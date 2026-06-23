Política

El rabino argentino Fishel Szlajen llevó la Ética del Límite al debate internacional sobre IA y Derecho en Porto Alegre

El académico planteó que la innovación tecnológica exige límites éticos y responsabilidad humana

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Disertación del Rab. Dr. Fishel Szlajen en el aula magna de la OAB sobre la Ética del Límte en la IA
Disertación del Rab. Dr. Fishel Szlajen en el aula magna de la OAB sobre la Ética del Límte en la IA

El primer Seminario Internacional de Inteligencia Artificial y Derecho, organizado por el Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul (IARGS), reunió entre el 18 y 19 de junio de 2026, en Porto Alegre, a especialistas y profesionales de diversas disciplinas más funcionarios de Estado para debatir los desafíos jurídicos, institucionales y éticos de la inteligencia artificial. El encuentro, realizado en la Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), abordó una agenda amplia: regulación, gobernanza, derechos fundamentales, justicia, administración pública, salud, responsabilidad civil, penal y laboral, medio ambiente, sostenibilidad, transparencia decisoria y datos sensibles. Esa amplitud temática confirmó la relevancia institucional del Seminario en una discusión que atraviesa hoy al derecho, la política pública, la bioética y la vida social.

En ese marco, la intervención del rabino y académico argentino Fishel Szlajen permitió introducir una cuestión decisiva, la inteligencia artificial no sólo exige regulación técnica, sino una reflexión ética previa sobre aquello que ninguna sociedad debería delegar sin responsabilidad humana.

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Consultado por Infobae, Szlajen expresó: “La inteligencia artificial suele ser presentada como sinónimo de eficiencia, innovación y progreso. Sin embargo, su aplicación en ámbitos sensibles obliga a formular una pregunta anterior a toda regulación. No sólo qué puede hacer la tecnología, sino qué corresponde permitirle hacer. Aquí aparece la importancia de una reflexión ética que no sea decorativa ni posterior al desarrollo técnico, sino constitutiva de su legitimidad”.

Rab. Dr. Fishel Szlajen presentando las pautas éticas concretas para normalizar la IA de uso profesional.
Rab. Dr. Fishel Szlajen presentando las pautas éticas concretas para normalizar la IA de uso profesional.

Su planteo se inscribe precisamente en esa línea. A partir de sus investigaciones, Szlajen ha desarrollado el marco de la Ética del Límite, una propuesta que busca distinguir entre capacidad y autorización, entre poder y responsabilidad, entre posibilidad técnica y legitimidad moral. En tiempos en que la automatización tiende a convertir decisiones humanas en procesos opacos, el límite deja de ser una restricción negativa para convertirse en condición de responsabilidad.

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En este sentido, Szlajen especificó: “Esta perspectiva resulta especialmente relevante para el debate sobre inteligencia artificial y derecho. Los sistemas algorítmicos pueden asistir, ordenar información, detectar patrones o acelerar procedimientos. Pero cuando ingresan en campos como la salud, la justicia, la educación o la administración pública, la pregunta ética se vuelve ineludible: quién responde, con qué criterio se decide y qué lugar conserva la deliberación humana”.

Su intervención propuso pensar la tecnología desde la responsabilidad y no sólo desde la utilidad. La Ética del Límite sostiene que el progreso técnico necesita una gramática moral capaz de impedir que la eficiencia sustituya al juicio, que la delegación diluya la responsabilidad y que la complejidad técnica funcione como excusa para la opacidad.

En esa clave, su enfoque no se limitó a advertir sobre los riesgos de la inteligencia artificial, sino que propuso criterios concretos para ordenar la relación entre innovación, poder y responsabilidad. La inteligencia artificial no exige únicamente mejores normas, sino una comprensión más profunda de aquello que ninguna sociedad debería automatizar sin deliberación ética previa.

Rab. Dr. Fishel Szlajen proponiendo en la OAB una arquitectura ética para la IA
Rab. Dr. Fishel Szlajen proponiendo en la OAB una arquitectura ética para la IA

Su reciente reconocimiento con el Premio Konex 2026, Diploma al Mérito en Ética y Bioética, acompaña una trayectoria dedicada a pensar los dilemas públicos donde convergen bioética, derecho, tecnología, religión y responsabilidad institucional.

La presencia argentina en Porto Alegre, entonces, no debe leerse sólo como una participación académica. También expresa la posibilidad de que desde la Argentina se aporte pensamiento original a una discusión global. En un tiempo en que la inteligencia artificial reconfigura los márgenes de la acción humana, la ética no puede limitarse a corregir daños posteriores: debe anticipar, orientar y establecer criterios.

Szlajen concluyó: “El debate no es únicamente tecnológico ni jurídico, sino civilizatorio. La pregunta por el límite vuelve al centro porque toda sociedad debe decidir qué está dispuesta a automatizar, qué debe preservar bajo responsabilidad humana y qué dimensiones de la dignidad no pueden quedar subordinadas al cálculo”.

Su participación en Porto Alegre integró a la bioética argentina en un diálogo con juristas, académicos y especialistas internacionales que hoy discuten cómo avanzar con criterios éticos, jurídicos e institucionales capaces de orientar la inteligencia artificial.

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