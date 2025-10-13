‘El bola’, la droga que llegó de Bolivia y un “me usaron”: la nueva declaración de Sotacuro por el triple femicidio

Víctor Sotacuro Lázaro tras ser detenido en Villazón

Víctor Sotacuro Lázaro, uno de los nueve detenidos por el triple femicidio de Florencio Varela, amplió su indagatoria en el marco de la causa que investiga los crímenes de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez tras una presunta mejicaneada de droga. Así introdujo a un nuevo personaje “El Bola”, dijo que el cargamento había venido de Bolivia y obviamente se desligó y separó a su sobrina, Florencia, de todo lo sucedido.

Hay que recordar que los imputados no tienen la obligación de decir la verdad. En ese contexto, Infobae accedió a la declaración que este lunes hizo en la fiscalía de Homicidios de La Matanza Sotacuro Lázaro, la segunda en la causa: “Ratifico, es toda la verdad, me usaron todo, a mí y a mi sobrina, pierdo todo”.

Así, el fiscal Arribas le comenzó por preguntar quiénes viajaron en el Volkswagen Fox la noche del 19 de septiembre rumbo a Florencio Varela y respondió: “Alex, Florencia y yo. David se fue para allá con la (Chevrolet) Tracker”. Dijo sobre David Gustavo Morales Huamani, alias “El Loco” David, y Alex Roger Ydone Castillo, amante de Florencia y a quien inicialmente había nombrado como Diego. Ambos con pedido de captura.

En ese contexto, aportó un nuevo nombre, mejor dicho apodo, tras identificar a persona de una serie de fotos que le mostraron: se trata de ‘El Bola’ “porque es de Bolivia, es amigo de Ydone”.

El tio del Pequeño J desmintió su participación en el triple crimen de Florencio Varela

Y ubicó a “El Bola” como a “uno de los sujetos que se subieron con la cara tapada junto a David y ‘Pequeño J‘ cuando los fue a buscar”. Dos datos a remarcar en este punto: Sotacuro siempre sostuvo que cerca de las 4 del 20 de septiembre fue hasta la avenida Eva Perón a levantar a “El Loco” y que llegó con dos más. Ahora, le puso nombre a los dos y a uno lo marca como ‘Pequeño J’.

Después retomó al inicio del caso y sostuvo que fue convocado para conducir vehículos y que, en distintos momentos, trasladó a personas y automóviles sin conocer el trasfondo de la situación.

“Yo no entendía nada porque dábamos vueltas por la zona. Él no me dijo nada de nada, solo que tenía que volver con el auto VW Fox porque Ydone iba a volver con el auto negro, un Chevrolet, que venía con la Tracker”, sostuvo sobre la génesis de ese truculento 19 de septiembre y aportó que el auto que llevó a las chicas engañadas sí contó con otro vehículo de apoyo.

Las víctimas

El relato de Sotacuro Lazaro se centró en su presunta ajenidad respecto al crimen. Aseguró que nunca ingresó a la vivienda donde se cometieron los homicidios y que desconocía la existencia de un plan criminal. “Hasta ese momento no sabía nada. Yo pensaba que era una fiesta”, soltó.

Según su versión, se enteró de lo ocurrido recién el lunes siguiente, cuando Ydone le advirtió que debía fugarse porque el auto estaba a su nombre. “Todo lo que había pasado lo había hecho David porque le habían robado su mercadería, su droga. Creo que eran 300 o 400 kilos”, declaró, deslizando que el móvil del crimen estaría vinculado a un ajuste de cuentas narco.

Y en otro punto sostuvo que Alex, a quien le dice Ydone cuando antes lo llamaba Diego, “estaba metido en la droga”. Y añadió: “Ellos (con David) compraban mercadería-droga- a través de sus amigos. Traían droga desde Bolivia“.

El patio donde enterraron los cuerpos

“No entré a la casa donde mataron a las tres chicas, nunca. Quiero que revisen todas las cámaras de ese día”, pidió Sotacuro y narró que el 19 de septiembre, cuando llegaron con el VW Fox a la zona, Ydone descendió del auto y habló con una mujer en la vereda de la propiedad de la calle Chañar y él permaneció con Florencia dentro del vehículo. Esa mujer sería Florencia.

Incorporó el dato de que mientras daban vueltas por el barrio, él sin saber por qué, y compran las bebidas, las hamburguesas y el vacío, “Florencia se fue a caminar con Ydone como por dos cuadras y, cuando vuelven, él me dice: ‘Vamos porque al final se van a quedar con los coches, David no va a venir”.

Sotacuro colocó a David y a Pequeño J en la Chevrolet blanca que llevó a las chicas a Florencio Varela. Y se despegó del caso cuanto pudo: -alegó que se enteró el lunes 22 de septiembre: “Ydone me dijo que me fugara porque el auto estaba a mi nombre". Y amplió que con los 600 mil que cobró del viaje se compró el pasaje a Bolivia para escapar: “Ydone me dice: ‘Perdoname, pero no sabía nada’”.