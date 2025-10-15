Crimen y Justicia

Indignante declaración del doble femicida Pablo Laurta

“Todo fue por justicia”, dijo el uruguayo ante la prensa antes de ser trasladado a Concordia, donde también será imputado por el asesinato del chofer Martín Sebastián Palacio

Habló Pablo Laurta: "Todo fue por justicia"

Pablo Laurta, autor del doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio, hizo su primera declaración este miércoles, al ser trasladado desde la ciudad de Gualeguaychú hasta Concordia, en la provincia de Entre Ríos, donde será imputado por el homicidio de Martín Palacio, el chofer que contrató para viajar de esa ciudad a, presuntamente, Santa Fe. Sin embargo, se dirigió a Córdoba, donde habría asesinado a tiros a su expareja y su exsuegra.

“Todo fue por justicia”, dijo a Canal 9 Litoral. La declaración se produjo antes de que efectivos cerraran la puerta del vehículo que lo trasladaría a la fiscalía. Este lunes, la Policía entrerriana encontró un cuerpo, decapitado y sin brazos dentro de una bolsa. Creen que se trata del remisero.

Lejos de mostrar arrepentimiento, el femicida observó de costado a la periodista del medio local presente en el lugar, y reivindicó los atroces crímenes que cometió.

El traslado de Laurta estaba previsto para esta mañana, cuando prestará declaración indagatoria ante la fiscal Daniela Montangie, en una causa que requiere la intervención de la justicia de dos provincias, debido a la imputación que ya pesa sobre el uruguayo por el doble femicidio de su expareja y la madre de esta en Córdoba. Según reportó el citado medio local, se prevé que permanezca en la ciudad entrerriana dos o tres días antes de ser derivado a la provincia de Córdoba.

El auto de Palacio fue encontrado prendido fuego en la ciudad de Córdoba.

Por su parte, la fiscal Montangie afirmó que las pruebas recabadas ubican a Palacio en la zona donde se perdió la señal de su teléfono y vinculan al acusado como el último pasajero que subió a su vehículo. “Hay altas probabilidades que sea el cuerpo de Martín Palacio”, sostuvo la funcionaria.

Tras la indagatoria en Concordia, el detenido será trasladado a la cárcel de Bouwer, Córdoba, para responder ante la justicia por el doble femicidio de su expareja y exsuegra.

La cronología del caso

La secuencia se inició el miércoles 8 de octubre, cuando Luna Giardina y su madre, Mariel Zamudio, fueron asesinadas a balazos en su vivienda en Villa Rivera Indarte. Laurta, denunciado reiteradamente por acoso y hostigamiento por parte de su expareja, fue señalado como responsable directo por los familiares y vecinos, que declararon en diálogo con el canal de noticias TN que el acusado solía merodear la zona y vigilaba la casa durante días.

Luego de asesinar a Giardina y a su madre, Laurta huyó con su hijo de 5 años. De inmediato, la Justicia activó el Alerta Sofía, lo que permitió intensificar el operativo de búsqueda en distintas provincias.

Luna Giardina y Mariel Zamudio.

Durante el operativo, surgió otro dato: Martín Sebastián Palacio, remisero de la ciudad entrerriana de San Salvador, fue contratado por Laurta para viajar hasta Córdoba, tras ingresar al país por un paso clandestino y en canoa. Luego de la desaparición del chofer, su automóvil fue encontrado incendiado en un descampado de Villa Retiro, hecho que también afectó a otros 14 vehículos y obligó a evacuar a más de 130 personas. El vínculo entre Laurta y Palacio fue reforzado por registros de cámaras de seguridad en Concordia, donde aparecen juntos antes del viaje.

El momento en el que Pablo Laurta toma el auto de aplicación en Concordia

Este domingo, agentes de las policías de Córdoba y Entre Ríos localizaron a Laurta y a su hijo en un hotel de Gualeguaychú. El niño fue hallado en buen estado de salud. Dentro de la habitación donde detuvieron al acusado, se encontraron un arma, teléfonos celulares, una suma considerable de dólares y la billetera del remisero. La Justicia también obtuvo un video que aportó elementos para la investigación y detectó que existía un trato familiar previo entre Laurta y Palacio.

Las pesquisas continuaron en la zona rural de Concordia. Allí, este lunes, fue descubierto un cuerpo mutilado dentro de una bolsa, sin cabeza ni brazos. Las autoridades tomaron muestras de ADN y fotografías de tatuajes para intentar confirmar la identidad. De acuerdo con una fuente de la investigación, tanto la ubicación como la fecha del hallazgo coinciden con el último registro de Palacio junto a Laurta.

Actualmente, la Justicia de Córdoba mantiene la acusación contra Laurta por doble femicidio agravado y sustracción de menores. En paralelo, la Justicia de Entre Ríos busca esclarecer la desaparición y posible homicidio de Palacio. La trama apunta a una relación previa entre el imputado y el remisero, así como una planificación detallada de los hechos, destacaron los voceros judiciales al medio.

Este martes, el menor secuestrado por su padre cumplió 6 años. El avance de la causa y la identificación del cuerpo hallado en Concordia continúan pendientes, mientras los investigadores aún esperan resultados de ADN que confirmen si se trata del remisero desaparecido.

