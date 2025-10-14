América Latina

El perfil en Uruguay del acusado del doble femicidio: su militancia antifeminista y la exposición en el Parlamento

Pablo Laurta, el principal sospecho del crimen de su ex pareja y ex suegra, dio una charla en la que se definió jocosamente como “peludo, barbudo y con pinta de talibán”; cuestionó en la televisión la ley de violencia de género

Pedro Tristant

Pedro Tristant

Desde Montevideo

Guardar
Pablo Laurta, en una exposición
Pablo Laurta, en una exposición en el Palacio Legislativo de Uruguay (Varones Unidos)

El nombre de Pablo Laurta se ha reiterado por estos días en los medios de comunicación de Uruguay y Argentina. Se lo relaciona con la peor de las noticias: es el acusado de haber matado a su ex pareja y a su ex suegra en Córdoba, de raptar a su hijo para intentar cruzar a Uruguay y de estar vinculado a la desaparición de un chofer y al incendio fatal en una iglesia.

Pero esta no es la primera vez que el nombre de Laurta se hace conocido en Uruguay. El uruguayo estuvo varias veces en los medios de comunicación locales como una suerte de activista por los derechos de los hombres y por ser el impulsor del grupo Varones Unidos, que abogaba por una “masculinidad positiva”.

En la página web, este grupo explica que considera necesario que se incorpore una “perspectiva masculina” a las discusiones de género y describe algunos casos. Uno de las situaciones elegidas por este colectivo es la de Mauro Icardi porque, según expresan, “ilustra la discriminación judicial que afecta a los varones”.

Otro de los casos es el del hijo de Lautra, que este martes está cumpliendo seis años. El título que eligieron para esta historia es el siguiente: “El caso Pedro Lautra: cómo la justifica feminista de Córdoba legitimó el secuestro internacional de un niño desde Uruguay entre amenazas y extorsiones”.

Faltaba un tiempo para que sea el padre del niño el que matara a su madre, a su abuela y se lo llevara a la fuerza para intentar cruzar en lancha a Uruguay.

En Uruguay, Laurta –que permanecerá en una cárcel de Córdoba a la espera del juicio– dio entrevistas en la televisión e incluso participó de conferencias en el Parlamento.

Pablo Laurta, expresándose en contra
Pablo Laurta, expresándose en contra de una ley de género en Uruguay (Captura Desayunos Informales/Canal 12)

Así lo hizo en abril de 2022, cuando fue presentado en una sala del Palacio Legislativo como un “empresario y especialista en gestión de medios digitales”. Su exposición comenzó con un chiste. Dijo que iniciaría la exposición intentando responder una pregunta que, quizás, se hacían en la audiencia: “¿Por qué debería yo prestarle atención a lo que tiene para decir este muchacho peludo, barbudo y con pinta de talibán?”. El comentario despertó algunas tímidas risas en su audiencia.

Este encuentro fue organizado por el grupo Varones Unidos, del cual era vocero, como informó El Observador. Y contó con la presencia de la por entonces diputada del oficialista Cabildo Abierto Elsa Capillera. Hoy ella es una dirigente del Partido Colorado, que actualmente está en la exposición.

Laurta habló de una “resignificación neomarxista” de la democracia y analizó que las “dicotomías” toman el protagonismo.

“Se deja la dicotomía fundamental del marxismo entre proletarios oprimidos y burgueses opresores y hay otras dicotomías. Las mujeres oprimidas y los hombres opresores. Las trans oprimidas y los otros opresores. Los gordes oprimidas y las personas de cuerpos hegemónicos opresores. Llegamos al extremo de animales oprimidos y humanos opresores”, planteó Laurta en esa exposición, consignada por el medio uruguayo.

En diciembre de 2017, en tanto, Lautra dio una entrevista al programa Desayunos Informales de Canal 12 como vocero de Varones Unidos, que se expresaba en contra del proyecto de ley integral de violencia de género.

Laurta entonces se expresó en contra de que la propuesta no respetaba el “principio de igualdad ante la ley, consagrado en la Constitución”. “Este proyecto define dos leyes distintas para el mismo delito, dependiendo de si lo hace una mujer o si lo hace un hombre. Entonces, si un hombre ejerce violencia contra su pareja, eso lo atiende esta ley nueva. Si es la mujer la que ejerce la violencia hacia el hombre, eso lo atiende la ley de violencia doméstica”, opinó Laurta esa vez, hace ocho años.

Temas Relacionados

Pablo Laurtadoble femicidiosCórdobaUruguayVarones Unidos

Últimas Noticias

Murió el sacerdote que en 2018 fue atacado con ácido por una mujer que se declaró “enamorada de Rosario Murillo”

El ataque ocurrió mientras el sacerdote escuchaba la confesión de la agresora, de origen ruso. Desde ese episodio, el religioso quedo afectado en su salud

Murió el sacerdote que en

¿Podría Honduras restablecer relaciones con Taiwán?

A fin de mes, los hondureños votarán para elegir a un nuevo presidente, unos comicios que pueden ser clave para el futuro del país

¿Podría Honduras restablecer relaciones con

Líderes opositores y organizaciones de DDHH exigieron justicia tras el ataque contra los activistas venezolanos en Bogotá

María Corina Machado y Edmundo González Urrutia encabezaron los llamados a garantizar protección a todos los exiliados y exigieron una investigación urgente a las autoridades colombianas tras el atentado

Líderes opositores y organizaciones de

El jefe del Comando Sur de Estados Unidos visitará Granada y Antigua en medio de las tensiones con Venezuela

El almirante Alvin Holsey abordará la lucha contra el narcotráfico días después de que Washington solicitara instalar equipos de radar en el aeropuerto granadino

El jefe del Comando Sur

José Daniel Ferrer aseguró que hay condiciones para acabar con “la tiranía en Cuba” y pidió apoyo a Trump

El líder opositor llegó este lunes a Miami como exiliado y solicitó “el mayor apoyo posible” antes de que concluya el actual mandato presidencial en la isla

José Daniel Ferrer aseguró que
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Se recupera la novela precursora

Se recupera la novela precursora del género de las casas encantadas y que inspiró a Stephen King para ‘El resplandor’: “da miedo leerla incluso a la luz del día”

Condenan a la Universidad Complutense por no permitir a una profesora acudir al trabajo con su perra, medida que le ayudaba con su depresión

Julia Wandelt, la joven que asegura ser Madeleine McCann, se enfrenta a juicio por acosar a la familia de la desaparecida

La artista Carmela García obtiene el Premio Nacional de Fotografía 2025: fusiona la fotografía con una reflexión crítica a los imaginarios sociales asentados

Dos mujeres policías resultaron heridas tras un choque entre un colectivo y un auto en Chacarita

INFOBAE AMÉRICA
Feijóo plantea reforzar requisitos para

Feijóo plantea reforzar requisitos para acceder a la nacionalidad: "No se regala, se merece"

Podemos critica al Gobierno por "titulares vacíos" sobre blindar el aborto en la Constitución y exige cumplir la ley

Solo el 40% de reanimaciones tras parada cardiorrespiratoria las inicia un testigo en España, frente al 60% en Europa

Cómo hacer que tus flores duren el doble: 6 reglas de oro para conservarlas frescas más tiempo

Los escalofriantes testimonios de los rehenes israelíes liberados: torturas, hambre y desesperantes períodos de aislamiento

ENTRETENIMIENTO

El caballero de los Siete

El caballero de los Siete Reinos: la nueva serie de HBO que reinventa el universo de Juego de Tronos con una aventura más íntima

Sting confesó por qué la jubilación no es una opción: “No me lo puedo permitir, hay demasiadas personas que dependen de mí económicamente”

El secreto detrás del regreso de Vin Diesel: su entrenamiento para volver como Riddick a los 58 años

Así se siente Michael J. Fox tras décadas de luchar contra el Parkinson: “Me gustaría no despertar un día”

Naomi Watts recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood