Hallaron muerta a una mujer en su casa de Córdoba y detuvieron a su propio hijo

Una mujer fue hallada muerta en su casa de Villa María en Córdoba y detuvieron a su propio hijo (Google Maps)

La tranquilidad habitual del barrio Lamadrid se quebró tras el descubrimiento de una mujer de 62 años fallecida en su vivienda, ubicada sobre calle Periodistas Argentinos al 400.

El hecho, que ocurrió en las últimas horas de ayer, mantiene en vilo a la comunidad mientras la investigación avanza para esclarecer las circunstancias que rodean el caso. El episodio involucra a su hijo, de 33 años, quien fue detenido y quedó en manos de la Fiscalía de Instrucción de Tercer Turno de Villa María.

La llegada de los efectivos policiales a la residencia se produjo tras un llamado de alerta que advirtió sobre una situación irregular en el domicilio.

Al ingresar, los agentes hallaron el cuerpo de la mujer tendido en el suelo, sin signos vitales, según confirmaron fuentes policiales. El ámbito quedó asegurado para preservar la escena, elemento clave para las pericias en marcha, según informó el portal de Cadena3.

Desde la Fiscalía, a cargo del doctor René Bosio, se dispusieron diversas medidas para establecer las circunstancias exactas de la muerte de la mujer.

Se desplegó personal de la división Criminalística para desarrollar tareas de recolección de pruebas dentro de la vivienda, que permanece bajo estricta custodia.

Paralelamente, se ordenó la realización de pericias forenses y se aguardan los resultados de la autopsia, que serán determinantes para establecer la causa precisa del deceso. La Fiscalía no descarta ninguna hipótesis y procura reunir la mayor cantidad de elementos probatorios.

Las autoridades señalaron que el proceso se encuentra en una etapa preliminar y definirán situaciones procesales con base en los resultados que arroje la autopsia y las pruebas reunidas durante el procedimiento.

La Fiscalía de Instrucción de Tercer Turno anticipó que continuará recogiendo testimonios y que dará prioridad a los informes forenses para orientar las próximas acciones.

La Policía trabaja en el lugar del hecho (Irma Montiel)

Detuvieron a un hombre que confesó que ahorcó a su madre en Ramos Mejía

A mediados del mes de abril, un hombre de 57 años fue detenido luego de confesar que había asesinado a su madre tras una discusión, en el departamento en el que ambos vivían, ubicado en pleno centro de Ramos Mejía.

Antes de admitir el crimen, el presunto matricida, identificado como Leonardo Ariel Messina Pérez, había relatado una escena diferente a los policías que llegaron a la propiedad, ubicada en Alsina 200, este martes. Allí, encontraron el cuerpo de Amelia Nora Pérez, de 80 años, tendido en el piso del baño. Él mismo había llamado al 911 y dio una versión que no cerró.

En la comunicación con la central de emergencias, Messina Pérez había asegurado que había regresado del trabajo y encontró a la mujer sin vida. Dijo que había sufrido un “accidente doméstico”. Más tarde, a los agentes que se presentaron en su casa les relató la misma versión, solo que había detalles que no coincidían o en los que se contradecía, principalmente, en los horarios.

Las sospechas provocaron la apertura de una investigación por averiguación de causales de muerte, a cargo del fiscal de Homicidios de La Matanza, Adrián Arribas. El cuerpo fue trasladado a la morgue, para la autopsia.

Mientras tanto, surgía un segundo elemento que generaba más dudas en torno al hijo de la mujer fallecida. Los vecinos del edificio revelaron a la policía que las discusiones entre madre e hijo eran fuertes y constantes.

Pero hubo un tercer factor que fue decisivo para desmentir la versión brindada por el hijo de la víctima: las cámaras de seguridad. Los detectives no hallaron ninguna imagen en la que se vea a Messina Pérez entrar o salir del edificio en los horarios que había aportado. Sin demoras, decidieron trasladarlo a la comisaría local.

En ese instante, el sospechoso se quebró y confesó que había asesinado a su madre. Les indicó a los uniformados que se hbía peleado con su mamá y que, en medio de la discusión, tras forcejar, la anciana cayó al piso y murió.

El informe preliminar de autopsia confirmó, más tarde, el matricidio, pero agregó un dato que el presunto autor pasó por alto: los forenses anotaron como causa de muerte una “hipoxia cerebral devenida de una asfixia por estrangulamiento”. Es decir, la había ahorcado.

Los investigadores establecieron que esa discusión se registró el sábado 12 de abril, es decir, tres días antes del hallazgo.

Las fuentes indicaron que el hombre detenido será indagado por el delito de homicidio calificado por el vínculo.