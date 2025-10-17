Crimen y Justicia

Cayó “La madama de la droga” durante un operativo en Isidro Casanova

La mujer es miembro de una banda criminal que opera en La Matanza. Fue vista durante una venta de estupefacientes gracias a las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo del municipio

Guardar
Atraparon infraganti a 'La madama de la droga' en La Matanza

En plena operación de venta de estupefacientes, la Policía atrapó a una mujer de 33 años en Isidro Casanova. Conocida como “La madama de la droga”, la sospechosa fue detenida infraganti, como se puede apreciar en el video que acompaña esta nota, debido al seguimiento a cargo del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM). Gracias a las imágenes se pudo dar con la aprehensión de la integrante de una banda criminal que opera en La Matanza. También se llevaron a cabo dos allanamientos.

La investigación se focalizó en movimientos y contactos de la detenida. Los agentes policiales, apoyados por el COM, permitieron delinear el momento exacto para intervenir y concretar la captura.

En los registros realizados, el personal policial incautó envoltorios con cocaína, una balanza de precisión, dinero en efectivo y al menos un teléfono celular, todos elementos considerados clave para el desarrollo de la causa judicial.

El seguimiento del Centro de
El seguimiento del Centro de Operaciones y Monitoreo permitió la captura de la sospechosa y el secuestro de drogas y dinero

A raíz de la detención de “La madama de la droga”, las pruebas recabadas durante los operativos abrieron la puerta para profundizar la investigación y avanzar con la posible detención de otros integrantes de la presunta organización criminal de La Matanza.

La Policía detuvo a "La
La Policía detuvo a "La madama de la droga" en Isidro Casanova durante una venta de cocaína

Otro antecedente de una banda narco atrapada infraganti

Meses atrás, una organización criminal de alto riesgo apodada “La Banda del Ojo”, cuya actividad se concentraba especialmente en el oeste del conurbano bonaerense, fue desarticulada en La Matanza después de haber sido captada en plena acción por las cámaras de seguridad municipales.

Las aprehensiones tuvieron lugar en la localidad de Lomas del Mirador, donde se realizaron seis allanamientos de manera simultánea, en cumplimiento de órdenes emitidas por la Justicia. Estas diligencias se efectuaron gracias a las pruebas reunidas durante una investigación a cargo de las autoridades locales.

Durante semanas, los investigadores llevaron adelante tareas de vigilancia y seguimiento, apoyados especialmente por el sistema de cámaras del COM, lo que permitió sumar pruebas sustanciales y avanzar sobre la estructura de la banda. Entre estas pruebas, se destacaron los registros de diversos momentos en los que los sospechosos ejecutaban operaciones vinculadas por los delitos investigados.

La investigación se había iniciado a comienzos del mes de julio, cuando se escucharon disparos en el barrio Las Antenas. La denuncia a la policía y la sospecha de la presencia de un grupo narco motivaron la puesta en marcha de tareas de inteligencia y vigilancia discreta por parte de personal especializado para verificar la hipótesis.

Una peligrosa banda narco de La Matanza cayó tras ser filmada infranti por cámaras de seguridad: los videos

La Justicia entonces dispuso varios allanamientos en viviendas específicas donde se presumía que se ocultaban los miembros de la banda, incluidos algunos puntos de distribución de estupefacientes. En este marco, se concretó la detención de siete hombres y una mujer, acusados de narcotráfico, portación ilegal de armas de guerra, tentativa de homicidio y privación ilegítima de la libertad.

Durante los procedimientos, uno de los implicados buscó escapar y se refugió en una casa cercana, donde mantuvo privada de su libertad a una mujer, pero la pronta intervención policial permitió controlar la situación sin que se registraran personas heridas.

En los procedimientos donde se logró la captura del grupo, la policía también secuestró elementos vinculados a la causa: un kilo de marihuana prensada, más de 200 dosis de pasta base y clorhidrato de cocaína, junto con instrumentos para el fraccionamiento y la comercialización.

Además, se incautó dinero en efectivo, equipos de comunicación, cámaras de seguridad y documentación relevante. Destacó el hallazgo de un arsenal compuesto por varias armas de fuego, incluidas pistolas 9 mm (algunas con la numeración borrada), un revólver, un pistolón calibre 16, municiones, un chaleco táctico y una réplica de arma.

Los detenidos fueron trasladados a disposición de la Justicia y las fiscalías intervinientes.

Temas Relacionados

La MatanzaIsidro CasanovaLa madama de la drogaNarcotráficoNarcosCámaras de SeguridadÚltimas noticias

Últimas Noticias

Trasladaron a Pablo Laurta a una cárcel de Gualeguaychú: así es la celda del doble femicida

El acusado de asesinar a su ex pareja Luna Giardina, su ex suegra Mariel Zamudio y el remisero Martín Sebastián Palacio quedó alojado en Entre Ríos. Desde allí viajará a Córdoba para ser indagado por la Justicia local

Trasladaron a Pablo Laurta a

La Matanza: desarticulan una banda acusada de clonar tarjetas de crédito y débito

La organización cayó en la localidad de Isidro Casanova. Hay seis detenidos

La Matanza: desarticulan una banda

Insólito robo en Misiones: se llevaron una antena de transmisión de 48 metros de un canal regional

La Policía allanó un taller de chapa y pintura y encontró la estructura desarmada junto a otros artefactos sustraídos

Insólito robo en Misiones: se

Cristián Graf declaró durante tres horas por el crimen de Fernández Lima en Coghlan: “Fue muy preciso”

El sospechoso se presentó ante el juez Alejandro Adrián Litvack y el fiscal Martín López Perrando. La acusación sostiene que realizó maniobras para desviar la atención, cuando se confirmó la identidad de la víctima, desaparecida en 1984

Cristián Graf declaró durante tres

Dramático video: se cerró el ascensor, el perro quedó colgando y el final era inevitable... hasta que apareció un héroe

El hecho ocurrió este jueves en Villa Crespo y quedó grabado por las cámaras de seguridad del edificio. El relato del vecino que lo salvó

Dramático video: se cerró el
ÚLTIMAS NOTICIAS
Molinos Agro y la francesa

Molinos Agro y la francesa Louis Dreyfus presentaron una propuesta conjunta para quedarse con Vicentin

Realizaron pintadas antisemitas frente a una escuela judía de la Ciudad de Buenos Aires

Los sorprendentes hallazgos sobre el buceo a profundidades extremas de las rayas manta

Un candidato a liderar la CGT logró un respaldo clave, pero aún tiene opositores de peso y se complica la interna

Subte: otra estación de la línea A permanecerá cerrada por tres meses desde este lunes

INFOBAE AMÉRICA
Scott Bessent apuesta el dinero

Scott Bessent apuesta el dinero de los contribuyentes en una gran jugada por Argentina

El desafío de la cumbre Trump-Putin: ¿cómo hará el “Kremlin volador” para evitar las sanciones aéreas y llegar a Hungría?

El secretario del Tesoro de Estados Unidos prepara un encuentro clave con China en medio de las tensiones comerciales

Rusia apuesta por el uso masivo de tanques para romper las defensas ucranianas

“Luminosa por fuera, oscura por dentro”: Stephen King reversiona ‘Hansel y Gretel’ a su manera

TELESHOW
Daniela Celis confirmó que Thiago

Daniela Celis confirmó que Thiago Medina le propuso casamiento en el hospital: “Tenía el efecto de muchas drogas”

Habló la mamá de Ayelén Paleo tras salir de la cárcel: “Estaba aislada y solo tenía una hora para ver la luz del día”

Nico Occhiato y un episodio de Luzu Kids para debatir el bullying y la discriminación: “Está bueno hablarlo”

Habló la influencer cuestionada por la esposa de Lautaro Martínez: “No lo voy a dejar de amar”

Así fue el divertido cumpleaños de Martín Bossi: del reclamo de Guillermo Francella al curioso detalle de los regalos