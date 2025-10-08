Crimen y Justicia

Video: un motochorro arrastró a una monja por la calle y la dejó inconsciente

Ocurrió este lunes en el barrio Las Palmas, en la ciudad de Córdoba. IMÁGENES SENSIBLES

Guardar
Brutal asalto a una monja en Córdoba

La ciudad de Córdoba registró este lunes un brutal robo a una monja en el barrio Las Palmas. La víctima fue atacada y arrastrada por el asfalto, a plena luz del día, por un motochorro que la interceptó en la calle. El episodio quedó registrado por una cámara de seguridad.

El hecho ocurrió minutos antes de las 16, cuando la mujer caminaba cerca del cordón de la vereda y fue sorprendida por la espalda por un delincuente que intentó arrebatarle su bolso.

Las imágenes, grabadas por una cámara de seguridad particular, instalada en el frente de un domicilio, muestran el instante en que el agresor, vestido con pantalón rojo y gorra, forcejea con la víctima y logra arrastrarla varios metros hasta dejarla tendida e inconsciente sobre el asfalto.

El motochorro le sacó sus
El motochorro le sacó sus pertenencias a la monja y se dio a la fuga.

Una vez que la víctima se encontraba indefensa, el asaltante bajó de su moto, se acercó a ella y le quitó sus pertenencias. Luego, huyó del lugar a bordo de su rodado.

Según detalló El Doce, la mujer permaneció sin reaccionar tras el impacto hasta que recibió auxilio de algunos vecinos, que escucharon sus gritos. Uno de ellos alertó a un servicio de emergencias, que la trasladó a un centro de salud.

Testigos del hecho indicaron que el ataque a la monja, que cumple tareas comunitarias en la zona, generó temor e indignación. “Vivimos con miedo. A cualquier hora te pueden atacar”, expresó una vecina citada por La Voz del Interior.

Hasta la mañana de este miércoles, la Policía de Córdoba continuaba con la búsqueda del responsable, que permanece prófugo, según aseguraron fuentes policiales consultadas por Infobae.

Antecedente

Robo a periodista de C5N

Dos meses atrás, momentos de tensión se vivieron en el canal de noticias C5N, después del violento intento de robo en vivo que sufrieron una periodista y un camarógrafo en la ciudad de Córdoba. La secuencia, que duró apenas segundos, interrumpió la transmisión de manera abrupta y generó pánico no sólo en las víctimas, sino también en sus compañeros, que observaron el ataque desde los estudios del canal sin saber con certeza qué había pasado.

El incidente se produjo cuando la movilera Sofía Pérez D’Abreu y su compañero “Beto” Pereyra realizaban la cobertura del caso del fentanilo contaminado. De acuerdo con lo que se observa en las imágenes, un hombre a bordo de una moto se acercó por la vereda e intentó arrebatarles el teléfono celular con el que transmitían y el trípode que lo sostenía.

Todo ocurrió frente a la clínica Vélez Sarsfield ubicada en la calle Naciones Unidas 984 al sur de la capital cordobesa. En el video que ilustra esta nota se lleva a ver un brusco movimiento en la cámara y gritos de la periodista.

Desde el estudio, los conductores preguntaron por el estado de la cronista tras notar la interrupción de la señal: “Cuidado. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás, Sofi? Le robaron... ¿Estás bien?”.

La periodista, alterada, pero ilesa, explicó que el delincuente no logró concretar el robo porque el camarógrafo sostuvo con fuerza el equipo de transmisión. “Te quisieron robar, te quisieron robar. ¿Te robaron? Nos sacaron el celular en vivo, chicos. Qué basura, chicos, perdón. Nos quisieron robar. Estamos bien”, afirmó en una comunicación posterior. “No lo esperábamos”, agregó.

D’Abreu relató que el atacante pasó dos veces frente a la cámara antes de intentar el arrebato. “La primera vez se atravesó y pidió perdón. Pensé que quería estacionar la moto... Pasó con casco. Y después se cruzó de nuevo y de ahí le quiso agarrar el celular”, narró.

“Estamos bien. No se lo llevó al celular porque el camarógrafo agarró fuertísimo el celular, pero pasó dos veces”, reiteró.

Temas Relacionados

CórdobaRobosMotochorrosÚltimas noticias

Últimas Noticias

Triple femicidio narco: la mamá de Morena declaró, apuntó a un ajuste de cuentas narco y pidió custodia federal

Sabrina Mara del Castillo se presentó este martes ante el fiscal Adrián Arribas y aseguró que recibe amenazas

Triple femicidio narco: la mamá

Pidieron elevar a juicio el caso contra una mujer que ahorcó con un cable a su perra en Salta

El episodio fue denunciado por dos testigos que encontraron al animal colgado en un árbol

Pidieron elevar a juicio el

Investigan a un policía en Mendoza por la muerte de un hombre que le habría robado días atrás

El agente policial quedó detenido, mientras que la familia de la víctima confirmó que donarán sus órganos. En las próximas horas se definirá la carátula del caso

Investigan a un policía en

La Justicia fijó la fecha de inicio del juicio por el crimen del ex piloto de TC Carlos Garrido

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 determinó que serán cuatro jornadas entre el 27 y el 30 de abril de 2027

La Justicia fijó la fecha

Absolvieron al único acusado por matar a tiros a una familia de Rosario en 2022

El 6 de mayo de 2022 una nena de 6 años, su madre y su padre fueron asesinados a balazos. Se había tratado de un error, tras ser confundidos con otra pareja

Absolvieron al único acusado por
ÚLTIMAS NOTICIAS
Qué significa que duelan los

Qué significa que duelan los músculos después de entrenar

Receta de muffins de limón saludables, rápida y fácil

Triple femicidio narco: la mamá de Morena declaró, apuntó a un ajuste de cuentas narco y pidió custodia federal

Cayó un container con pollo congelado en la conexión de la autopista 25 de Mayo y provocó demoras hacia La Plata

Allanan la casa de Fred Machado por la denuncia de Juan Grabois contra José Luis Espert

INFOBAE AMÉRICA
De barras a croissants y

De barras a croissants y milkshakes: cómo el chocolate de Dubái se convirtió en tendencia mundial

Cómo es Nueva Tabarca, la isla donde hay más gatos que habitantes

El plástico biodegradable de bambú aparece como una alternativa resistente y reciclable

El “efecto camión” en hormigas cortadoras de hojas sorprende a la ciencia

El futuro incierto del leopardo de las nieves ante el cambio climático

TELESHOW
Adrián Suar confirmó el levantamiento

Adrián Suar confirmó el levantamiento de Los 8 Escalones: “Son momentos de la tele”

El mensaje del Mago Black que conmovió a sus seguidores tras 40 días que transformaron su vida: “Vamos por más”

Cuando el Indio Solari pidió calma en un avión: la historia detrás de las 2000 fotos y el gesto de Facundo Arana

Coty Romero expresó su angustia por el cierre de su cuenta de Instagram y admitió su error: “No lo voy a hacer más”

Nicki Nicole brilló con un show sinfónico ante 250 mil personas en el aniversario de Rosario: “Orgullosa de haber nacido acá”