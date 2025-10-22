Crimen y Justicia

Atraparon a otro prófugo por el asesinato de un hombre en un enfrentamiento entre bandas en Chaco

Gastón “Cuervito” Salinas murió el 15 de octubre pasado en la localidad de Villa Libertad en Chaco. Ya hay cinco detenidos y otros dos aún son buscados por la Justicia

Gastón “Cuervito” Salinas murió en
Gastón “Cuervito” Salinas murió en la localidad de Villa Libertad en Chaco

La Policía logró un avance clave en la causa por el crimen de Gastón “Cuervito” Salinas, ocurrido el pasado 15 de octubre en Villa Libertad, al capturar este martes a J. J. R., alias “Chumi”, de 24 años, señalado como uno de los principales implicados en el hecho.

La División de Delitos Contra las Personas detuvo al sospechoso tras una serie de investigaciones que incluyeron tareas de seguimiento encubierto y la obtención de testimonios clave.

El crimen se produjo en el cruce de pasaje Duvivier y Fortín Rivadavia, en el marco de un enfrentamiento entre grupos locales, que involucró disparos y el uso de bombas molotov. Una de esas balas impactó en la cabeza de Salinas. El hombre falleció poco después del ataque.

Desde la noche del crimen, la Fiscalía y la Policía local trabajaron en la identificación de todos los implicados, logrando detener a varias personas en el marco de la investigación.

Luego de permanecer prófugo durante varios días, J. J. R. fue interceptado por agentes encubiertos de la División de Delitos Contra las Personas cuando caminaba por la calle Juan De Dios Mena y Fortín Tapenagá, en inmediaciones de su domicilio. El procedimiento se desarrolló pasadas las 19 y no encontró resistencia de parte del acusado.

Tras ser demorado, “Chumi” fue trasladado a la sede de Medicina Legal para los exámenes de rigor y posteriormente al Departamento de Investigaciones Complejas Metropolitana, en cumplimiento de las actuaciones judiciales.

La intervención estuvo coordinada con la Fiscalía Penal N° 15, bajo la dirección de la fiscal Candela Valdez, quien dispuso la aprehensión formal de J. J. R. por “supuesto homicidio calificado por el uso de arma de fuego”.

El lugar de la agresión
El lugar de la agresión en la localidad de Villa Libertad en Chaco

La violencia se desató la noche del 15 de octubre en un enfrentamiento entre varios individuos en el sector de Pasaje Duvivier y Fortín Rivadavia. Según las actuaciones policiales, durante la riña, Salinas fue alcanzado por un disparo que, de acuerdo a las investigaciones, habría sido ejecutado por A. F., alias “Lachi”, quien fue capturado pocas horas después.

Las tareas investigativas incluyeron la toma de testimonios de testigos presenciales e intervenciones de la Comisaría Séptima Metropolitana, que colaboró en la localización y detención de dos de los cinco aprehendidos. La misma noche del hecho, Fernández quedó detenido como presunto autor material del disparo fatal.

Durante los días posteriores y según informó el portal Norte, otros tres implicados fueron capturados en distintos operativos. Los hermanos Núñez, acusados de haber participado en la agresión, siguen prófugos y la Policía continúa su búsqueda intensiva.

La muerte de Salinas no constituyó un hecho aislado en la zona. Días antes, en el sector sur de Resistencia, un joven denunció haber sido interceptado y atacado a tiros por un grupo de motociclistas, quienes posteriormente incendiaron su automóvil y entre los agresores se encontraba “Cuervito”.

Este episodio refuerza la hipótesis de que los recientes hechos de violencia estarían vinculados entre sí.

El historial de enfrentamientos en Villa Libertad incluye otro episodio ocurrido en julio, cuando Salinas resultó herido por un disparo en una de sus piernas, también en el contexto de disputas entre grupos de la zona.

