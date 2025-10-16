Capturaron al motochorro que arrastró a una monja para robarle en Córdoba

Brutal asalto a una monja en Córdoba

Dos semanas después del violento robo que sufrió una monja en el barrio Las Palmas de la ciudad de Córdoba, la Policía provincial informó la detención de un hombre sospechado de ser el autor del delito. La víctima sufrió una brutal caída cuando el hombre de 42 años, sobre quien pesaba una orden de captura, la atacó y arrastró hasta llevarse sus pertenencias.

Apodado el “Santafecino”, V. H. A. cayó esta semana en el barrio El Pueblito, ubicado en la zona suroeste de la capital, durante un operativo en el que también se secuestraron una motocicleta Gilera Smash 110 cc de color azul, un casco negro y un teléfono celular. La detención se produjo en una vivienda situada sobre la calle Formosa. El detenido era buscado por la Justicia de Santa Fe y tenía antecedentes por diferentes delitos contra la propiedad, por lo que registraba un pedido de captura vigente en dicha provincia.

El hecho por el que estaba siendo buscado tuvo lugar el lunes de la semana pasada, cuando la mujer caminaba cerca de la vereda en la zona oeste de la ciudad. El episodio, que fue registrado por una cámara de seguridad instalada en la fachada de una vivienda, mostró cómo fue sorprendida desde atrás por un hombre que circulaba en moto. El delincuente se bajó del rodado y, tras un forcejeo, la arrastró varios metros sobre la calzada hasta dejarla tendida e inconsciente. Rápidamente, huyó de la escena con las pertenencias de la mujer.

Las imágenes del asalto dejaron en evidencia la violencia del ataque y sirvieron como material clave para identificar al agresor, cuya vestimenta —pantalón rojo y gorra— coincidía con la indumentaria hallada en los allanamientos posteriores. Según detalló El Doce, la mujer permaneció sin reaccionar tras el impacto hasta que recibió auxilio de algunos vecinos, que escucharon sus gritos.

Uno de ellos alertó a un servicio de emergencias, que la trasladó a un centro de salud. “Vivimos con miedo. A cualquier hora te pueden atacar”, expresó una residente de la zona ante medios locales, contando que la víctima cumple tareas comunitarias en la zona.

En los días posteriores al asalto, la Policía provincial desplegó diversos operativos en busca del autor. Con antecedentes delictivos en la provincia de Santa Fe, V. H. A. figuraba como prófugo. La causa continúa en trámite mientras se realizan peritajes sobre los elementos secuestrados y se analizan nuevas imágenes y testimonios para determinar la posible vinculación del detenido a otros hechos similares.

Otro violento ataque de motochorros que quedó registrado en video

Se resistió a un robo ante dos motochorros y le dispararon

Un hombre fue protagonista de un violento intento de robo cuando dos motochorros armados lo interceptaron en el barrio Colinas de Peralta Ramos, en la ciudad de Mar del Plata. El episodio ocurrió a fines de septiembre cerca de las 19.30 horas, en la intersección de Aguado y Soler, y quedó registrado por una cámara de seguridad privada de la zona.

La filmación muestra cómo la víctima circulaba en moto cuando fue interceptada por los delincuentes, quienes cruzaron su vehículo para obligarlo a detenerse. Uno de los asaltantes descendió, intentó arrebatarle la moto a la fuerza y lo amenazó de muerte empuñando un arma. En la grabación se escucha al hombre gritar en reiteradas ocasiones “¡No, no, no! ¡Pará, pará, pará!”, mientras se resiste al ataque.

Durante el forcejeo, el delincuente apuntó a la cabeza de la víctima y disparó a corta distancia, pero el proyectil no impactó debido a que pasó a pocos centímetros del casco. Tras el disparo, el motociclista cayó al suelo, pero se reincorporó muy rápido e intentó seguir enfrentando a los ladrones, quienes finalmente huyeron del lugar en la moto en la que circulaban.

Instantes después, los vecinos se acercaron para asistir al hombre y una automovilista intentó seguir a los asaltantes. Otros residentes activaron la alarma vecinal tras escuchar gritos. Minutos después, un patrullero de la Policía Bonaerense arribó a la zona y tomó conocimiento del hecho.