Trasladaron a Pablo Laurta a una cárcel de Gualeguaychú: así es la celda del doble femicida

Trasladaron a Pablo Laurta a la cárcel de Gualeguaychú: así es su celda

Pablo Laurta, el doble femicida de su ex pareja Luna Giardina y su ex suegra Mariel Zamudio, que también está acusado de asesinar al remisero Martín Sebastián Palacio en medio de su plan macabro, fue trasladado este viernes a una cárcel de Gualeguaychú, Entre Ríos. Allí quedará alojado a la espera de su viaje a Córdoba, donde lo espera la justicia local para indagarlo por los asesinatos de la madre y la abuela de su hijo.

El imputado llegó a la ciudad entrerriana en medio de un gran operativo policial coordinado entre fuerzas policiales y judiciales de las dos provincias, donde cometió los crímenes. El traslado se mantuvo bajo reserva hasta último momento.

No obstante, al arribar, Laurta se encontró con la prensa y mantuvo la misma actitud que veces anteriores frente a las cámaras: aprovechó el momento para deslizar unas pocas palabras y justificar los homicidios. “Fui a rescatar a mi hijo”, dijo esta vez.

Infobae accedió a un video que muestra la celda donde el femicida está alojado y también a una grabación donde se ven los primeros minutos del acusado en la cárcel. De acuerdo a la filmación, que dura pocos segundos, apenas entró, el imputado se tiró en su cama y se quedó mirando el techo.

Laurta en su celda

En las últimas horas, la justicia entrerriana le dictó 120 días de prisión preventiva por el crimen del remisero Martín Palacio. Al salir de la audiencia en los Tribunales de Concordia, Entre Ríos, Laurta volvió a exclamar ante los periodistas que solo fue a rescatar a su hijo.

La medida ordenada para el femicida la definió la jueza de Garantías, Gabriela Seró. Según confirmaron fuentes judiciales a Infobae, la magistrada hizo lugar al pedido de la fiscal Daniela Montangie, a cargo de la causa, y ordenó que el uruguayo permanezca detenido por el plazo de cuatro meses imputado por el homicidio criminis causa del conductor del Toyota.

Laurta ya se había presentado el miércoles en los tribunales de Concordia y se negó a declarar ante la fiscal por el homicidio del chofer. Según aseguraron fuentes judiciales a este medio, antes de presentarse a la indagatoria en Entre Ríos, el imputado fue sometido a un examen mental obligatorio y otro médico inmediato, tal como prevé la ley para los acusados de delitos que tienen una pena mayor a 10 años.

Ahora, el imputado será trasladado a Córdoba, a donde viajará en las próximas horas. Allí, el presunto autor del doble femicidio de su ex pareja, Luna Giardina (26), y su ex suegra, Mariel Zamudio (54), será indagado en el marco de esa causa.

Además, se espera que las autoridades lo sometan a otros análisis médicos, los indicados en el código 34 del Código Penal Argentino, los cuales determinarán si el acusado tiene alguna falta de facultades mentales, conciencia o error.