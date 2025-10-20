Crimen y Justicia

La búsqueda de los jubilados en Rocas Coloradas: familiares piden abrir la camioneta que apareció encajada en el barro

Este lunes llegó a Comodoro Rivadavia una Brigada K9, que se sumó al operativo de rastrillaje en esa zona de Chubut. Juana Inés Morales (69) y Pedro Alberto Kreder (79) están desaparecidos desde el sábado 11 de octubre

La camioneta en la que se trasladaban los jubilados se encontraba a unos 70 kilómetros de Caleta Córdova, fuera de la Ruta 1, en medio de zanjones y barro

En medio del operativo para dar con el paradero de Juana Inés Morales (69) y Pedro Alberto Kreder (79), la pareja de jubilados desaparecida hace más de una semana en la zona de Rocas Coloradas, Chubut, los familiares de la mujer realizaron un pedido desesperado: solicitan ayuda para abrir la camioneta en la que se trasladaban y que fue hallada encajada en un lodazal cercano a Playa Visser.

Allegados a la pareja contaron a los investigadores que nadie cuenta con las llaves del vehículo, una Toyota Hilux 4x4, y creen que acceder a su interior podría aportar información clave para avanzar en la investigación.

A través de las redes sociales, los familiares difundieron videos e imágenes del vehículo, completamente empantanado y con las puertas cerradas.

Por su parte, el jefe de la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia, Lucas Cocha, explicó que la camioneta se encontraba a unos 70 kilómetros de Caleta Córdova, fuera de la Ruta 1, en medio de zanjones y barro. “Estaban en el medio de la nada”, describió el comisario ante la prensa local, destacando que en el interior se hallaron pertenencias personales de los dos jubilados.

Juana Inés Morales y Pedro Alberto Kreder, pareja desaparecida en Chubut

Cocha añadió que la camioneta mostraba signos de haber intentado salir del barro sin éxito, con huellas y marcas de barro en las puertas, lo que indicaría que los ocupantes trataron de liberarla antes de desaparecer.

Según pudo saber Infobae, desde las primeras horas de este lunes continúa un amplio operativo de búsqueda en la zona de Camarones, con la participación de fuerzas de seguridad, bomberos, voluntarios y equipos especializados.

A pedido del Ministerio Público Fiscal de Comodoro Rivadavia, se sumó la Brigada K9, integrada por los perros Roco (búsqueda genérica) y Kali (búsqueda de restos humanos), junto a sus guías, el oficial ayudante Esquivel, el sargento Oñate y el cabo primero Murillo.

La brigada K9 se sumó al operativo

Este domingo, el ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz, supervisó en terreno el despliegue de las unidades de la Policía del Chubut, la Subsecretaría de Protección Ciudadana, Bomberos Voluntarios, la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, Prefectura Naval Argentina y vehículos particulares 4x4 que colaboran en los rastrillajes por tierra, mar y aire.

Por el momento, las autoridades mantienen hermetismo sobre las hipótesis del caso, aunque no se descarta que, tras un posible accidente, los jubilados hayan intentado buscar ayuda por sus propios medios.

“A él no lo conocíamos, mi mamá no se iba nunca sin avisar”

Aldana Botha, una de las hijas de Morales, reveló un dato que añade desconcierto al caso: ni ella ni su hermana conocían al hombre que acompañaba a su madre.

Rocas Coloradas está ubicado a unos 20 km al norte de Caleta Córdova, Comodoro Rivadavia

No sabía ni su nombre. Por eso hice una publicación en redes sociales mostrando la camioneta de él, para obtener información. Mi mamá nunca se iba de la ciudad sin avisar”, afirmó Aldana, visiblemente afectada por la situación, al ser entrevistada por el Diario Jornada.

La joven contó, además, que el último contacto con su madre fue el jueves previo al viaje, y que en ningún momento le mencionó la intención de ir a Camarones. “Mi mamá le dejó un mensaje a mi hermana diciendo que se iba de forma imprevista a Camarones. Yo la vi el jueves y no me comentó nada del viaje. El lunes tenía que volver a trabajar y hacer trámites; lo dejó muy claro”, explicó.

Aldana insistió en que la familia no conocía a Alberto Kreder, con quien Morales mantenía una relación reciente. “Sabíamos que estaba conociendo a alguien, pero no sabíamos quién era ni cómo se llamaba”, detalló.

