Crimen y Justicia

Encontraron en Uruguay el auto con el que Pablo Laurta iba a escaparse con su hijo

El acusado de asesinar a su ex pareja y ex suegra en Córdoba planeaba volver al país vecino en canoa y luego huir con el menor. El vehículo estaba escondido en la costa

El vehículo estaba en la costa de Uruguay

El auto con el que Pablo Laurta planeaba escaparse con su hijo luego de matar a su madre, Luna Giardina, y su abuela, Mariel Zamudio, fue encontrado escondido este miércoles en la costa de Uruguay.

Se trata de un Lifan color gris con matrícula de Montevideo, el cual se encontraba en un lugar conocido como playa Corralito. No estaba a simple vista porque estaba camuflado en una zona de montes.

El hallazgo se produjo en el marco de un trabajo de coordinación entre la Policía de Entre Ríos y la de la ciudad uruguaya de Salto. Según fuentes del caso, el auto permanece en custodia y a cargo del fiscal de primer turno de Salto.

Para la Justicia, ese es el vehículo con el que Laurta había llegado al paso clandestino que cruzó en canoa para llegar a Entre Ríos, donde empezó su plan macabro para asesinar a su ex pareja y su ex suegra y llevarse a su hijo, que este martes cumplió 6 años.

Encontraron el auto del doble femicidia

El mismo auto, según sospechan los investigadores, iba a utilizar a la vuelta, cuando realizaría un camino similar para llegar a la costa uruguaya con el niño y huir.

El plan criminal de Laurta

Para la Justicia, su idea empezó a tomar forma por lo menos 10 días antes de los crímenes, cuando comenzó con prácticas de kayak con el objetivo de, eventualmente, cruzar el río Uruguay.

Según reconstruyó Infobae de fuentes de la investigación, a fines de septiembre Laurta llegó con su vehículo particular a la ciudad uruguaya de Salto, que está enfrentada a Concordia, en Entre Ríos, donde alquiló una cabaña para aprender a remar un bote para dos personas.

A principios de octubre, el presunto femicida uruguayo utilizó una piragua para atravesar el río Uruguay. Cruzó de Salto a la Argentina y arribó a cercanías de la localidad costera de Puerto Yeruá. Es un punto donde hay apenas unos 800 metros de distancia entre ambas costas. Luego, escondió la canoa en un monte y se fue en micro hasta Concordia.

Ya en la ciudad, Laurta se contactó con el remisero actualmente desaparecido, Martín Palacio, quien ya lo había transportado en, al menos, cuatro ocasiones anteriores. Le ofreció más de un millón de pesos para hacer un viaje hasta Rafaela, en Santa Fe. Una distancia que en colectivo cuesta unos 55 mil pesos.

El martes 7 de octubre, cerca de las 20 horas, una cámara de seguridad grabó al sospechoso llegando con un bolso de mano y una mochila negra al Toyota Corolla Blanco de Palacio. Se saludaron con un beso y arrancaron.

Varios kilómetros después, el sospechoso ya no estaba con el chofer, quien se cree que fue asesinado por él durante el trayecto. Lautra continuó solo hasta la vivienda del barrio Villa Serrana, en las afueras de Córdoba Capital, a donde arribó en la madrugada del sábado 11.

En esa casa, el hombre asesinó a su ex novia Luna Micaela Giardina y su ex suegra Mariel Zamudio, quienes vivían con el hijo de 5 años que la víctima y el atacante tenían en común.

Tras cometer el doble femicidio, el sospechoso salió a la vereda a jugar a la pelota con el menor. La imagen quedó grabada en una cámara de seguridad de la zona y data de las 10 de la mañana del sábado.

