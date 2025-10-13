Crimen y Justicia

El doble femicidio en Córdoba y la desaparición del chofer: hallaron un cuerpo en Entre Ríos

Las autoridades se trasladaban este lunes hacia la zona de Yerua, a unos 35 kilómetros de Concordia en el marco de la búsqueda de Martín Sebastián Palacio

El auto de Palacio fue
El auto de Palacio fue encontrado prendido fuego en la ciudad de Córdoba

Las autoridades entrerrianas, entre ellos el ministro de Seguridad Néstor Roncaglia, viajaban este lunes hacia la zona de Yerua, a unos 35 kilómetros al sudoeste de Concordia, ante el hallazgo de un cuerpo, indicaron fuentes oficiales a Infobae.

La noticia se conoce en el marco de la búsqueda de Martín Sebastián Palacio, el remisero de 49 años que había sido contratado por Pablo Laurta, el presunto femicida de Luna Giardina y su mamá, Mariel Zamudio, para viajar de Concordia, Entre Ríos, a Córdoba.

En ese sentido, este lunes la Policía entrerriana confirmó el hallazgo de la billetera del conductor del Toyota Corolla blanco, en la habitación del hotel Berlín de Gualeguaychú, donde se alojó el uruguayo con su hijo, luego de escapar de la escena del doble asesinato.

Este lunes se realizaban las pericias en la habitación del hotel donde fue apresado Laurta. Personal de Policía Científica trabajó en el levantamiento de huellas, análisis de rastros y dispositivos electrónicos, además del cuaderno hallado, que podría aportar datos sobre el chofer desaparecido.

En paralelo, seguían los rastrillajes en Entre Ríos —entre Concordia, Federal y San Salvador— con apoyo de drones, canes y personal especializado, en busca de nuevos indicios sobre el paradero del conductor.

Noticia en desarrollo

