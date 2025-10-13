Dos hombres acuchillaron a otro en La Plata para robarle el celular y fueron detenidos

Uno de los hombres detenidos por acuchillar a un trapito en el centro de La Plata (La Buena Info)

Un hecho de violencia ocurrió en La Plata este domingo, en inmediaciones de la intersección de 11 y 47, a pocos metros de Plaza Moreno. Un trapito de 38 años fue víctima de un ataque a manos de dos personas, lo que motivó la intervención inmediata de la Policía Bonaerense y derivó en la detención de los dos sospechosos poco después del asalto.

Según fuentes policiales, el incidente ocurrió mientras la víctima desarrollaba su trabajo en la zona. Dos hombres lo abordaron, lo agredieron físicamente y le causaron una herida punzante en el muslo derecho, a la altura de la rodilla, utilizando un cuchillo. Los atacantes sustrajeron un teléfono celular y abandonaron el lugar.

Los testigos aportaron detalles que para facilitaron la detención de los agresores, identificados más tarde como A. L. R. (30 años) y R. I. N. R. (25), que huyeron rápidamente del lugar.

El trapito fue auxiliado en primera instancia por personas cercanas y luego por profesionales del SAME. El diagnóstico inicial indicó que presentaba lesiones leves y no corría riesgo de vida.

Ante la denuncia, la Policía Bonaerense organizó un operativo cerrojo en el área central de La Plata. Con los datos aportados por testigos y la descripción física de los autores, los uniformados interceptaron a los sospechosos cerca de 18 y 526, lugar en el que ambos residen.

En el procedimiento, según informó el portal La Buena Info, personal policial secuestró un teléfono Motorola azul, un cuchillo plateado marca Johnson, una campera deportiva, dos mantas y una valija decorada con flores, elementos registrados como potenciales pruebas en la causa.

Ambos detenidos quedaron a disposición de la Justicia y fueron trasladados a la comisaría correspondiente. La fiscalía actuante solicitó la revisión de registros de videovigilancia de la zona para confirmar la secuencia del hecho y recabar más testimonios, mientras se formalizaban las imputaciones.

El otro de los detenidos por el ataque al trapito en La Plata (La Buena Info)

El caso está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°1 y el Juzgado de Garantías N°4 del Departamento Judicial de La Plata. Fueron imputados por robo agravado por el uso de arma blanca y lesiones.

Además, en los próximos días citarán a la víctima será citada para ampliar su declaración y se ordenaron pericias médicas para determinar la magnitud exacta de las lesiones. De acuerdo con el primer parte del SAME, el estado de salud de la víctima es estable y evoluciona favorablemente.

El personal policial continúa con tareas complementarias, como el relevamiento de cámaras de seguridad, el análisis de huellas y la búsqueda de antecedentes penales de los involucrados. La investigación se orienta a esclarecer por completo la mecánica del delito y la eventual participación de otras personas, en caso de surgir nuevos indicios.

Dos “trapitos” se enfrentaron a golpes con un grupo de agentes municipales en La Plata

Un agente municipal resultó agredido durante un operativo por pintadas en la vía pública en la intersección de calle 60 y 1 de La Plata, tras un enfrentamiento con dos personas que ejercían tareas de cuidacoches.

El incidente, que fue registrado en video por un vecino, ocurrió luego de que la Patrulla Municipal de La Plata acudiera al lugar por una denuncia sobre pintadas presuntamente realizadas por simpatizantes de Gimnasia y Estudiantes, los clubes más populares de la ciudad, según reportó el medio local 0221. En las imágenes se observa el momento en que uno de los hombres lanza un paquete de galletitas y profiere insultos a los agentes, para luego intentar agredirlos físicamente, mientras los funcionarios intentaban protegerse.

De acuerdo con información oficial, los agentes intentaron identificar a los involucrados, quienes adoptaron una actitud hostil. La situación escaló cuando uno de los hombres arrojó golpes de puño a los funcionarios, sin que los dos agentes municipales presentes pudieran contener la agresión.

Personal de la Policía de La Plata y del Comando de Patrullas intervino y logró reducir y detener al agresor, identificado como J.A.Z.R., de 24 años. El empleado municipal atacado fue identificado como G.M.C., de 49 años. El caso fue caratulado como “resistencia a la autoridad y lesiones” y quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N°3 de La Plata.