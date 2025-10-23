Una llamada anónima y dos hombres en la camioneta: las nuevas pistas en la búsqueda de los jubilados en Chubut

La pareja desapareció hace 12 días

La desaparición de Pedro Alberto Kreder (79) y Juana Inés Morales (69), los jubilados que son buscados intensamente en la provincia de Chubut desde hace 12 días, sigue siendo un misterio. Sin embargo, en las últimas horas trascendieron una serie de pistas que los investigadores tratan de confirmar para avanzar en la búsqueda.

Una de ellas es la aparición de huellas recientes en un sendero de la zona en la que buscan a la pareja. A raíz de esto, se esperan nuevos rastrillajes por los alrededores.

A partir de este avance, el operativo continuará este jueves con cuadrículas de rastreo en el área de Pampa Salamanca y zonas aledañas, donde los equipos permanecen atentos a la aparición de nuevas huellas, restos de fogatas, señales de paso, posibles registros de cámaras o testimonios que permitan reconstruir el recorrido de la camioneta y de la pareja.

Por lo pronto, el único elemento concreto que tienen los investigadores es el hallazgo de la camioneta en la que se movilizaba la pareja en una zona de difícil acceso. Se trata de una Toyota Hilux color beige, con cúpula, propiedad de Kreder, encontrada hace ya varios días.

El vehículo estaba cerrado y con algunas pertenencias de los jubilados. Los investigadores no hallaron sus celulares.

Además, la fiscal de la causa, Fabiola López, investiga otro indicio, al menos, inquietante. Se trata de una llamada anónima, en la que afirmaron que la pareja habría sido víctima de un intento de robo en la zona de Rocas Coloradas.

Así lo dijo el ministro de Seguridad y Justicia de la provincia, Héctor Iturrioz, el dato fue aportado por una persona que también sufrió un intento de asalto en ese lugar, pero logró escapar.

Esta comunicación anónima supondría que Pedro no habría llegado manejando la camioneta hasta la zona donde fue encontrado el vehículo. Por lo que se ampliará la zona de rastrillaje con un amplio operativo de policías, bomberos, prefectos y voluntarios.

Iturrioz reveló que se manejan dos hipótesis: “La de la pérdida accidental y la del homicidio”. También se refirió a la posibilidad de que hayan caído a un sumidero.

“Es un terreno pantanoso. Una vez que uno rompe una primera capa, se entierra fácilmente, pero no al punto de desaparecer. De todas formas, estamos intentando conseguir drones que permiten medir hasta 10 metros de profundidad”, indicó el ministro durante una conferencia de prensa en la que presentó equipamiento policial.

“Hoy -por el miércoles- encontramos un puma y hubo que, obviamente, dispararle para ahuyentarlo, pero también encontramos guanacos muertos por acción de los pumas a diario. Es una zona realmente complicada”, agregó.

“Ya se rastrillaron cerca de 40 kilómetros a la redonda y no hay rastros ni ninguna evidencia de que hayan transitado o tenido algún accidente”, dijo el funcionario quien agregó que este jueves cambiará el lugar de búsqueda, “ya variando la hipótesis de trabajo, a partir de Rocas Coloradas hacia el norte”, señaló.

La camioneta en la que se movilizaba la pareja

La posibilidad del robo va en línea con otra posta surgida también en las últimas horas. Según publicaron medios chubutenses, una persona se habría acercado a la Comisaría de Kilómetro 8 a contar que había visto una camioneta similar a la de Pedro, pero que era conducida por dos hombres.

Según el relato, los individuos parecían “perdidos” y la camioneta en la que se manejaban coincidía al vehículo hallado el viernes en Cañadón Visser, en Rocas Coloradas, publicó el diario local Crónica.

Con estos dichos, los investigadores tratarán de observar cámaras de seguridad de la zona de Caleta Cordova y Km 8, para descartar o confirmar esta versión.

En cuanto a la búsqueda, se confirmó que el Ejército suma un helicóptero para tratar de encontrar a Juana y Pedro. El coronel mayor Claudio Cervigni (comandante de la IX Brigada Mecanizada) anunció que la aeronave estaría disponible este viernes.