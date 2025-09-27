Video: se resistió a un robo de dos motochorros armados, le apuntaron a la cabeza y se salvó de milagro

Se resistió a un robo ante dos motochorros y le dispararon (Video: Canal 8 MDP)

Un hombre sufrió un violento intento de robo cuando dos delincuentes en moto lo interceptaron y le dispararon a la cabeza a corta distancia en el barrio Colinas de Peralta Ramos, en la ciudad de Mar del Plata.

El hecho ocurrió este viernes cerca de las 19.30 en la esquina de Aguado y Soler. Una cámara de seguridad privada registró el episodio.

Las imágenes muestran que la víctima se desplazaba en moto cuando los dos motochorros se le cruzaron y lo frenaron en la calle, con la intención de robarle el vehículo. Uno de los asaltantes descendió y tironeó del rodado, intentó sacarla a la fuerza y lo amenazó de muerte con un arma.

La reacción instantánea de la víctima fue resistirse. Se negó a entregar la moto y empezó a forcejear con los ladrones. En la filmación se lo escucha gritar: “¡No, no, no! ¡Pará, pará, pará!”. En ese instante, el asaltante lo apuntó a la cabeza desde muy cerca y disparó, pero afortunadamente el tiro pasó a pocos centímetros del casco y no lo alcanzó.

Al momento del balazo, el motociclista cayó al piso, pero se levantó de inmediato y siguió enfrentando a los motochorros, que finalmente decidieron escapar rápidamente en la moto en la que habían llegado.

Luego, algunas personas del barrio se acercaron para asistir a la víctima y una automovilista intentó seguir a los delincuentes, mientras otros vecinos que habían escuchado los gritos activaron la alarma vecinal.

Según 0223, minutos después arribó un móvil de la Policía Bonaerense. Los residentes señalaron a ese medio que la zona “se está poniendo muy peligrosa ni bien cae el sol” y trasladaron su preocupación por el aumento de la inseguridad en el barrio.

No se requirió asistencia del Sistema de Atención Médica de Emergencias, de acuerdo a lo que pudo averiguar este medio.

Otro caso en Mar del Plata

Cayó una banda que robaba disfrazada de policías en Mar del Plata (Video: 0223)

En las últimas horas, las autoridades detuvieron a dos delincuentes acusados de haber cometido varias entraderas en la ciudad balnearia, todas con un mismo modus operandi: actuaban disfrazados de policías.

Los detenidos están señalados por al menos tres robos en cuatro días, en los que se apropiaron de 20.000 dólares, 2 millones de pesos, teléfonos móviles, un automóvil y armas de fuego.

Los arrestados, identificados como C.D.S. y M.S., de 35 y 42 años respectivamente, fueron interceptados en las inmediaciones de la calle Cerrito y la 85, luego de abandonar una camioneta Nissan Frontier tras perpetrar un asalto en la zona de Marenco y Tetamanti.

La operación se inició gracias al monitoreo en tiempo real de las cámaras del Centro de Monitoreo municipal (COM), cuyos operadores informaron de manera continua la ubicación y los movimientos del vehículo sospechoso. Esta información permitió que el personal policial siguiera con precisión el recorrido de la camioneta, lo que culminó en la interceptación del rodado. Durante la persecución, que se extendió por varios minutos, uno de los tres ocupantes logró escapar, mientras que los otros dos fueron aprehendidos portando los uniformes apócrifos.

El operativo culminó con la aprehensión de los sospechosos y la incautación de la camioneta, que tenía un pedido de secuestro activo emitido por la comisaría segunda. Además, se secuestraron dos teléfonos celulares y una funda interna tipo pistolera.

El fiscal Mariano Moyano solicitó que ambos detenidos permanezcan alojados en la Unidad Penal N°44 de Batán, imputados por robo agravado en tentativa, violación de domicilio y resistencia a la autoridad.