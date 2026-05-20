Crimen y Justicia

Descubrieron una cocina de cocaína en la villa Rodrigo Bueno de Puerto Madero: 77 kilos incautados y 7 peruanos detenidos

La investigación estuvo a cargo de la Superintendencia de Investigaciones Contra el Narcotráfico de la PFA. La pista que delató a la banda

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Este video documenta un operativo de la Policía Federal Argentina (PFA) que incluye la inspección y el desmantelamiento de una cocina de cocaína. Las imágenes muestran a agentes de la PFA operando un dispositivo de análisis sobre una sustancia blanca en polvo y el hallazgo de múltiples paquetes amarillos y herramientas. El metraje culmina con una exhibición de los elementos incautados: grandes cantidades de estupefacientes en diferentes formatos y utensilios de producción. La operación se realizó en la Villa Rodrigo Bueno de Puerto Madero. Es una cobertura de un procedimiento policial.

En las últimas horas, la Policía Federal allanó 19 objetivos en CABA y la zona de Francisco Álvarez en Moreno, vinculados a una nueva organización de narcos peruanos. El hallazgo más importante fue realizado en la villa Rodrigo Bueno, zona de Puerto Madero.

Allí, oculto tras un precario restaurant de comida típica peruana que ofrecía platos como anticuchos, se encontró una cocina de cocaína completa, una rareza en el negocio argentino de la cocaína, equipada con un curioso horno de secado para los ladrillos de droga -compuesto de dos estufas hogareñas-, compresores hidráulicos y dos moldes de compactación. La cocina era custodiada por un joven peruano que se encontraba de manera ilegal en el país.

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El "horno de secado" de la banda
El "horno de secado" de la banda

Siete sospechosos fueron detenidos, con 77 kilos incautados, en un operativo a cargo de la División Operaciones Área Metropolitana Oeste de la Superintendencia de Investigaciones Contra el Narcotráfico de la PFA, con una causa a cargo del juez Julián Ercolini y el fiscal Franco Picardi. Se encontraron, también, 25 litros de ácido bórico, utilizado como diluyente para estirar la droga.

Otro conocido restaurante de comida peruana, ubicado sobre la avenida Córdoba, fue allanado tambíén, así como otros puntos en la villa Rodrigo Bueno y departamentos en la zona del microcentro. Varios paquetes de droga se encontraban marcados con el sticker de un trebol de tres hojas. Otros panes llevaban la marca de una letra “Z” bajo una corona alada, aunque el logo no corresponde a la iconografía conocida del cartel mexicano Los Zetas, tal vez, un kilo de falsa bandera, algo que suele ocurrir en el negocio de la droga, cuando los traficantes toman marcas ajenas.

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Vista aérea de una mesa verde con numerosos paquetes rectangulares de droga, algunos amarillos con tréboles, otros blancos, y algunos verdes/azules, junto a polvos blancos, balanzas y equipos
Los bidones de ácido bórico y los paquetes con la marca del trébol

La causa comenzó a ser investigada en mayo de 2024, cuando una mujer fue detenida en Villa Crespo con dos kilos de cocaína y dos teléfonos en su poder. Esos aparatos luego fueron peritados, lo que permitió llegar al resto de la organización.

Seis de siete detenidos contaban con documentos argentinos. En la lista se encuentran, por ejemplo, un ex beneficiario de planes sociales con una AUH cobrada durante la pandemia, vinculado a una causa por el delito de tentativa de robo que tramitó casi diez años atrás.

El domicilio de la villa Rodrigo Bueno donde se encontró la cocina
El domicilio de la villa Rodrigo Bueno donde se encontró la cocina

Otra mujer de 51 años, se registró dos años atrás en el rubro de venta de ropa de ARCA. La sospechosa siguiente en la liusta, de 53 años, se había registrado 12 años atrás en los rubros impositivos de venta de bijouterie. Un hombre de 35 años que también fue detenido tiene un largo historial de empleo en la construcción y casi dos millones de pesos en deudas recientes a bancos y billeteras virtuales, actualmente desempleado.

Ninguno de ellos parece un narco de carrera: sus nombres no figuran, por ejemplo, en condenas de primera o segunda instancia del fuero federal en la última década.

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