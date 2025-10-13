Crimen y Justicia

Se conoció la causa de la muerte del comisario retirado que fue encontrado en un cerro de Salta

Vicente Cordeyro, ex titular de la Policía de Investigaciones, había desaparecido el jueves. Su cuerpo fue hallado este sábado en el cerro Elefante

El comisario retirado tenía 64 años y su hija habría sido la última persona de su entorno en verlo con vida

Tras el hallazgo del cuerpo sin vida de Vicente Cordeyro, el ex titular de la Policía de Investigaciones que estuvo desaparecido por dos días, las autoridades de Salta se enfocaron en reconstruir cómo ocurrió la muerte del comisario retirado. Este domingo se conocieron los primeros resultados de la autopsia.

La autopsia, realizada en el Servicio de Tanatología Forense del CIF, contó con la presencia de un perito designado por la familia de Cordeyro. Según a la información publicada por el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Salta, el informe preliminar del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) estableció que la causa de muerte fue asfixia por ahorcamiento, mientras que el cadáver presentaba lesiones superficiales provocadas por el fuego. Por esto mismo, se ordenaron estudios complementarios, que serán claves para reconstruir los últimos minutos con vida del hombre.

En este contexto, las tareas investigativas continúan activas, con la intervención de distintas áreas especializadas del CIF. Los equipos interdisciplinarios prosiguen con el análisis de pruebas, entre ellas los restos del incendio, registros de cámaras de seguridad, el teléfono celular y otros elementos secuestrados.

Los operativos del viernes dieron negativos, hasta que el sábado fueron encontrados sus restos

De acuerdo con lo publicado por El Tribuno, el operativo de búsqueda se activó tras la denuncia de desaparición presentada el jueves 9 de octubre, cuando Cordeyro no regresó a su domicilio después de dejar a su hija en el colegio.

Su vehículo, un Volkswagen Surán gris, fue hallado estacionado en San Lorenzo, lo que motivó un despliegue que incluyó equipos de rescate, drones, perros rastreadores y apoyo aéreo.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por los fiscales, las cámaras de seguridad registraron a Cordeyro ingresando solo a la localidad, estacionando frente a una iglesia y caminando hacia el sendero conocido como “la cola del cerro Elefante”, el mismo lugar donde fue hallado posteriormente. No se detectó la presencia de ningún otro vehículo siguiéndolo ni acompañantes en ningún momento.

El hombre había sido reportado como desaparecido el jueves por la tarde (MPF)

El cuerpo fue localizado el sábado por la mañana en una zona que había sido afectada días antes por un incendio de pastizales. Las lesiones superficiales observadas en el cadáver se atribuyeron al contacto con el fuego.

Durante la jornada posterior al hallazgo, se realizó una reunión interdisciplinaria con la participación del coordinador de Fiscales, Pablo Rivero, profesionales del CIF y de la Unidad de Investigación UGAP, con el objetivo de coordinar las tareas investigativas y analizar las circunstancias que rodean la muerte del comisario (RE).

Entre las medidas en desarrollo figuran los estudios de anatomía patológica para confirmar los hallazgos de la autopsia, el análisis del teléfono celular y la revisión de las últimas comunicaciones y ubicación GPS de la víctima. Hasta el momento, no se detectaron lesiones defensivas ni signos de lucha o forcejeo, lo que podría ser un indicador de que no hubo participación de terceros. De igual forma, todo es materia de investigación.

Actualmente, el caso se lleva a adelante, bajo el protocolo establecido por la Resolución 1284/21 de la Procuración General de la Provincia, que exige la presunción de homicidio doloso ante toda muerte violenta, incluso si en un primer momento parece tratarse de un suicidio o accidente. Este marco normativo implica la aplicación de procedimientos específicos desde el inicio de la pesquisa hasta que se descarte razonadamente la comisión de un delito.

Cordeyro es un comisario retirado de la Policía de Salta y se desempeñó como director de Investigaciones, además de ejercer la docencia universitaria. En los últimos meses, había manifestado públicamente su preocupación por el avance del narcotráfico y la inseguridad en la provincia.

