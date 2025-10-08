Video: un motochorro arrastró a una monja por la calle y la dejó inconsciente

Brutal asalto a una monja en Córdoba

La ciudad de Córdoba registró este lunes un brutal robo a una monja en el barrio Las Palmas. La víctima fue atacada y arrastrada por el asfalto, a plena luz del día, por un motochorro que la interceptó en la calle. El episodio quedó registrado por una cámara de seguridad.

El hecho ocurrió minutos antes de las 16, cuando la mujer caminaba cerca del cordón de la vereda y fue sorprendida por la espalda por un delincuente que intentó arrebatarle su bolso.

Las imágenes, grabadas por una cámara de seguridad particular, instalada en el frente de un domicilio, muestran el instante en que el agresor, vestido con pantalón rojo y gorra, forcejea con la víctima y logra arrastrarla varios metros hasta dejarla tendida e inconsciente sobre el asfalto.

El motochorro le sacó sus pertenencias a la monja y se dio a la fuga.

Una vez que la víctima se encontraba indefensa, el asaltante bajó de su moto, se acercó a ella y le quitó sus pertenencias. Luego, huyó del lugar a bordo de su rodado.

Según detalló El Doce, la mujer permaneció sin reaccionar tras el impacto hasta que recibió auxilio de algunos vecinos, que escucharon sus gritos. Uno de ellos alertó a un servicio de emergencias, que la trasladó a un centro de salud.

Testigos del hecho indicaron que el ataque a la monja, que cumple tareas comunitarias en la zona, generó temor e indignación. “Vivimos con miedo. A cualquier hora te pueden atacar”, expresó una vecina citada por La Voz del Interior.

Hasta la mañana de este miércoles, la Policía de Córdoba continuaba con la búsqueda del responsable, que permanece prófugo, según aseguraron fuentes policiales consultadas por Infobae.

Antecedente

Robo a periodista de C5N

Dos meses atrás, momentos de tensión se vivieron en el canal de noticias C5N, después del violento intento de robo en vivo que sufrieron una periodista y un camarógrafo en la ciudad de Córdoba. La secuencia, que duró apenas segundos, interrumpió la transmisión de manera abrupta y generó pánico no sólo en las víctimas, sino también en sus compañeros, que observaron el ataque desde los estudios del canal sin saber con certeza qué había pasado.

El incidente se produjo cuando la movilera Sofía Pérez D’Abreu y su compañero “Beto” Pereyra realizaban la cobertura del caso del fentanilo contaminado. De acuerdo con lo que se observa en las imágenes, un hombre a bordo de una moto se acercó por la vereda e intentó arrebatarles el teléfono celular con el que transmitían y el trípode que lo sostenía.

Todo ocurrió frente a la clínica Vélez Sarsfield ubicada en la calle Naciones Unidas 984 al sur de la capital cordobesa. En el video que ilustra esta nota se lleva a ver un brusco movimiento en la cámara y gritos de la periodista.

Desde el estudio, los conductores preguntaron por el estado de la cronista tras notar la interrupción de la señal: “Cuidado. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás, Sofi? Le robaron... ¿Estás bien?”.

La periodista, alterada, pero ilesa, explicó que el delincuente no logró concretar el robo porque el camarógrafo sostuvo con fuerza el equipo de transmisión. “Te quisieron robar, te quisieron robar. ¿Te robaron? Nos sacaron el celular en vivo, chicos. Qué basura, chicos, perdón. Nos quisieron robar. Estamos bien”, afirmó en una comunicación posterior. “No lo esperábamos”, agregó.

D’Abreu relató que el atacante pasó dos veces frente a la cámara antes de intentar el arrebato. “La primera vez se atravesó y pidió perdón. Pensé que quería estacionar la moto... Pasó con casco. Y después se cruzó de nuevo y de ahí le quiso agarrar el celular”, narró.

“Estamos bien. No se lo llevó al celular porque el camarógrafo agarró fuertísimo el celular, pero pasó dos veces”, reiteró.