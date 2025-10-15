Crimen y Justicia

Doble femicidio en Córdoba: Laurta se negó a declarar y ahora enfrenta la audiencia de la prisión preventiva

También se había llamado a silencio en Entre Ríos, donde quedó formalmente acusado del crimen del remisero Martín Palacio

Guardar
Las víctimas del doble femicidio
Las víctimas del doble femicidio por el cual es acusado Laurta en Córdoba

Luego de haberse negado a declarar en Entre Ríos por el crimen del remisero Martín Sebastián Palacio, Pablo Laurta fue trasladado a Córdoba este miércoles para la indagatoria por el doble femicidio de su ex pareja Luna Gardina (26) y de su ex suegra Mariel Zamudio (54) y tomó la misma postura: se llamó a silencio.

Las autoridades, además, le realizaron en Córdoba los exámenes estipulados en el artículo 34 del Código Penal Argentino, con el fin de determinar si el acusado presenta algún tipo de alteración en sus capacidades mentales, conciencia o errores de percepción.

Los resultados indicaron que Laurta está en condiciones normales, que comprende sus actos, indicaron fuentes del caso a este medio.

Las presentaciones del uruguayo ante la Justicia en tierras cordobesas no terminó ahí. Este jueves el acusado afrontará la audiencia de prisión preventiva.

El detenido fue trasladado a
El detenido fue trasladado a Córdoba tras no dar declaraciones en Entre Ríos

Así, Laurta quedó formalmente acusado de los tres crímenes en un mismo día. Luna como Zamudio fueron asesinadas a tiros en su casa, ubicada en Villa Rivera Indarte, en la provincia de Córdoba, en las afueras de la ciudad capital.

Luego, el sospechoso tomó a su hijo de 5 años e intentó huir con él. Esto llevó a la Justicia a activar la Alerta Sofía, por lo que el operativo para dar con su paradero fue aún más intenso.

El domingo la Policía de Córdoba y de Entre Ríos lograron ubicarlo en un hotel de Gualeguaychú, junto al hijo, quien estaba en buen estado de salud. Desde un primer momento fue apuntado como responsable del doble femicidio, ya que había sido denunciado reiteradamente por acoso y hostigamiento por parte de Luna.

Luego, a raíz de la investigación del asesinato de su ex pareja y su ex suegra, salió a la luz el caso del remisero Martín Sebastián Palacio, de 49 años, que era buscado desde el pasado 7 de octubre.

La investigación halló pruebas clave,
La investigación halló pruebas clave, como la billetera del remisero en poder del acusado y el auto incendiado en Córdoba

Palacio había sido denunciado como desaparecido el 9 de octubre tras no responderle a sus familiares luego de haberle brindado un servicio solicitado por Laurta: un viaje que supuestamente iba a unir Entre Ríos con Santa Fe por 1,5 millón de pesos. Pero nada de eso pasó.

La investigación judicial sostiene la hipótesis de que Palacio fue asesinado en el viaje que siguió tras haberse encontrado con Laurta en la terminal. Incluso, los detectives están convencidos de que el cuerpo hallado sin cabeza ni miembros superiores en el área de Yeruá, donde ambos habrían sido vistos por última vez, es el del remisero.

Hasta el momento, los investigadores no lograron precisar cuándo habría perpetrado el asesinato ni cómo lo mató y se buscan los restos remanentes del cuerpo. Se espera un ADN que confirme las sospechas.

La clave para unirlos fue que el vehículo de la víctima, un Toyota Corolla, apareció quemado en Playa Corralito, emplazada sobre la Ruta de las Altas Cumbres, en Córdoba, y que generó un incendio forestal.

En el medio de esas dos cosas, ocurrieron los femicidios y Laurta huyó en un taxi junto a su hijo hacia Gualeguaychú, en un viaje que duró 8 horas. Ambos se hospedaron en el hotel Berlín donde el femicida fue detenido este domingo y el niño rescatado.

La hipótesis que vincula a Laurta con el crimen de Palacio se consolidó el lunes, durante un operativo de allanamiento en la habitación del hotel Berlín. En ese momento, se constató que tenía consigo la billetera del remisero.

El recorrido de ida del
El recorrido de ida del femicida

En ese contexto, el detenido fue trasladado en horas de la mañana del miércoles desde Gualeguaychú hacia Concordia para su comparecencia por el homicidio.

Fuentes judiciales informaron que, antes de afrontar la indagatoria por el homicidio de Palacio, Laurta fue sometido a un examen psiquiátrico y otro médico inmediato, como establece la normativa para acusados de delitos cuya pena supera los 10 años.

Temas Relacionados

Pablo LaurtaCórdobaDoble femicidioLuna GiardinaMariel ZamudioMartín Sebastián PalacioGualeguaychúConcordiaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Atacaron a tiros en Rosario al hijo del fundador histórico de la banda narco Los Monos

Dylan Cantero fue baleado en la tarde de este miércoles en el barrio La Granada y trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez con un disparo en la pierna derecha

Atacaron a tiros en Rosario

Quién es el líder de la red de lavado de dinero del juego ilegal que cayó en un country y fue empleado municipal

De 53 años, armó más de 30 empresas fantasmas para lavar una cifra cercana a los 7 millones de dólares con apuestas clandestinas desde 2014 a esta parte

Quién es el líder de

El video de la persecución en Mar del Plata luego de que un prófugo robara una moto y atropellara a un agente

El sospechoso tenía pedido de captura e intentó huir a contramano. Fue detenido en Moreno y Olazábal

El video de la persecución

Video: el sospechoso de la megared de lavado de juego ilegal que quiso escapar de un country con $12 millones

Un dron detectó los movimientos del acusado y permitió a los gendarmes interceptar la camioneta 4x4 justo cuando pretendía abandonar el perímetro con la valija llena de dinero. Quién es en la organización

Video: el sospechoso de la

Suspendieron el juicio contra un hombre acusado de abusar a su hija desde los 4 años: la familia denuncia revictimización

El debate oral iba a comenzar la próxima semana, pero el Tribunal N°8 de Lomas de Zamora lo canceló alegando la necesidad de revisar más pruebas. Convocaron a una marcha

Suspendieron el juicio contra un
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un hombre se paseó desnudo

Un hombre se paseó desnudo por una avenida de Mar del Plata y fue detenido

Cuáles son las claves de la rutina saludable de Cyndi Lauper a los 72 años

Adorni: “Hay que convencer a la gente de que es la dirección correcta, aunque no sea un camino de rosas”

Elecciones 2025, en vivo: las últimas noticias de los comicios nacionales este miércoles 15 de octubre

El Consejo de la Magistratura definió ternas y avaló convenios educativos y previsionales en un plenario de cinco horas

INFOBAE AMÉRICA
Entre leyendas, mitos y temores:

Entre leyendas, mitos y temores: los lobos vuelven a Dinamarca y encienden un debate nacional

Hallan documentos inéditos de los primeros castigos capitales y reconstruyen el significado social de esta pena en la Edad Media

Dirigentes indígenas iniciaron diálogo con el gobierno ecuatoriano tras 24 días de bloqueos

Geopolítica grande, y la de cañería

Crisis política en Francia: el primer ministro Lecornu impulsa la suspensión de la reforma de pensiones bajo la amenaza de dos mociones de censura

TELESHOW
Rocío Oliva festejó el cumpleaños

Rocío Oliva festejó el cumpleaños de Néstor Ortigoza con una romántica declaración: “Te amo, mi capitán”

El relato que emocionó a todos: una mujer contó por qué fue al recital de Soledad Pastorutti en medio del peor dolor

Nicki Nicole causó furor al llevar a Lamine Yamal al entrenamiento del Barcelona en su propio auto

Los 8 Escalones: la llamativa respuesta de Pampita cuando le preguntaron si tendría otro hijo

Ivana Figueiras y Darío Cvitanich viajaron a Europa a casi veinte días de hacer oficial su romance