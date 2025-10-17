Encontraron varios elementos que podrían estar vinculados con la muerte del ex comisario de Salta

En la zona de cerro Elefante, donde encontraron el cuerpo sin vida, había un encendedor, sogas quemadas y un celular derretido (Foto: Gobierno de Salta)

La investigación por la muerte del ex comisario de Salta, Vicente Cordeyro, descubierta días atrás en el cerro Elefante, avanzó durante las últimas horas con el hallazgo de una importante cantidad de elementos en la zona donde fue encontrado su cuerpo.

Entre los objetos incautados figuran una soga, un encendedor, una botella, una etiqueta de bebida alcohólica, un teléfono celular parcialmente derretido y restos calcinados que podrían pertenecer a la mochila que llevaba la víctima.

De acuerdo con el informe que divulgó la Unidad Fiscal especializada y recogido por El Tribuno, todos estos elementos permanecen bajo pericias para intentar reconstruir lo sucedido y para determinar si alguno de ellos fue utilizado en el hecho.

Este descubrimiento se obtuvo luego de que las autoridades revelaran los resultados preliminares de la autopsia practicada al cuerpo, la cual indicó que el ex titular de la Policía de Investigaciones de Salta murió por asfixia por ahorcamiento.

La víctima desapareció luego de dejar a su hija en el colegio

El informe emitido por el Servicio de Tanatología Forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), en presencia de un perito designado por la familia, observó que las lesiones consistentes en quemaduras superficiales, fueron atribuidas a la acción del fuego, pero se aclaró que “no fueron la causa de muerte”. Por este motivo, el cadáver permanece en el Servicio de Tanatología Forense hasta la finalización de todas las medidas técnicas y científicas requeridas para la investigación, informaron voceros oficiales.

El procedimiento en la zona donde encontraron al funcionario policial, un área cubierta de vegetación densa y con sectores de difícil acceso, incluyó la participación de especialistas del CIF, peritos del Ministerio de Seguridad de la Nación y un can entrenado en detección de hidrocarburos. Además del listado mencionado, se hallaron cierres, remaches y correas amorfos y calcinados.

La búsqueda de Codeyro se activó tras la denuncia de desaparición presentada el jueves de la semana pasada por su entorno, tras no regresar a su domicilio luego de dejar a su hija de 17 años en el colegio. La familia alertó a los servicios de emergencia, lo que derivó en un despliegue que incluyó 135 efectivos de la Policía de Salta, equipos del CIF y guías civiles, y se extendió por una extensa área de yungas, con apoyo de drones, patrullas y perros rastreadores.

Para la búsqueda se hizo un gran despliegue que incluyó canes, drones y más de 100 efectivos (Foto: Gobierno de Salta)

El vehículo del ex comisario, un Volkswagen Surán gris, fue localizado estacionado en San Lorenzo, por lo que la búsqueda estuvo concentrada en dicha zona. A través de las cámaras de seguridad pudieron detectar que Cordeyro ingresó solo a San Lorenzo, estacionó frente a una iglesia y se dirigió a pie hacia el sendero conocido como “la cola del cerro Elefante”.

El análisis del material audiovisual no detectó presencia de acompañantes ni de otros vehículos siguiéndolo o aguardando en las inmediaciones. Al día siguiente se produjo el hallazgo del cuerpo en un área recientemente afectada por un incendio de pastizales. El director de Relaciones Institucionales de la Policía, Flavio Peloc, informó que a las 6.30 iniciaron la segunda jornada de rastrillaje y pasadas las 9, dieron con el cuerpo.

La autopsia reveló que murió por asfixia (Foto: Gobierno de Salta)

En ese momento, Peloc confirmó: “Lamentablemente, tenemos que confirmar el hallazgo sin vida del comisario Cordeyro”. Fue así que el cuerpo fue trasladado en helicóptero desde el cerro hasta la base de Aviación Civil, en la zona sur de la capital salteña, y posteriormente derivado a la morgue del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) en la Ciudad Judicial. La víctima de 64 años tuvo una extensa carrera en la Policía de Salta tanto en funciones operativas como en la dirección de investigaciones.

Respecto a las especulaciones que sugieren que el caso podría estar relacionado con una venganza derivada de su trayectoria como investigador o de sus expresiones sobre el narcotráfico y el crimen organizado, los investigadores aclararon que el ex comisario estaba retirado y no había intervenido en operativos recientes vinculados a bandas delictivas.