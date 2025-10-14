El video de la inquilina de la casa del horror: “Llamaron a la familia de una de las chicas mientras la torturaban”

Triple femicidio de Florencio Varela: parte del relato de la inquilina de la casa del horror

El triple femicidio de Florencio Varela tiene aristas a las que la palabra ‘macabra’ le quedan chicas. Por caso, Celeste González Guerrero, inquilina de la casa del horror y vendedora de drogas para ‘Pequeño J’, fue quizá quien en su rol de arrepentida ha dado detalles truculentos de cómo mataron a Brenda del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verdi entre el 19 y 20 de septiembre.

Ahora, su abogado Daniel Giaquinta ha difundido parte de la charla que tuvo con ella y ahí, la detenida e imputada, dijo: “Llamaron a la familia de una de las chicas mientras la torturaban”.

Esa frase surgió cuando el abogado le pidió a Celeste que le cuente qué le dijo Miguel Villanueva Silva, su pareja, y quien según la imputada mató a una de las tres chicas porque se quiso escapar de la casa de la calle Chañar: “(Me dijo) Que le habían robado a (Víctor) Sotacuro 30 kilos, 300 kilos, no sé, después me dijeron 300 kilos, una de las chicas con su familia“.

El trasfondo del triple femicidio se ha dicho que surgió por un robo de un cargamento narco. Y en este video la acusada abre un nuevo escalón donde involucra a parientes de una de las víctimas: “Su familia tiene mucho que ver, porque eran otro grupo de mafia, en ese caso, dos villas diferentes”.

Celeste González Guerrero, la inquilina que subalquiló la casa del horror

En ese contexto, estos dichos de Celeste -que no figuran en la causa sino que fueron con su abogado y en base a lo que le comentó su pareja porque ella niega haber entrado en su casa mientras las víctimas estaban en el interior- agregó que los crímenes fueron por esa venganza narco.

“Mientras torturaban a una de las chicas, llamaron a la familia y le dijeron que le devuelvan lo que le habían robado. Él me iba contando y a mí la verdad que eso me da mucho miedo”, lanzó la mujer.

Gianquinta, en diálogo con Infobae, sumó información a lo que se escucha en ese video y mencionó a una “hermana” de una de las víctimas como involucrada “en una especie de organización” narco rival a la de ‘Pequeño J’, ‘El Loco’ David, Alex Ydone y compañía.

“Le robaron a la banda de peruanos, porque todos los que están detenidos son todos de la misma banda. Pero acá falta la otra pata de la mesa, que involucra políticos, a mucha gente”, comentó el abogado y dijo: “Cualquiera de estos detenidos de nacionalidad peruana es capaz de matar, eso es cierto. Y el resto, como mi defendida, son verdaderamente perejiles. No se debería haber cerrado la instrucción”.

Noticia en desarrollo