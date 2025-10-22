Crimen y Justicia

Iba a ser padre en tres días y lo mataron a tiros delante de sus vecinos: intensa búsqueda del asesino

Franco Guzmán, de 22 años, fue asesinado el sábado a la madrugada en La Matanza. Su crimen quedó grabado. La furia en el barrio y qué se sabe del sospechoso

Fabián Induti

Por Fabián Induti

Guardar
Asesinaron a un joven de 22 años en La Matanza

Los vecinos de la localidad de Villa Dorrego, en el partido bonaerense de La Matanza, explotaron de ira e indignación este sábado a la madrugada, cuando se enteraron del crimen de Franco Sebastián Guzmán, un joven de 22 años que fue asesinado a tiros por otro hombre en una plaza del barrio. Era padre de un nene de 2 años y el martes su mujer dio a luz a su segundo hijo.

El brutal ataque quedó grabado por residentes de la zona, que lograron filmar desde sus balcones a la víctima cuando se cayó al suelo y quedó inmóvil producto de los impactos de bala que sufrió en el pecho.

En este contexto, algunos familiares, amigos y conocidos del joven identificaron al principal sospechoso del homicidio y tomaron cartas en el asunto: sin mediar palabras, se dirigieron a la casa del presunto asesino e incendiaron tanto su casa como otra vivienda lindera.

Fuentes policiales consultadas este miércoles por Infobae precisaron que, hasta la noche del martes, el presunto asesino de Franco, identificado como D.C.A., de 20 años, continuaba prófugo de la justicia. Por estas horas, es intensamente buscado por personal de la DDI La Matanza de la Policía Bonaerense.

D.C.A., de 20 años, es
D.C.A., de 20 años, es el principal sospechoso de asesinar a Franco Sebastián Guzmán.

El crimen de Guzmán ocurrió a las 3.18 del último sábado en plena plaza San Lorenzo, situada sobre la calle Matienzo, entre Garzón y Bartolomé Cataneo, en González Catán. Franco se encontraba junto a su moto, tomando algo con dos amigos, cuando el atacante apareció en el lugar para exigirle que corriera su rodado a otro lugar.

Este pibe es un delincuente que anda armado por el barrio, haciéndose el malo, provocándolo, y le sacó el arma. Mi hermano se defendió, discutieron, no sé por qué quería que le corra la moto y se vaya de la plaza”, relató Roxana, hermana de la víctima, en diálogo con este medio.

Y detalló: “Franco le dijo que no y en ese mismo instante sacó el arma y le disparó dos balazos en el pecho. Mi hermano quedó tendido en el piso y él se dio a la fuga, todavía no tenemos noticias de su paradero”.

El video que encabeza esta nota, filmado por un vecino desde su balcón, muestra el cuerpo ensangrentado del joven en el medio de la plaza, pocos segundos después de que el asesino huyera del lugar del hecho.

Franco Sebastián Guzmán, junto a
Franco Sebastián Guzmán, junto a su hijo de 2 años.

Micaela, la cuñada de Franco, fue la encargada de comunicarse con Roxana para narrarle lo sucedido. A través de un llamado telefónico, contactó a la familiar del joven asesinado y le contó que había sido baleado tras mantener una discusión con otro hombre.

Al poco tiempo, la noticia sobre la trágica muerte de Franco comenzó a circular por distintos grupos de vecinos, entre ellos algunos que individualizaron al presunto asesino, y decidieron congregarse para prender fuego su domicilio. Algunas grabaciones dan cuenta de la protesta, durante la cual muchos de los participantes portaban carteles con las leyendas “justicia” y “asesino”, mientras incendiaban la finca del principal sospechoso.

Esta rata mató a mi hermano. Que se difunda la cara de este HDP. Anda suelto y no es primero al que mató”, expresó uno de los familiares de Franco en una publicación realizada en una red social, al pie de la imagen del sospechoso.

La investigación se encuentra en manos de Diego Rulli, fiscal de Homicidios de La Matanza, quien ordenó la realización de tres allanamientos el mismo día del hecho -en la casa del imputado, sobre quien pesa un pedido de captura nacional e internacional, y de los familiares-. Los procedimientos arrojaron resultados negativos.

Ante la consulta de este medio, fuentes del caso explicaron que el imputado se habría escapado mientras se producían los disturbios contra el personal policial apostado en las afueras de su domicilio, mientras aguardaba la llegada de los grupos de apoyo para cumplir con la requisa correspondiente.

D.C.A. habría aprovechado los disturbios
D.C.A. habría aprovechado los disturbios que se desarrollaban afuera de su domicilio entre la Policía y vecinos que reclamaban justicia.

Este miércoles, la familia de Franco se acercó a la fiscalía de Homicidios departamental para solicitar custodia policial y una medida perimetral, al denunciar reiteradas amenazas que recibieron en los últimos días por parte de personas cercanas al presunto homicida. “Mandan pibes para amenazarnos con que nos van a dar vuelta todo. Estamos muy asustados y todavía muy angustiados, porque perdimos a mi hermano, un pibe inocente que no merecía morir así”, concluyó Roxana.

Temas Relacionados

HomicidiosGonzález CatánLa MatanzaVilla DorregoÚltimas noticias

Últimas Noticias

Eduardo Vázquez, el femicida de Wanda Taddei, podría acceder al período a prueba para salidas transitorias

A 15 años del crimen, el juez Axel López habilitó el beneficio para el ex baterista de Callejeros, pese a la oposición de la fiscalía y del Servicio Penitenciario Federal. Los cursos a los que asistió en prisión

Eduardo Vázquez, el femicida de

Julieta Silva fue condenada a 9 meses de prisión en la causa por violencia contra su esposo

Fue en un juicio abreviado. La mendocina cumplirá la sentencia con modalidad domiciliaria. Ya había estado presa por atropellar y matar a su ex pareja, Genaro Fortunato, en 2017

Julieta Silva fue condenada a

Hallaron un cuerpo atado y envuelto en una frazada mientras flotaba a metros de una playa en Chubut

El cadáver tenía un golpe en la cabeza. Fue encontrado en la costa cerca de la ciudad de Rawson

Hallaron un cuerpo atado y

Cómo buscan a los jubilados desaparecidos en Chubut y qué encontraron en su camioneta

Pedro Alberto Kreder (79) y Juana Inés Morales (69) llevan 11 días desaparecidos. El fiscal sobrevoló la zona. Investigan si fueron víctimas de un delito o un accidente

Cómo buscan a los jubilados

La mamá de la joven argentina que era buscada en España recibió un llamado de la Policía y viaja para encontrarse con su hija

Gabriela, mamá de Paola, contó que durante la comunicación le dijeron que la joven se encontraba en buen estado. Este mediodía volará hacia el Viejo Continente para verificarlo en persona

La mamá de la joven
ÚLTIMAS NOTICIAS
Gerardo Werthein renunció a la

Gerardo Werthein renunció a la Cancillería y comienza el recambio en el Gabinete

Eduardo Vázquez, el femicida de Wanda Taddei, podría acceder al período a prueba para salidas transitorias

Un hallazgo en la sangre de perros reveló claves sobre el envejecimiento en humanos

Pablo Bereciartua: “La Línea F transformará la movilidad en Buenos Aires”

Mercados: leve mejora para acciones y caída para los bonos argentinos en Wall Street

INFOBAE AMÉRICA
Para el detective de arte

Para el detective de arte más famoso del mundo, el robo del Louvre “es igual a Ocean’s Eleven”

Un hallazgo en la sangre de perros reveló claves sobre el envejecimiento en humanos

Tiroteo frente al Parlamento serbio: al menos una persona resultó herida y se incendió una tienda

Marisa Monte reunió a Tribalistas para una nueva canción producida por Gustavo Santaolalla

Zelensky respaldó la propuesta de Trump de congelar la guerra en las líneas del frente actuales, pero duda que Putin acepte

TELESHOW
Maxi López contó cuál es

Maxi López contó cuál es el particular antojo de Daniela Christiansson: “Tengo que cocinarle de madrugada”

Marcelo Tinelli recordó su cita fallida con Pamela Anderson: “Fuimos a tomar algo”

Topa reveló su profunda admiración por Xuxa y los sacrificios que hizo para conocerla: “Fue todo una locura”

Romance confirmado: la primera foto en público de Adrián Suar y Rocío Robles

La periodista Paula D’Ambrosio fue mamá por primera vez: “Nació con música y con aroma a gardenias”