vecina.

A partir de esta información, los investigadores plantearon que el hombre podría haber continuado el viaje por territorio neuquino. Por este motivo, se había notificado a la Policía de Neuquén, que también participó en la búsqueda.

En la investigación participó la Policía de Río Negro y de Neuquén

De hecho, la colaboración de la fuerza policial neuquina fue crucial para seguir los rastros del hombre, debido a que habían detectado que había pasado frente a un puesto caminero durante la mañana del miércoles. Al verlo dirigirse hacia el este por la ruta, esto motivó varios operativos de búsqueda en la zona donde desemboca el lago Nahuel Huapi en el río Limay.

La coordinación entre distintas fuerzas de seguridad y autoridades judiciales movilizó recursos de varias jurisdicciones. A raíz de esto, el fiscal en turno y la fiscal jefa se desplazaron hasta el lugar, para asumir la dirección de las acciones y gestionar la notificación tanto al fiscal de Villa La Angostura como al juez en turno de la ciudad, en atención a la particularidad de la ubicación geográfica.

La intervención comenzó cuando el Jefe de la Unidad Regional III llegó al sitio y solicitó la colaboración de la Policía de Neuquén, lo que derivó en la autorización para que ambas fuerzas trabajaran de manera conjunta con el propósito de localizar a la persona buscada. Esta decisión permitió sumar capacidades operativas y logísticas en un contexto que requería respuestas rápidas y coordinadas.

En el despliegue participaron la Subcomisaría 80, la Unidad Regional III, el COER, la Brigada de Canes, la Prefectura, Parques Nacionales y personal de la Policía de Neuquén. La presencia de múltiples organismos evidenció la magnitud del operativo y la importancia de la cooperación interinstitucional en situaciones que involucran límites jurisdiccionales.