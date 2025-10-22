Crimen y Justicia

Identificaron el cuerpo atado y envuelto en una frazada que flotaba en el mar de Chubut

El cadáver, que tenía un golpe en la cabeza, es de un hombre de Río Negro con antecedentes. Fue encontrado en la costa cerca de la ciudad de Rawson

El rescate del cuerpo se produjo anoche

El cuerpo sin vida fue hallado a orillas de una playa en la provincia de Chubut fue identificado este jueves por las autoridades local: se trata de un hombre de 38 años oriundo de Villa Regina, Río Negro, quien presentaba antecedentes relacionados a la comercialización de estufepacientes.

La novedad fue confirmada por el propio gobernador, Ignacio Torres, quien habló sobre el fallido y dijo que “había participado de una pelea con un delincuente muy conocido de Puerto Madryn”.

Su cadáver lo encontraron el martes en medio de una escena macabra: estaba flotando, maniatado y envuelto en una frazada polar, con un golpe en la cabeza.

Lo hallaron alrededor de las 19 horas, en la zona conocida como “Cara Talladas” de Playa Magagna, a las afueras de la ciudad de Rawson. Según fuentes policiales, se encontraba atado de pies y manos con una soga. La herida en el cráneo, entre otros elementos, refuerza la sospecha de que se trató de un homicidio.

El subjefe de la Policía del Chubut, Mauricio Zabala, en diálogo con la prensa provincial, dio detalles sobre el hallazgo y adelantó que el cuerpo era de un hombre de entre 30 y 40 años. Además, agregó que estaba en una zona de difícil acceso

El hallazgo

El operativo se inició después de que un grupo de personas que paseaba por la costa observaran la presencia del cuerpo y dieran aviso a las autoridades.

Una vez retirado de la playa, los restos fueron trasladados a la morgue judicial de Trelew, donde se realizó luego la autopsia para establecer la causa de muerte y la identidad de la víctima. Los restos fueron rescatados por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, de Prefectura Naval Argentina, Policía de Playa Unión, División Científica y Brigada de Investigaciones.

La investigación está encabezada por el fiscal Leonardo Cheuqueman, quien trabaja junto a la Policía Científica en la recolección de pruebas y esclarecimiento del hecho.

Las autoridades confirmaron que se estaban cruzando datos con denuncias de personas desaparecidas en Rawson, Trelew y Puerto Madryn para determinar la identidad del cuerpo. Por el momento no se descarta ninguna hipótesis.

Búsqueda de los jubilados de Chubut

El cuerpo encontrado se da en medio de un contexto particular en Chubut, donde desde hace 11 días la provincia está en vilo por la misteriosa desaparición de Pedro Alberto Kreder (79) y Juana Inés Morales (69), la pareja de jubilados que es intensamente buscada por tierra, mar y aire en la zona de Cañadón Visser y de Rocas Coloradas, a más de 30 kilómetros de Comodoro Rivadavia.

El fiscal Jefe de la provincia, Cristian Olazábal, sobrevoló en un helicóptero de la Prefectura Naval, el sector donde fue hallada la Toyota Hilux color beige, con cúpula, en la que la pareja se movilizaba la pareja. “Se hizo una búsqueda cuadrada expandida de 10 kilómetros desde las coordenadas del hallazgo de la camioneta”, indicó el funcionario.

Esta mañana, en diálogo con Telefe, el funcionario indicó que la búsqueda de los jubilados se amplió en sentido al oeste. Durante los últimos días, los operativos se centraron en el área cercana a la costa. Sin embargo, ante la falta de pistas, los efectivos que participan del procedimiento decidieron movilizarse en sentido contrario y buscarlos en las inmediaciones de la ruta 3.

