El video del robo al reconocido ciclista de Mar del Plata al que golpearon en un robo y murió

El video clave en la causa por robo a un reconocido ciclista de Mar del Plata al que golpearon y murió

Oscar Aniceto González Orono había nacido el 12 de febrero de 1946 y a sus 79 años era conocido en la ciudad de Mar del Plata por su pasión por el ciclismo. Una leyenda. Le decían “El Paisano Oscar Orono” y desde el 6 de octubre la Justicia investiga las causas de su muerte, luego de haber sido golpeado durante un robo en su local. En ese contexto, y con varios detenidos y aprehendidos, entre ellos menores; se conoció el video clave en el expediente que encabeza la fiscal Constanza Mandagarán.

En las imágenes, a las que accedió Infobae, se ve cómo los ladrones salen del local de la víctima el pasado 3 de octubre en que se desencadenaron los hechos que culminaron en la muerte del ciclista, un reconocido atleta y uno de los más longevos de los torneos de Ruta Máster. Tenía 12 títulos argentinos y dos panamericanos, pero también corrió en España, Estados Unidos y Japón, entre otros.

Lo cierto es que los delincuentes, que le robaron en su local de la avenida Luro cuatro bicicletas de competición, también le pegaron con violencia a Orono: por ello, ingresó ese mismo día al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) “traumatismo encéfalo craneano con pérdida de conocimiento”. “Él se retiró el sábado sin el alta”, contaron.

Al día siguiente, se subió a una escalera en su casa y se cayó desde unos tres metros de altura. Familiares notaron que presentaba confusión y dificultades en el habla, síntomas que derivaron en una pérdida de estabilidad. Y entonces volvió a quedar hospitalizado en el HIGA, donde murió de madrugada.

ASí quedó tras el robo

A raíz de todo esto, los investigadores intentaron establecer si la caída de la escalera fue producto de los golpes que sufrió el viernes durante el robo y por eso pidieron la autopsia y la historia clínica.

Por lo pronto, en las últimas horas, la DDI Mar del Plata llevó a cabo una serie de allanamientos y detenciones en el marco de la investigación por el robo y la muerte del ciclista. Las diligencias, dispuestas por los fiscales Mandagaran, Mariana Isabel Sánchez de la UFI Flagrancia y la Walter Martínez Soto de la UFRPJ N°3, se realizaron en distintos puntos de la ciudad, con resultados relevantes para la causa: los 4 sospechosos están presos.

La investigación y ‘El Chaqueño’

A partir de nuevas entrevistas y del análisis de cámaras de seguridad, se determinó que el 3 de octubre pasado, alrededor de las 17, cuatro sospechosos ingresaron al comercio de Orono, lo golpearon y le sustrajeron cuatro bicicletas, dos de competición con cuadro de carbono, además de distintos objetos de valor.

Así, se identificó a los presuntos autores del robo: un hombre de 29, otro de 40, un menor de 16 y un sujeto apodado “El Chaqueño”, cuyo paradero era entonces desconocido hasta estas últimas horas.

Era un reconocido deportista

Se estableció además que en un local ubicado en Avenida Colón al 12.100 podrían hallarse elementos robados a la víctima, lo que motivó que el 13 de octubre se libraran órdenes de allanamiento y detención para los sospechosos de 29 y 40 años. Ambos fueron trasladados a la Unidad Penal 44 de Batán.

En la casa donde apresaron a uno de ellos, se hallaba el menor C. R. D., cuya aprehensión urgente fue dispuesta por el Martínez Soto, quedando luego alojado en el Centro Especializado de Aprehensión (CEA).

En otro de los allanamientos, una mujer de 40 años indicó que el teléfono de la víctima estaba en poder de su hija de 23, quien se desempeñaba como preceptora en un jardín de infantes. Según su declaración, había comprado el aparato a C. R. D. por 5.000 pesos, uno o dos días después del robo, con la intención de devolvérselo al nieto de la víctima.

Con autorización de la fiscal Mandagaran, el personal policial se dirigió al jardín, donde la mujer entregó el teléfono y firmó el acta correspondiente.

En el resto de los objetivos allanados encontraron un pantalón presuntamente utilizado durante el hecho, una escopeta calibre .28 con munición; se identificó a un hombre de 48 años sobre quien pesaba una captura activa desde el 20 de marzo de 2023 por un robo agravado por el uso de armas de fuego.

Posteriormente, el Gabinete de Homicidios estableció la identidad de “El Chaqueño”, que tenía 24 años y vivía sobre la avenida Colón al 12.100. En las últimas hohoras,o atraparon y quedó acusado de robo doblemente agravado por ser cometido en poblado y en banda y con la intervención de un menor. El detenido fue trasladado a la Unidad Penal 44 de Batán.