Crimen y Justicia

Cayó el hombre que mató a tiros a un joven delante de sus vecinos en La Matanza

El asesino tenía un pedido de captura nacional e internacional. Los investigadores señalaron que existía un conflicto previo entre ambos vecinos. La víctima iba a ser padre por segunda vez. Su hijo nació tan solo tres días después del crimen

Detuvieron al sospechoso que era
Detuvieron al sospechoso que era buscado desde el sábado pasado cuando ocurrió el crimen (Policía bonaerense)

D. C. A., conocido también como “Panterita”, fue detenido este miércoles por la noche en las inmediaciones al shopping de San Justo, tras permanecer prófugo varios días luego del crimen de Franco Guzmán en Villa Dorrego, partido de La Matanza. La víctima, de 22 años, iba a ser papá por segunda vez, pero dos disparos en el pecho el fin de semana pasado, le provocaron la muerte. Su hijo nació el martes, él murió el sábado.

La captura del principal sospechoso, de 18 años, se llevó a cabo a raíz de un operativo que ejecutó el personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de la Policía Bonaerense, luego de un trabajo de contención a la familia del imputado y la coordinación con los equipos profesionales.

Su propio padre cooperó con su arresto tras reconocer que lo mantuvo oculto en un primer momento. Frente a esto, las autoridades le informaron acerca de la gravedad de los hechos y la conveniencia de presentarlo ante la justicia para resguardar la integridad de su familia. Así, decidió entregarlo.

La investigación, encabezada por el Gabinete de Homicidios de la DDI y bajo la intervención de la UFI Temática de Homicidio de La Matanza, se abocó de manera intensiva a la localización del joven, sobre quien pesaba un pedido de captura nacional e internacional.

D.C.A., de 20 años, es
D.C.A., de 20 años, es el sospechoso de asesinar a Franco Sebastián Guzmán

De acuerdo con la información a la que pudo acceder Infobae de fuentes cercanas al caso, el padre coordinó con la Policía un punto de encuentro. El lugar establecido fue la intersección de Ruta 21 y Remanso de Gregorio de Laferrere. Un equipo de policías, apoyado por dos grupos operativos encubiertos, se presentó en el lugar y, cerca de las 22:30, se concretó la entrega y detención del acusado, quien deberá responder por el homicidio de Guzmán, ocurrido el 18 de octubre a las 3.18 horas en la plaza San Lorenzo situada sobre la calle Matienzo, entre Garzón y Bartolomé Cataneo, en González Catán.

La víctima se encontraba con amigos y en los días posteriores iba a ser papá por segunda vez. Había arribado en moto y estaba sentado en compañía de dos conocidos cuando, de forma repentina, fue abordado por el agresor, quien hasta ese entonces era su vecino del barrio, pero con quien existía un conflicto previo.

Según el relato de la familia a este medio, todo comenzó con una discusión relacionada con mover la moto de la víctima de lugar. Su hermana Roxana contó que la disputa escaló rápidamente y que D. C. A. extrajo un arma de fuego con la que disparó en dos oportunidades, impactando directamente en la zona del tórax de la víctima. A pesar de haber sido trasladado inmediatamente al hospital Simplemente Evita, ingresó sin signos vitales.

El crimen de Franco Guzmán
El crimen de Franco Guzmán ocurrió el fin de semana pasado en una plaza de La Matanza

Este pibe es un delincuente que anda armado por el barrio, haciéndose el malo, provocándolo, y le sacó el arma. Mi hermano se defendió, discutieron, no sé por qué quería que le corra la moto y se vaya de la plaza”, expresó la mujer.

Respecto al pedido que llevó al fatal desenlace, relató: “Franco le dijo que no y en ese mismo instante sacó el arma y le disparó dos balazos en el pecho. Mi hermano quedó tendido en el piso y él se dio a la fuga, todavía no tenemos noticias de su paradero”.

El episodio quedó registrado en un video grabado por un vecino desde un balcón, en donde se evidenciaba el cuerpo de Guzmán tirado en el suelo, lleno de sangre. La Fiscalía de Homicidios, a cargo de Diego Rulli, dispuso tres allanamientos en propiedades ligadas al imputado y su entorno, aunque resultaron negativos. Lo que trascendió luego del ataque fue que el sospechoso logró escapar durante una serie de disturbios que se desataron en el exterior de su casa.

Al poco tiempo, la noticia sobre la trágica muerte comenzó a circular por distintos grupos de vecinos, entre ellos algunos que individualizaron al presunto asesino. “Esta rata mató a mi hermano. Que se difunda la cara de este HDP. Anda suelto y no es primero al que mató”, expresó uno de los familiares de Franco en una publicación realizada en una red social, al pie de la imagen de D. C. A.

