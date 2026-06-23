La economía argentina creció 0,7% en el primer trimestre de 2026: cuáles fueron los sectores que impulsaron la actividad

El agro fue uno de los impulsores del crecimiento económico en el primer trimestre del año. (REUTERS/Matías Baglietto/)

La economía argentina alcanzó un nuevo máximo histórico en el primer trimestre de 2026, con un crecimiento del producto interno bruto (PIB) del 0,7% frente al trimestre anterior y del 2,3% en la comparación interanual, según el informe del nivel de actividad difundido este lunes por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El indicador tendencia-ciclo acumuló así su octava variación positiva consecutiva, en una racha que se extiende sin interrupciones desde el segundo trimestre de 2024.

Los datos del Indec muestran que 12 de los 16 sectores de actividad registraron expansión respecto al primer trimestre de 2025. Por el lado de la demanda, el motor principal fue el sector externo: las exportaciones de bienes y servicios reales crecieron 9,8% interanual. El consumo privado también aportó al resultado, con una suba del 2,7% impulsada en buena medida por el ingreso de bienes importados, tanto de consumo final como automóviles. El organismo señaló además que el consumo privado alcanzó un máximo histórico en la serie desestacionalizada, al igual que el PIB en su conjunto.

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En el frente opuesto, la formación bruta de capital fijo —la inversión en maquinaria, equipos y construcciones— registró una caída del 11,6% interanual, el dato más negativo entre los componentes de la demanda. Las importaciones retrocedieron 7,5% y el consumo público cayó 0,9%. En términos desestacionalizados, respecto al cuarto trimestre de 2025, las exportaciones descendieron 3,1%, el consumo público bajó 2,4% y las importaciones cayeron 2,5 por ciento.

Los rubros que impulsaron el crecimiento

Desde la perspectiva de la oferta, los sectores primarios lideraron el crecimiento. La Pesca encabezó el ranking con una expansión del 27,5% interanual, seguida de Agricultura, ganadería, caza y silvicultura con 18,1% y Explotación de minas y canteras con 12,3%. Los tres sectores aportaron en conjunto más de un punto porcentual al crecimiento total del PIB.

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El sector pesquero fue el de mayor expansión en el primer trimestre de 2026, con un crecimiento del 27,5% interanual

La agricultura, en particular, revirtió la dinámica de trimestres anteriores: había crecido apenas 1% interanual en el tercer trimestre de 2025 antes de acelerar al 18,7% en el cuarto y sostener ese impulso en el arranque de 2026.

Entre los rubros de servicios, la Intermediación financiera avanzó 7,5% interanual —aunque muy por debajo del 28,1% que había registrado en el primer trimestre de 2025—, mientras que Hogares privados con servicio doméstico creció 6,3% y Construcción registró un alza del 2,5 por ciento.

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Transporte, almacenamiento y comunicaciones sumó 2,3%, y Hoteles y restaurantes creció 2,8%, impulsado principalmente por el empleo informal, según precisó el organismo. Las Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler mostraron una variación positiva del 0,9%, y los Servicios sociales y de salud crecieron 0,5% tras haber registrado caídas en los tres primeros trimestres de 2025.

Los dos sectores con mayor caída fueron la Industria manufacturera, con una baja del 1,7% interanual, y la Administración pública, con un descenso del 1,4%. Ambos restaron en conjunto 0,3 puntos porcentuales al desempeño total del PIB. El Comercio mayorista, minorista y reparaciones también registró una leve contracción del 0,3%, al igual que Electricidad, gas y agua, con una baja del 1,1%. La industria manufacturera profundizó así una tendencia negativa que se inició en el tercer trimestre de 2025, cuando acumuló una caída del 2,2%.

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“Nuevo récord histórico”, según Caputo

El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró los números en su cuenta oficial de X. “El nivel de actividad alcanzó un nuevo récord histórico en el primer trimestre de 2026”, escribió el funcionario, y destacó que “el indicador tendencia-ciclo creció por octavo trimestre consecutivo, reflejando la robustez del ciclo expansivo que atraviesa la economía”.

Caputo también subrayó que tanto el PIB como el consumo privado alcanzaron máximos históricos en la serie desestacionalizada y que el crecimiento tuvo “alta difusión”, con 12 de los 16 sectores en expansión.

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El titular del Palacio de Hacienda precisó que “las exportaciones y el consumo privado crecieron 9,8% y 2,7% en la comparación interanual, respectivamente, en tanto la inversión, las importaciones y el consumo público exhibieron una variación interanual negativa de 11,6%, 7,5% y 0,9%, respectivamente“.