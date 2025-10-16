Asesinaron a un hombre en Chaco durante un enfrentamiento entre bandas que incluyó disparos y bombas molotov

Un hombre de 37 años, apodado Cuervito, murió tras recibir un disparo en la cabeza durante un conflicto con decenas de personas en Villa Libertad (Fotos: Diario Chaco)

Un hombre de 37 años, identificado como Gastón Salinas y conocido como "Cuervito“, fue asesinado de un disparo en la cabeza este miércoles en Villa Libertad, en la ciudad de Resistencia, provincia de Chaco.

El crimen se produjo en el cruce de pasaje Duvivier y Fortín Rivadavia, en el marco de un enfrentamiento entre grupos locales que involucró disparos y el uso de bombas molotov. Uno de esos disparos impactó en la cabeza de Salinas. Cerca de 50 personas estuvieron involucradas en el hecho.

Según la información publicada por el medio local Diario Chaco, parte de los presentes responsabilizaban por el crimen a una familia, de apellido Fernández, lo que motivó la intervención policial.

Parte de los presentes responsabilizaba a la familia Fernández por el hecho

De esta manera, los agentes ingresaron a una vivienda señalada al final del pasillo. Durante el operativo, tres personas, un menor y dos mayores que residían en la casa, fueron trasladadas a la unidad policial para determinar su posible implicación en el incidente.

En el sitio del crimen, los efectivos secuestraron vainas servidas y un arma de fabricación casera, elementos que forman parte de la investigación en curso para esclarecer las circunstancias y establecer responsabilidades. Uno de los detenidos fue señalado como presunto autor del homicidio, mientras que varias personas más fueron conducidas para su identificación y declaración.

En el sitio del crimen, los efectivos secuestraron vainas servidas y un arma de fabricación casera

La muerte de Salinas no constituye un hecho aislado en la zona. El pasado lunes, en el sector sur de Resistencia, un joven denunció haber sido interceptado y atacado a tiros por un grupo de motociclistas, quienes posteriormente incendiaron su automóvil. Entre los agresores se encontraba “Cuervito”, según la denuncia recogida por Diario Chaco. Este episodio refuerza la hipótesis de que los recientes hechos de violencia estarían vinculados entre sí.

El historial de enfrentamientos en Villa Libertad incluye otro episodio ocurrido en julio, cuando Salinas resultó herido por un disparo en una de sus piernas, también en el contexto de disputas entre grupos de la zona.

La Policía de Chaco detuvo a tres sospechosos

Por el momento, la Policía de Chaco continúa con las tareas investigativas para determinar la secuencia de los hechos y la participación de los distintos involucrados.

Asesinaron a un nene de 8 años en medio de una pelea a tiros entre tres familias en San Juan

Un nene de 8 años murió tras recibir un disparo en el tórax durante un tiroteo en Rawson, San Juan, en la madrugada del martes. Emir Barboza fue trasladado de urgencia al Hospital Marcial Quiroga, donde ingresó sin signos vitales.

La investigación se centra en determinar la responsabilidad de los siete detenidos, entre ellos un menor de edad, quienes permanecen bajo custodia mientras se esperan los resultados de las pericias balísticas. En el lugar del hecho, los investigadores hallaron vainas servidas de pistolas 9 mm y 22 mm, además de balas completas que, según las autoridades, los involucrados intentaron descartar.

Según información de la Policía citada por Tiempo de San Juan, el conflicto comenzó horas antes con una pelea entre menores de las familias Limolle, Carrizo y, posteriormente, Barboza. La disputa escaló e involucró a adultos, derivando en una balacera en la Manzana 16, donde Emir Barboza, ajeno al altercado, fue alcanzado por un proyectil.

El despliegue policial incluyó a personal de la Comisaría 38°, Criminalística y la UFI Delitos Especiales, bajo la dirección del fiscal Iván Grassi. La rápida localización de los presuntos implicados fue posible tras una llamada al 911 que alertó sobre el inicio de la pelea minutos antes del tiroteo.

Durante los operativos, se secuestró un revólver calibre .22 y, en un rastrillaje posterior, se encontró otra arma de fuego. Ambas serán sometidas a peritajes para determinar si fueron utilizadas en la gresca y cuál provocó la muerte de Emir Barboza.

Hasta el momento, la Justicia no confirmó oficialmente la identidad del autor del disparo mortal, aunque el entorno familiar de la víctima asegura tenerlo identificado.