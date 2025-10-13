Hallaron muerta y mutilada a una mujer en su casa de Córdoba tras un mes sin noticias de ella

La zona del barrio Cornú de la capital cordobesa donde una mujer fue encontrada muerta y mutilada en su casa (Google Maps)

En Córdoba, hallaron a una mujer sin vida en el barrio Villa Cornú, en una vivienda situada en la intersección de las calles Tabacué y Vulcan. El hecho fue descubierto por efectivos de la Policía en las últimas horas del domingo, tras un aviso de una vecina preocupada por la ausencia prolongada de la residente.

De acuerdo con información del portal El Doce.tv, los policías llegaron al domicilio y encontraron todas las aberturas completamente cerradas. Para ingresar, solicitaron la colaboración de Bomberos, quienes permitieron el acceso al inmueble.

Dentro de la casa, localizaron el cadáver de la mujer en avanzado estado de descomposición y con signos de mutilación en las piernas. En el lugar, los agentes hallaron a dos perros vivos junto al cadáver.

La intervención policial se inició por el testimonio de una vecina, quien explicó a las autoridades que no veía a la residente hacía cerca de un mes y había notado ausencia total de movimiento en la vivienda durante varias semanas. Esta situación motivó la presentación de una denuncia formal, lo que derivó en la actuación inmediata de la Policía de Córdoba.

La Policía de Córdoba maneja la hipótesis de que sus dos perros podrían haberla lastimado (CBA24n)

Las primeras hipótesis que consideran los forenses apuntan a dos escenarios: la posibilidad de una muerte por causas naturales o la intervención de una acción violenta.

Un aspecto central en la investigación son las mutilaciones específicas que presenta el cuerpo, en particular la ausencia de ambas piernas. Una de las hipótesis sugiere que las mordidas y lesiones podrían haber sido causadas por los perros después de la muerte. No obstante, hasta que se reciban los estudios forenses, no se descarta ninguna línea investigativa.

El área permaneció acordonada durante varias horas y trabajaron equipos de criminalística y veterinaria forense de la Policía local, que revisaron el estado y comportamiento de los perros encontrados.

Hasta el momento, las autoridades mantienen en reserva la identidad de la víctima para preservar la investigación y por solicitud de los familiares.

Encontraron a una mujer muerta en su casa de Córdoba

En el barrio Lamadrid encontraron de una mujer de 62 años muerta en su vivienda, ubicada sobre calle Periodistas Argentinos al 400. El hecho ocurrió a finales de la semana pasada y la investigación avanza para esclarecer las circunstancias que rodean el caso. El episodio involucra a su hijo, de 33 años, quien fue detenido y quedó en manos de la Fiscalía de Instrucción de Tercer Turno de Villa María.

La llegada de los efectivos policiales a la residencia se produjo tras un llamado de alerta que advirtió sobre una situación irregular en el domicilio.

Al ingresar, los agentes hallaron el cuerpo de la mujer tendido en el suelo, sin signos vitales, según confirmaron fuentes policiales. El ámbito quedó asegurado para preservar la escena, elemento clave para las pericias en marcha.

Desde la Fiscalía, a cargo del doctor René Bosio, se dispusieron diversas medidas para establecer las circunstancias exactas de la muerte de la mujer.

Se desplegó personal de la división Criminalística para desarrollar tareas de recolección de pruebas dentro de la vivienda, que permanece bajo estricta custodia.

Paralelamente, se ordenó la realización de pericias forenses y se aguardan los resultados de la autopsia, que serán determinantes para establecer la causa precisa del deceso. La Fiscalía no descarta ninguna hipótesis y procura reunir la mayor cantidad de elementos probatorios.

Las autoridades señalaron que el proceso se encuentra en una etapa preliminar y definirán situaciones procesales con base en los resultados que arroje la autopsia y las pruebas reunidas durante el procedimiento.

La Fiscalía de Instrucción de Tercer Turno anticipó que continuará recogiendo testimonios y que dará prioridad a los informes forenses para orientar las próximas acciones.