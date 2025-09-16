Sociedad

Video: dos “trapitos” se enfrentaron a golpes con un grupo de agentes municipales en La Plata

El personal de la Secretaría de Seguridad les estaba pidiendo los datos de identificación por un conflicto previo debido a pintadas de Gimnasia y Estudiantes. Uno terminó detenido

Dos trapitos arrojaron un paquete de galletitas y golpearon a un agente municipal en La Plata: el video

Un grupo de agentes municipales, convocados tras una denuncia, intervino ante un conflicto derivado de pintadas en la vía pública, y uno de ellos terminó siendo atacado por dos trapitos. El episodio, donde hubo resistencia a la autoridad, se desató en la intersección de calle 60 y 1 de La Plata.

Todo comenzó el lunes por la noche cuando la disputa entre simpatizantes de Gimnasia y Estudiantes, los dos equipos más populares de La Plata, por el uso de los postes de luz pintados. Esto derivó en un cruce que rápidamente escaló más allá de una simple confrontación verbal, según indicó el medio local 0221.

Personal de la Patrulla Municipal de La Plata acudió al lugar luego de recibir un aviso sobre pintadas presuntamente realizadas por aficionados de uno de los clubes locales. De acuerdo con información oficial, en el sitio se encontraron dos hombres que, al advertir la llegada del móvil municipal, adoptaron una actitud hostil.

Uno de los agresores fue
Uno de los agresores fue detenido en el lugar y quedó a disposición de la justicia por resistencia a la autoridad y lesiones

Uno de ellos arrojó un paquete de galletitas e insultos hacia los agentes de la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad de La Plata, quienes procuraban identificarlos como parte del procedimiento.

La situación rápidamente escaló a la agresión física. El hombre se tornó agresivo y arrojó golpes de puño hacia los funcionarios. En paralelo, un video filmado por un vecino -que encabeza la nota- muestra cómo fue la escena: se ve cuando le lanza el paquete y los intentos de agredirlos físicamente, mientras el agente buscaba protegerse. Dos agentes municipales presentes trataron sin éxito de interponer barreras para frenar la violencia.

Finalmente, personal de la Policía de La Plata y el Comando de Patrullas logró reducir y detener al hombre en el lugar de los hechos. Fue identificado como J.A.Z.R., de 24 años.

El empleado municipal que fue víctima del ataque fue identificado como G.M.C., de 49 años. Tras la aprehensión, el procedimiento fue comunicado al magistrado de turno, quien convalidó las actuaciones y dispuso la remisión del detenido a la dependencia correspondiente.

El caso, caratulado como “resistencia a la autoridad y lesiones”, quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N°3 de La Plata.

Otro trapito detenido en Buenos Aires

Un segundo caso en Palermo involucra a un trapito reincidente detenido por intimidar a conductores y dañar vehículos

En abril pasado, un “trapito”, conocido en redes sociales por intimidar a conductores y causar daños en vehículos si no le entregaban dinero, fue arrestado por segunda vez en la semana. Tras recuperar la libertad, el individuo, de 42 años, fue identificado por agentes de la Policía de la Ciudad cuando intentaba cobrarle a conductores en Palermo.

La aprehensión ocurrió durante una operación preventiva realizada cerca del Hipódromo de Palermo, donde se desarrollaba la “Fiesta La Mágica”. Según informaron fuentes oficiales a Infobae, los oficiales de la División Investigaciones Comunales 14 advirtieron al sujeto mientras este solicitaba dinero a quienes estacionaban en el cruce de Avenida Del Libertador y Ortega y Gasset.

Luego de confirmar que se trataba del mismo hombre que había sido retenido días atrás por el mismo accionar, los policías procedieron de inmediato a su detención. Las fuentes agregaron que el asunto pasó a la Unidad Fiscal de Flagrancia Norte, la cual ordenó iniciar un acta por infracción al Artículo 91 del Código Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, normativa que prohíbe la oferta de vigilancia de autos sin habilitación.

Durante ese operativo previo, las autoridades buscaron identificar al sujeto que había sido grabado mientras discutía con un automovilista. Este último lo acusó de dañar su auto al no entregarle dinero. En el video puede verse cómo el dueño del vehículo descubre una marca en la puerta y espera la llegada del cuidador ilegal.

En ese intercambio, lo enfrentó y comenzó a golpearlo. El “trapito” apenas pudo reaccionar y escapó, aunque antes lanzó una amenaza: “Ya vas a ver, ya vas a ver”. Más adelante, tras recibir la grabación, la División Investigaciones Comunales 14 ubicó al hombre en el cruce de Avenida del Libertador y Matienzo, donde volvió a ser interceptado en su labor ilegal de cuidacoches.

