La búsqueda de los jubilados en Chubut: encontraron huellas en uno de los senderos y realizarán nuevos rastrillajes

La aparición de huellas recientes en un sendero de Pampa Salamanca reavivó las expectativas de encontrar a Pedro Alberto Kreder (79) y Juana Inés Morales (69), quienes permanecen desaparecidos desde hace once días en la provincia de Chubut. A raíz de esto, se esperan nuevos rastrillajes por los alrededores, con la intención de hallar indicios que permitan resolver el caso.

Este hallazgo, que no se había registrado en los operativos anteriores, impulsó a los equipos de rescate a intensificar los rastrillajes en una zona caracterizada por su geografía accidentada y condiciones climáticas adversas. Además, el paso del tiempo sería un factor que aumentaría la preocupación de las autoridades, ya que la falta de señal de comunicación impediría rastrear los teléfonos de la pareja.

A partir de este avance, confirmaron que el operativo continuará este jueves con cuadrículas de rastreo en Pampa Salamanca y zonas aledañas, donde los equipos permanecen atentos a la aparición de nuevas huellas, restos de fogatas, señales de paso y posibles registros de cámaras o testimonios que permitan reconstruir el recorrido de la camioneta y de la pareja.

El último dato certero de la pareja es del sábado 11 de octubre, cuando partieron desde Comodoro Rivadavia con destino a Camarones. En concreto, el último registro de ambos se sitúa sobre la Ruta 1, antes de que su camioneta, una Toyota Hilux, fuera localizada encajada en el barro en el área del Cañadón Visser, dentro de Rocas Coloradas.

El vehículo fue hallado con las puertas cerradas, sin señales de violencia ni desorden, y con dinero en su interior, lo que generó múltiples interrogantes sobre las circunstancias de su desaparición. Sin embargo, sigue siendo un misterio que los teléfonos de la pareja no fueron encontrados junto con el resto de las pertenencias de valor.

Según la información publicada por Noticias del Bolsón, dentro de la camioneta se hallaron objetos personales como una pava, termo, botella de agua, pan de molde y un bidón de combustible, lo que sugiere que la pareja estaba preparada para pasar la noche.

Las autoridades insisten en que ninguna hipótesis ha sido descartada y la familia, junto a los voluntarios, aguarda un parte oficial que aporte novedades concretas tras días de búsqueda. De hecho, el gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, reconoció que “es una situación angustiante, de mucha incertidumbre y de muchas dudas, porque hay distintas teorías”.

Luego de destacar que fueron puestos a disposición todos los recursos provinciales y nacionales, el mandatario confirmó a Diario Jornada: “Me comuniqué con la ministra de Seguridad de la Nación y está todo a disposición para terminar de peinar el área y hacer el rastrillaje necesario para poder dar con esta pareja”.

“Nunca se pierde la esperanza de encontrarlos con vida, eso desde ya. Pero sí es importante darle una certidumbre a la familia”, apuntó Torres al señalar que mantienen una comunicación constante con sus allegados. “Cada cosa, cada pista, cada nuevo resultado, se comparte y se evalúa con ellos”, afirmó.

Por un lado, el fiscal Cristian Olazábal señaló que no se descarta ninguna hipótesis, por lo que las líneas investigativas abarcarían desde un accidente en un área de difícil acceso hasta la posibilidad de un hecho delictivo. Por esto, se implementó una “búsqueda cuadrada expandida” de 10 km a partir de las coordenadas donde apareció la camioneta, con el objetivo de cubrir exhaustivamente el terreno.

Sin embargo, la hipótesis de un accidente cobraría fuerza debido a la naturaleza inhóspita del entorno, plagado de una geografía irregular. De hecho, un guía local con experiencia advirtió que “la geografía está llena de sumideros” que podrían ocultar personas o eliminar cualquier rastro, lo que complica aún más las tareas de localización.

A pesar de esto, la familia de los jubilados sostuvo que la pareja no habría ingresado voluntariamente en ese tipo de caminos. Las hijas de Pedro manifestaron que su padre “no es una persona que se dedique a transitar este tipo de rutas” y no descartan que hayan sido víctimas de un asalto, con la posterior huida de los responsables tras abandonar la camioneta.

Por otro lado, el ministro de Seguridad de Chubut, Héctor Iturrioz, advirtió sobre la gravedad de la situación al señalar que “ya son muchos días sin agua” para los desaparecidos, aunque mantiene la esperanza de que hayan encontrado algún recurso de alimento o bebida en la zona.

Desde el hallazgo de la camioneta, más de cien personas, entre policías, bomberos, personal de Defensa Civil y voluntarios, han desplegado un operativo de búsqueda que abarca patrullajes diarios con vehículos 4×4, cuatriciclos, drones, perros de rescate y teléfonos satelitales. Las jornadas comienzan a las 6:00 y se extienden hasta pasadas las 21:00, con el foco puesto en la zona de Pampa Salamanca, situada a unos 20 km del lugar donde se encontró el rodado.