Detuvieron a un hombre por un homicidio ocurrido en mayo en Mar del Plata

El sospechoso de 28 años había sido señalado desde un principio, aunque no estaba detenido. Lo atraparon junto a un chico de 21, en un operativo por salideras bancarias

La Policía detuvo a un hombre de 28 que era buscado por un crimen cometido en Mar del Plata (Foto: Policía bonaerense)

En el marco de un operativo por salideras bancarias, la Policía de Mar del Plata detuvo este miércoles a un hombre que era buscado por un crimen cometido en mayo pasado en el medio de una pelea por la ocupación de una vivienda. La víctima falleció debido a que recibió un disparo de bala en uno de sus hombros en medio del tiroteo.

El operativo, realizado por personal de la DDI de la ciudad balnearia, concluyó además con la aprehensión de otro sujeto, acusado de encubrimiento. Todo se dio durante la recorrida por la zona céntrica de la ciudad, donde se encuentran la mayoría de las entidades bancarias, donde los efectivos advirtieron sobre la presencia sospechosa de un Chevrolet Cruze.

Según indicaron fuentes relacionadas con el caso a Infobae, los ocupantes del vehículo observaban a las personas que egresaban de los bancos, lo que motivó a solicitar apoyo y seguimiento del vehículo a los móviles del Grupo de Prevención Motorizada y Comando de Patrullas.

El automóvil fue interceptado en calle Corrientes, entre avenida Luro y Diagonal Alberdi. Al identificar a los ocupantes, los agentes constataron que uno de ellos, C. M. R. B., de 28 años, presentaba una orden de detención vigente desde el 14 de octubre por el delito de homicidio y amenazas agravadas, vinculadas a una investigación por la muerte de Ricardo Julio César Delgado.

El vehículo en el que se encontraba el joven de 21 años junto al acusado de homicidio (Foto: Policía bonaerense)

La víctima, de 47 años, ingresó el 24 de mayo de este año al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) con una herida de bala en su hombro izquierdo, como consecuencia de un ataque que un grupo de individuos realizó ese mismo día contra la casa de la calle Juncal al 3200 en Mar del Plata, donde se encontraba la víctima. Todo habría sido resultado de una aparente represalia por la restitución de esa vivienda a sus propietarios, puesto que el domicilio había sido usurpado y, el día previo a la balacera, la División Usurpaciones le devolvió la propiedad a los dueños legales.

En aquel entonces, las autoridades lograron identificar a dos posibles responsables, entre los que se encontraba C. R. M. B. Además, se efectuaron cinco allanamientos en simultáneo en distintos puntos de Mar del Plata.

Los operativos tuvieron como objetivos los domicilios ubicados en San Lorenzo al 5900, en Chile entre Alvarado y Avellaneda (barrio Centenario), y tres viviendas sin numeración visible en el pasaje comprendido por General Roca entre Juncal e Islas Malvinas, en la zona conocida como villa Matadero. Durante los procedimientos, se secuestraron dos teléfonos celulares, una gorra tipo visera similar a la utilizada durante el ataque, un cartucho calibre .22LR y otro de 9 mm.

Uno de los detenidos (Fotos: Policía bonaerense)

A los pocos días, trascendió la noticia de la muerte de Delgado, a pesar de que en un principio el diagnóstico no reportaba riesgo de vida. De esta manera, la causa pasó a investigarse como homicidio agravado por el uso de arma de fuego y a estar bajo el Gabinete de Homicidios de la DDI. Ante estos resultados, el fiscal Alejandro Pellegrinelli ordenó la notificación de formación de causa para ambos sospechosos.

En esa línea, cinco meses después, detuvieron al hombre de 28 años y aprehendieron al joven de 21, que estaba con él, por el delito de encubrimiento. A su vez, confirmaron que el vehículo en el que se movilizaban tenía numeraciones registrales sobre el cual recaía un secuestro activo por robo, ordenado por la UFI N°7 de Lomas de Zamora desde el 12 de junio, por lo cual quedó incautado.

Tras el procedimiento, la Fiscalía dispuso el traslado del sujeto a la Unidad Penitenciaria 44, mientras que el más joven permanecerá a disposición judicial por su presunta participación en el delito de encubrimiento.

