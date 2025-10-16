Crimen y Justicia

Capturaron al motochorro que arrastró a una monja para robarle en Córdoba

El episodio quedó registrado en una cámara del barrio de Córdoba donde se produjo el ataque. Sobre el detenido recae un largo historial delictivo

Guardar
Brutal asalto a una monja en Córdoba

Dos semanas después del violento robo que sufrió una monja en el barrio Las Palmas de la ciudad de Córdoba, la Policía provincial informó la detención de un hombre sospechado de ser el autor del delito. La víctima sufrió una brutal caída cuando el hombre de 42 años, sobre quien pesaba una orden de captura, la atacó y arrastró hasta llevarse sus pertenencias.

Apodado el “Santafecino”, V. H. A. cayó esta semana en el barrio El Pueblito, ubicado en la zona suroeste de la capital, durante un operativo en el que también se secuestraron una motocicleta Gilera Smash 110 cc de color azul, un casco negro y un teléfono celular. La detención se produjo en una vivienda situada sobre la calle Formosa. El detenido era buscado por la Justicia de Santa Fe y tenía antecedentes por diferentes delitos contra la propiedad, por lo que registraba un pedido de captura vigente en dicha provincia.

El hecho por el que estaba siendo buscado tuvo lugar el lunes de la semana pasada, cuando la mujer caminaba cerca de la vereda en la zona oeste de la ciudad. El episodio, que fue registrado por una cámara de seguridad instalada en la fachada de una vivienda, mostró cómo fue sorprendida desde atrás por un hombre que circulaba en moto. El delincuente se bajó del rodado y, tras un forcejeo, la arrastró varios metros sobre la calzada hasta dejarla tendida e inconsciente. Rápidamente, huyó de la escena con las pertenencias de la mujer.

Las imágenes del asalto dejaron en evidencia la violencia del ataque y sirvieron como material clave para identificar al agresor, cuya vestimenta —pantalón rojo y gorra— coincidía con la indumentaria hallada en los allanamientos posteriores. Según detalló El Doce, la mujer permaneció sin reaccionar tras el impacto hasta que recibió auxilio de algunos vecinos, que escucharon sus gritos.

Uno de ellos alertó a un servicio de emergencias, que la trasladó a un centro de salud. “Vivimos con miedo. A cualquier hora te pueden atacar”, expresó una residente de la zona ante medios locales, contando que la víctima cumple tareas comunitarias en la zona.

En los días posteriores al asalto, la Policía provincial desplegó diversos operativos en busca del autor. Con antecedentes delictivos en la provincia de Santa Fe, V. H. A. figuraba como prófugo. La causa continúa en trámite mientras se realizan peritajes sobre los elementos secuestrados y se analizan nuevas imágenes y testimonios para determinar la posible vinculación del detenido a otros hechos similares.

Otro violento ataque de motochorros que quedó registrado en video

Se resistió a un robo ante dos motochorros y le dispararon

Un hombre fue protagonista de un violento intento de robo cuando dos motochorros armados lo interceptaron en el barrio Colinas de Peralta Ramos, en la ciudad de Mar del Plata. El episodio ocurrió a fines de septiembre cerca de las 19.30 horas, en la intersección de Aguado y Soler, y quedó registrado por una cámara de seguridad privada de la zona.

La filmación muestra cómo la víctima circulaba en moto cuando fue interceptada por los delincuentes, quienes cruzaron su vehículo para obligarlo a detenerse. Uno de los asaltantes descendió, intentó arrebatarle la moto a la fuerza y lo amenazó de muerte empuñando un arma. En la grabación se escucha al hombre gritar en reiteradas ocasiones “¡No, no, no! ¡Pará, pará, pará!”, mientras se resiste al ataque.

Durante el forcejeo, el delincuente apuntó a la cabeza de la víctima y disparó a corta distancia, pero el proyectil no impactó debido a que pasó a pocos centímetros del casco. Tras el disparo, el motociclista cayó al suelo, pero se reincorporó muy rápido e intentó seguir enfrentando a los ladrones, quienes finalmente huyeron del lugar en la moto en la que circulaban.

Instantes después, los vecinos se acercaron para asistir al hombre y una automovilista intentó seguir a los asaltantes. Otros residentes activaron la alarma vecinal tras escuchar gritos. Minutos después, un patrullero de la Policía Bonaerense arribó a la zona y tomó conocimiento del hecho.

Temas Relacionados

monjasataquesmotochorrosCórdobadelincuentesúltimas noticias

Últimas Noticias

Se conocieron los resultados de la autopsia realizada al cuerpo de la joven hallada en un pozo en Chaco

Gabriela Barrios, de 20 años, había desaparecido el 12 de octubre. La Fiscalía aún evalúa la carátula de la causa tras los resultados de los exámenes

Se conocieron los resultados de

Asesinaron a un hombre en Chaco durante un enfrentamiento entre bandas que incluyó disparos y bombas molotov

Un hombre de 37 años, apodado “Cuervito”, murió tras recibir un disparo en la cabeza durante un conflicto con decenas de personas en Villa Libertad, donde la Policía detuvo a tres sospechosos. Mientras tanto, se investiga la conexión con ataques previos en la zona

Asesinaron a un hombre en

Acusaron a una mujer de matar a su madre y su hermana en Córdoba al provocar un incendio

Las fallecidas fueron identificadas como una de 84 años, y otra de 57, ambas habían sido trasladadas días antes desde un geriátrico a un departamento dentro de la vivienda

Acusaron a una mujer de

“Es una tortura”, dijo la mamá de la víctima tras la suspensión del juicio al acusado de abusar de su hija

El debate oral iba a comenzar la próxima semana, pero el Tribunal N°8 de Lomas de Zamora lo canceló alegando la necesidad de revisar más pruebas. Convocaron a una marcha

“Es una tortura”, dijo la

Doble femicidio de Bahía Blanca: el familiar de las víctimas detenido admitió que estuvo en la casa

Maximiliano Velázquez, primo de Adriana y tío segundo de Mariana Belén Bustos, quedó este martes formalmente involucrado en el caso

Doble femicidio de Bahía Blanca:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Diego Valenzuela: “El apoyo de

Diego Valenzuela: “El apoyo de EEUU es una inversión para que Argentina sostenga este cambio positivo”

Mauricio Macri retomó el bajo perfil y respaldó a un candidato del PRO que competirá contra el Gobierno

El Gobierno pone al acuerdo con EEUU como eje central de la campaña, pero hay cautela respecto del impacto

Actividad frenada, tasas altas y reformas pendientes: qué cambios esperan los empresarios de IDEA tras las elecciones

Día Mundial del Pan: cinco recetas imperdibles para preparar en casa

INFOBAE AMÉRICA
La implosión del submarino Titán

La implosión del submarino Titán fue causada por fallas en su ingeniería, según investigadores estadounidenses

Uruguay legalizó la eutanasia tras la aprobación del proyecto de ley de Muerte Digna en el Senado

Jorge “Tuto” Quiroga cerró su campaña presidencial y pidió a los bolivianos que lo “honren con su voto” el próximo domingo

Sting: “Hay políticos que quieren deshacerse del arte, la educación y la ciencia”

Del sueño americano al desencanto: las cicatrices del Estados Unidos rural

TELESHOW
Griselda Siciliani deslumbró con un

Griselda Siciliani deslumbró con un osado look en el programa de Pergolini y adelantó la tercera temporada de Envidiosa

Cacho Deicas contó qué lo motivó a regresar a los escenarios tras sufrir un ACV y cómo sigue su salud

Valentina Cervantes defendió el término “botinera” en MasterChef Celebrity y lloró al hablar de su papá: “Es camionero”

El plato que Maxi López le dedicó a Wanda Nara en MasterChef Celebrity: “Ahora le gusta la hamburguesa”

Julieta Ortega y Andrea Rincón sorprendieron al revelar el final de su amistad: “Ella tomó otro camino”