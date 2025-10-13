Crimen y Justicia

Dos hombres acuchillaron a otro en La Plata para robarle el celular y fueron detenidos

Los agresores fueron detenidos, mientras que la víctima fue atendida y se encuentra fuera de peligro

Guardar
Uno de los hombres detenidos
Uno de los hombres detenidos por acuchillar a un trapito en el centro de La Plata (La Buena Info)

Un hecho de violencia ocurrió en La Plata este domingo, en inmediaciones de la intersección de 11 y 47, a pocos metros de Plaza Moreno. Un trapito de 38 años fue víctima de un ataque a manos de dos personas, lo que motivó la intervención inmediata de la Policía Bonaerense y derivó en la detención de los dos sospechosos poco después del asalto.

Según fuentes policiales, el incidente ocurrió mientras la víctima desarrollaba su trabajo en la zona. Dos hombres lo abordaron, lo agredieron físicamente y le causaron una herida punzante en el muslo derecho, a la altura de la rodilla, utilizando un cuchillo. Los atacantes sustrajeron un teléfono celular y abandonaron el lugar.

Los testigos aportaron detalles que para facilitaron la detención de los agresores, identificados más tarde como A. L. R. (30 años) y R. I. N. R. (25), que huyeron rápidamente del lugar.

El trapito fue auxiliado en primera instancia por personas cercanas y luego por profesionales del SAME. El diagnóstico inicial indicó que presentaba lesiones leves y no corría riesgo de vida.

Ante la denuncia, la Policía Bonaerense organizó un operativo cerrojo en el área central de La Plata. Con los datos aportados por testigos y la descripción física de los autores, los uniformados interceptaron a los sospechosos cerca de 18 y 526, lugar en el que ambos residen.

En el procedimiento, según informó el portal La Buena Info, personal policial secuestró un teléfono Motorola azul, un cuchillo plateado marca Johnson, una campera deportiva, dos mantas y una valija decorada con flores, elementos registrados como potenciales pruebas en la causa.

Ambos detenidos quedaron a disposición de la Justicia y fueron trasladados a la comisaría correspondiente. La fiscalía actuante solicitó la revisión de registros de videovigilancia de la zona para confirmar la secuencia del hecho y recabar más testimonios, mientras se formalizaban las imputaciones.

El otro de los detenidos
El otro de los detenidos por el ataque al trapito en La Plata (La Buena Info)

El caso está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°1 y el Juzgado de Garantías N°4 del Departamento Judicial de La Plata. Fueron imputados por robo agravado por el uso de arma blanca y lesiones.

Además, en los próximos días citarán a la víctima será citada para ampliar su declaración y se ordenaron pericias médicas para determinar la magnitud exacta de las lesiones. De acuerdo con el primer parte del SAME, el estado de salud de la víctima es estable y evoluciona favorablemente.

El personal policial continúa con tareas complementarias, como el relevamiento de cámaras de seguridad, el análisis de huellas y la búsqueda de antecedentes penales de los involucrados. La investigación se orienta a esclarecer por completo la mecánica del delito y la eventual participación de otras personas, en caso de surgir nuevos indicios.

Dos “trapitos” se enfrentaron a golpes con un grupo de agentes municipales en La Plata

Un agente municipal resultó agredido durante un operativo por pintadas en la vía pública en la intersección de calle 60 y 1 de La Plata, tras un enfrentamiento con dos personas que ejercían tareas de cuidacoches.

El incidente, que fue registrado en video por un vecino, ocurrió luego de que la Patrulla Municipal de La Plata acudiera al lugar por una denuncia sobre pintadas presuntamente realizadas por simpatizantes de Gimnasia y Estudiantes, los clubes más populares de la ciudad, según reportó el medio local 0221. En las imágenes se observa el momento en que uno de los hombres lanza un paquete de galletitas y profiere insultos a los agentes, para luego intentar agredirlos físicamente, mientras los funcionarios intentaban protegerse.

De acuerdo con información oficial, los agentes intentaron identificar a los involucrados, quienes adoptaron una actitud hostil. La situación escaló cuando uno de los hombres arrojó golpes de puño a los funcionarios, sin que los dos agentes municipales presentes pudieran contener la agresión.

Personal de la Policía de La Plata y del Comando de Patrullas intervino y logró reducir y detener al agresor, identificado como J.A.Z.R., de 24 años. El empleado municipal atacado fue identificado como G.M.C., de 49 años. El caso fue caratulado como “resistencia a la autoridad y lesiones” y quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N°3 de La Plata.

Temas Relacionados

roboLa PlataDetenidosPolicía BonaerenseÚltimas Noticias

Últimas Noticias

Robaron una moto en La Plata, escaparon, chocaron y fueron detenidos: tienen entre 12 y 15 años

Los menores recibieron atención médica primaria en el lugar y luego fueron trasladados

Robaron una moto en La

Desarticularon una fiesta clandestina en Salta

La Policía clausuró el evento que se desarrollaba en el barrio OTC de la localidad de Orán. La organizadora fue multada

Desarticularon una fiesta clandestina en

Mataron a una adolescente de un tiro en la cabeza en una fiesta clandestina en Quilmes

Melody falleció en medio de una pelea entre otros menores de edad. Ocurrió en una vivienda de Villa La Iapi en Bernal Oeste, donde habitualmente realizan este tipo de actividades

Mataron a una adolescente de

Hallaron muerta y mutilada a una mujer en su casa de Córdoba tras un mes sin noticias de ella

Ocurrió en una vivienda en el barrio Cornú, donde encontraron dos perros. Ahora, investigan los motivos detrás de la muerte

Hallaron muerta y mutilada a

Asesinó a su pareja frente a sus hijos en Virrey del Pino y confesó el crimen por teléfono

Una mujer de 42 años fue asesinada a golpes en su casa y los hijos de la víctima, con retraso madurativo, presenciaron el hecho. El femicida quedó detenido

Asesinó a su pareja frente
ÚLTIMAS NOTICIAS
Robaron una moto en La

Robaron una moto en La Plata, escaparon, chocaron y fueron detenidos: tienen entre 12 y 15 años

El incendio en la Quebrada del Condorito en Córdoba permanece activo y ya se consumieron más de mil hectáreas

Para qué sirve frotar un diente de ajo en la parrilla antes de hacer el asado

Hallaron muerta y mutilada a una mujer en su casa de Córdoba tras un mes sin noticias de ella

Tras las fuertes lluvias, cómo estará el tiempo en el AMBA durante el inicio de la semana

INFOBAE AMÉRICA
Cuando el “por si acaso”

Cuando el “por si acaso” se vuelve ansiedad: cómo la mente crea problemas que no existen

Trump llegó a Israel para reunirse con los familiares de los rehenes liberados y hablar ante el Parlamento

Los rehenes argentinos Ariel y David Cunio llamaron a su madre, Silvia: “Al principio rechacé la llamada porque no sabía que eran ellos”

Los terroristas de Hamas liberaron a los 20 rehenes israelíes vivos tras más de dos años secuestrados en Gaza

Los caminos de Lucía Franco, de la alquimia y el surrealismo a la pintura espiritual

TELESHOW
Oky Appo y la ex

Oky Appo y la ex GH Gabriela Gianatassio confirmaron su separación tras la polémica por comentarios gordofóbicos del streamer

Luisana Lopilato deslumbró en malla enteriza arriba de un yate: sus postales a puro amor con Michael Bublé

La gran final de La Voz Argentina: así cantaron Nicolás Behringer, Milagros Amud, Alan Lez y Eugenia Rodríguez

Benicio, el hijo menor de Pampita y Benjamín Vicuña cumplió 11 años: fútbol, inflables y la torta con sus tres ídolos

El nuevo emprendimiento de Rusherking, lejos de la música: “Lo conocí en Nueva York”