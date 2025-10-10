Crimen y Justicia

Quiénes son y qué rol cumplieron los nuevos prófugos del triple femicidio narco que busca la Justicia

El fiscal Adrián Arribas, a cargo de la investigación, dijo que confirmó la participación de varios otros sospechosos y aseguró que podría haber detenidos en las próximas horas

Guardar
Los nuevos prófugos del triple
Los nuevos prófugos del triple crimen de Florencio Varela

La causa que investiga el triple femicidio narco de Morena Verdi, Lara Gutiérrez y Brenda del Castillo ya tiene a 9 detenidos. Sin embargo, el fiscal Adrián Arribas, a cargo del expediente, tiene confirmada la participación de, por lo menos, otras cuatro personas en los crímenes de Florencio Varela. Son todos hombres y ya tienen pedido de captura internacional.

Se trata de Manuel David Valverde Rodríguez, el tío de Pequeño J; David Gustavo Morales Huamani, conocido como “El Loco David” o “Tarta” y Alex Roger Ydone Castillo, novio de la detenida Florencia Ibáñez (sobrina de Sotacuro).

Los sospechosos fueron identificados por los investigadores a partir de las cámaras de seguridad examinadas y del propio relato de los otros imputados, que hasta los ubicaron en la escena de los asesinatos. En las últimas horas, el Juzgado de Garantías N°4 de La Matanza ordenó la detención nacional e internacional de todos.

“Podría haber más detenciones en las siguientes horas. Tenemos reconstruida la secuencia desde el día del crimen hasta dos días después”, dijo este viernes el fiscal Adrián Arribas, quien dijo tener confirmada su hipótesis de que el móvil del crimen fue el robo de cocaína.

Pero: ¿qué rol tuvieron los nuevos prófugos la noche que torturaron hasta matar a las tres jóvenes secuestradas bajo engaño en la rotonda de La Tablada, La Matanza?

La banda narco detrás del
La banda narco detrás del triple femicidio de Florencio Varela

Manuel David Valverde Rodríguez, tío de Pequeño J, fue reconocido por la imputada Celeste Magalí Guerrero durante la indagatoria realizada este miércoles. A la mujer le mostraron una foto y dijo que se trataba de “uno de los sujetos que tenían guantes de látex”. Detalló que lo vio cuando les dejaba su casa a los presuntos narcos, a quienes les alquiló la propiedad por mil dólares para una supuesta fiesta que terminó en el triple crimen, y que esa noche vestía campeón azul de AFA y gorra con visera negra.

El familiar de Tony Janzen Valverde Victoriano es “Chuman”. Integra, además, la banda “La Jauría” y fue acusado de un homicidio ocurrido el 13 de julio de 2012 en Perú. Según a la publicación, registra varios viajes a la Argentina. En uno de esos, Manuel Valverde fue grabado por cámaras de seguridad junto a su sobrino Pequeño J cuando ingresaron a Buenos Aires, el 28 de agosto pasado. Con ellos también estaba Luis, su hermano, vía Buquebús.

David Gustavo Morales Huamani Guerrero también fue identificado por la imputada Guerrero por foto y mencionó que también llevaba guantes. El “Loco David”, como se lo apoda, nació el 3 de noviembre de 1988 en Perú y también fue nombrado por Víctor Sotacuro Lázaro, el supuesto remisero que fue detenido en Villazón, Bolivia.

Según el presunto chofer, Huamani es “El Tarta”, el hombre que le había solicitado el viaje desde Florencio Varela a la 1-11-14 y quien ingresó a su VW Fox embarrado y mojado junto a otros dos hombres la madrugada del crimen.

También permanece prófugo Alex Roger Idone Castillo, novio de la detenida Florencia Ibáñez, sobre quien pesa una captura internacional de Interpol por haberlo encontrado con 51 kilos de cocaína en Perú, por lo que no puede volver a ese país porque queda preso.

Idone es el hombre que acompañaba a Sotacuro y a Ibáñez en el VW Fox blanco. En sus declaraciones a la prensa, antes de ser detenida, la sobrina de Sotacuro intentó ocultar la verdadera identidad del hombre al que señaló, luego, como su supuesto amante y al que el tío de la mujer le dice Diego.

