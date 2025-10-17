Crimen y Justicia

Golpearon a un jubilado en su casa de Mar del Plata y se llevaron los ahorros de toda la vida

Ocurrió en una vivienda del barrio Las Américas. Los ladrones lo engañaron al decir que necesitaban guardar unos sobres antes de irse de viaje

Así huían los ladrones tras robar en Mar del Plata (Video: 0223)

Un jubilado fue víctima de un violento robo en su casa en el barrio Las Américas, Mar del Plata. Tiene 84 años, fue brutalmente golpeado por los delincuentes y lo dejaron sin nada, puesto que se llevaron los ahorros de toda su vida.

El incidente tuvo lugar cerca de las 17, cuando la víctima se disponía a salir de su vivienda para realizar sus compras habituales en comercios cercanos.

Según el relato de la familia al que accedió el medio local 0223, el hombre fue abordado por una pareja joven, un hombre y una mujer de entre 25 y 30 años, quienes simularon una excusa para ganar su confianza y acceder al domicilio. Una vez dentro, lo golpearon y le exigieron la entrega de dinero en efectivo.

El ataque se prolongó varios minutos hasta que el hombre entregó los ahorros de toda su vida. Un tercer cómplice los aguardaba en un vehículo Fiat negro, estacionado en las inmediaciones, facilitando la fuga.

El momento en el que huían los delincuentes

De acuerdo con Camila, nieta de la víctima, la maniobra comenzó cuando la pareja interceptó a su abuelo con el argumento de que necesitaban guardar unos sobres antes de salir de viaje y el jubilado aceptó hacerlos pasar. Todo sucedió en cinco minutos.

Tras el asalto, familiares de la víctima alertaron a la Policía. Al lugar acudió personal de la comisaría correspondiente, junto con miembros de la División Policía Científica, quienes recabaron huellas en el sitio y obtuvieron copias de las grabaciones de seguridad aportadas por vecinos y la familia.

El material fílmico está siendo analizado para identificar a los involucrados. Desde la fuerza confirmaron que se activó el protocolo correspondiente para delitos contra la propiedad, y que se están cotejando los registros policiales de la zona en busca de antecedentes o coincidencias en la modalidad.

Policía Científica también examinó los sobres dejados por los asaltantes, en busca de rastros útiles que permitan avanzar en la causa. Las autoridades destacaron la importancia de las pruebas recolectadas y señalaron que el expediente se mantiene en trámite.

Todo en un día: robaron a jubilados y quisieron llevarse un auto a pocos metros

A fines del mes de septiembre, una cuadra de Mar del Plata estuvo marcada por la inseguridad, puesto que un grupo de delincuentes asaltó a una pareja de jubilados en su propia casa durante la madrugada y, horas después, intentaron llevarse un auto a los pocos metros de la vivienda.

Con respecto a primer hecho, las autoridades lograron reconstruir que los delincuentes descendieron de un auto blanco frente a la fachada de la vivienda. Así, estudiaron el lugar, escalaron las rejas de la vivienda contigua y accedieron al balcón, desde donde pudieron ingresar sin ser detectados.

Según informó el portal 0223, las víctimas, ambos de avanzada edad, sufrieron el robo de sus celulares y la sustracción de numerosas pertenencias de valor. El episodio dejó sumidos en el miedo a los residentes, quienes evitaron brindar declaraciones públicas.

Horas después, un hombre, que se disponía a subir a su vehículo, fue interceptado por dos motochorros. Según registraron las cámaras, uno de los asaltantes bajó de la motocicleta y se acercó directamente al auto para intimidar a la víctima, mientras el otro aguardaba al mando del rodado.

La secuencia se vio interrumpida por la intervención de un vecino, quien salió al exterior corriendo, lo que provocó la huida de los agresores. Aunque no lograron concretar el robo del vehículo, uno de los motochorros alcanzó a golpear el vidrio del auto antes de escapar.

