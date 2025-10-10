Crimen y Justicia

Giro en la causa del femicidio de Daiana Mendieta en Entre Ríos: qué reveló la autopsia

Se trata de la joven de 22 años, cuyo cadáver fue encontrado en un pozo de unos 10 metros de profundidad. Hay un detenido

Por Miguel Prieto Toledo

Guardar

La investigación por el femicidio de Daiana Mendieta, la joven de 22 años asesinada en la localidad de Gobernador Mansilla, provincia de Entre Ríos, y cuyo cuerpo fue encontrado en un pozo de unos 10 metros de profundidad, dio un giro inesperado. Según reveló la autopsia, la causa de muerte no es lo que se creyó en un primer momento.

Fuentes judiciales confirmaron a Infobae que la mujer sufrió un traumatismo de cráneo provocado con un elemento contundente en la parte de atrás de la cabeza. Es decir, no murió por un disparo de arma de fuego, como adelantaron las autoridades en un primer momento tras las observaciones de la escena del crimen, sino por un fuerte golpe en la cabeza.

“El informe preliminar reveló como causa de muerte un trauma craneoencefálico grave. No se empleó arma de fuego y el cuerpo queda reservado en la Morgue para estudios complementarios”, indicó la fuente consultada por este medio.

En ese sentido, señalaron que se trató de un objeto con punta y filoso que le provocó un orificio en la parte de atrás de la cabeza. Se trató de una herida similar a la de un disparo, lo que explicaría la confusión ocurrida en un primer momento, cuando se informó que Daiana había sido ejecutada de un tiro en la cabeza. Finalmente, la ciencia habló y ese mecanismo de muerte fue descartado.

La joven fue hallada sin vida el martes en un aljibe camuflado entre ramas, raíces y hojas, a unos 10 metros de profundidad. Mendieta era buscada desde el viernes de la semana pasada. Las autoridades desplegaron un intenso dispositivo de búsqueda que involucró a más de 130 personas, para encontrarla, entre efectivos, cadetes, bomberos, perros de rastreo y drones.

Su cadáver estaba en un camino rural apartado conocido como Los Zorrinos, el cual cruza a la Ruta 12 y está cerca del club de campo El Silencio, a cinco kilómetros del acceso a la localidad de Gobernador Mansilla.

La joven y el sospechoso
La joven y el sospechoso

La desaparición y el sospechoso

La familia de la víctima denunció su desaparición, luego de que la chica saliera de su casa alrededor de las 19:45 del viernes pasado en un Chevrolet Corsa y perdieran contacto pocas horas después. Según indicaron, la víctima habría estado comunicándose por teléfono con un hombre cuya identidad desconocían. A las 20:02, dejó de responder llamadas y su teléfono perdió la señal.

Una pista clave para dar con su paradero fue el hallazgo del vehículo de la joven, con las llaves puestas dieron las primeras alarmas, en una zona rural a casi cuatro kilómetros del casco urbano de la localidad entrerriana de casi 2500 habitantes.

La identificación del vehículo intensificó el rastrillaje en una zona sin viviendas ni monte, lo que dificultó la presencia de testigos.

Las condiciones climáticas posteriores a la desaparición, con lluvias que limitaron el tránsito, complicaron aún más la recolección de indicios.

La investigación, coordinada junto a los fiscales Emilce Reynoso y Sergio Saliski, del Ministerio Público Fiscal de Rosario del Tala, abarcaron el análisis de cámaras de seguridad, entrevistas a posibles testigos y pericias sobre teléfonos y vehículos.

En este contexto, las autoridades detuvieron el domingo a la madrugada a un hombre de 55 años que mantenía un presunto vínculo con Mendieta y vivía a solo un kilómetro de la víctima. Según informó el jefe de Policía del Departamento de Tala, Pedro Silva, el detenido -que se lo conoce bajo el alias de “Pino”- estuvo en contacto con la joven poco antes de su desaparición. Con el correr de las horas se supo que su verdadero nombre es Gustavo Brondino.

Durante la pesquisa, se allanó un galpón alquilado por el sospechoso en la esquina de las calles Moreno y Pedro Lucero, a pocas cuadras del domicilio de Daiana. En el lugar se secuestraron dos teléfonos celulares, dos carabinas y una camioneta Toyota Hilux blanca.

El pozo donde la encontraron
El pozo donde la encontraron

Durante el procedimiento, Brondino intentó manipular un arma de fuego y fue reducido por los agentes. Esa, por ahora, es la única imputación en su contra. Sin embargo, la sospecha es que fue él quien asesinó a Daiana.

El martes, luego de la audiencia de imputación, el acusado se abstuvo a declarar, por lo que la fiscal Reynoso, lo acusó formalmente -por ahora- de atentado a la autoridad y portación de arma de fuego. En este contexto, la Justicia dictó 90 días de prisión preventiva, al considerarlo el principal sospechoso por el crimen.

Su abogado rechazó de manera categórica cualquier implicación del hombre de 55 años en el caso. “Es una causa intrascendente”, aseguró.

No tiene ninguna otra causa en trámite por la que se le esté persiguiendo y que pueda ser de interés periodístico. No hay ninguna otra cosa. Es una causa intrascendente desde el punto de vista periodístico”, afirmó el abogado

Temas Relacionados

Daiana MendietaEntre RíosfemicidioCrimenÚltimas noticiasautopsia

Últimas Noticias

Doble femicidio en Bahía Blanca: detuvieron a un familiar de las víctimas

El sospechoso es primo de Adriana Miriam Velázquez, de 52 años, y tío segundo de Mariana Belén Bustos, hija de la primera víctima. Cómo avanza la investigación

Doble femicidio en Bahía Blanca:

Allanaron una casa que usada como depósito de celulares robados: había 46 teléfonos escondidos en un horno

El lugar fue descubierto por la Policía de la Ciudad. En su interior había 52 dispositivos de alta gama que se recuperaron

Allanaron una casa que usada

Los estremecedores detalles de la autopsia a la mujer asesinada en Córdoba: detuvieron a su hijo

La víctima tenía 62 años y fue hallada sin vida en su casa de la ciudad de Villa María. El acusado estaría bajo tratamiento psiquiátrico

Los estremecedores detalles de la

Rescataron a una mujer y a sus hijos de un intento de secuestro en Córdoba que se relacionaría con ajuste de cuentas

Las víctimas resultaron ilesas, luego de que los agresores sostuvieran un enfrentamiento armado con la Policía. Hay cuatro detenidos

Rescataron a una mujer y

Luego de haber confesado el femicidio, condenaron al hijo y al ex esposo de Natalia Mariani

La Justicia determinó que los acusados habían planeado el crimen, con el objetivo de apoderarse de una herencia millonaria. El ataque fue concretado el 29 de diciembre de 2023

Luego de haber confesado el
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cuenta regresiva para un

Cuenta regresiva para un nuevo lanzamiento de SpaceX que podría cambiar las reglas de la exploración espacial

Qué dijo el creador de ChatGPT sobre la inversión en el país y su homenaje al argentino que falleció de forma trágica días atrás

Cómo se mueve el único dólar que cotiza en el mercado durante el feriado

Doble femicidio en Bahía Blanca: detuvieron a un familiar de las víctimas

Para qué sirve mezclar hojas de laurel con vinagre

INFOBAE AMÉRICA
El Ejército de Israel anunció

El Ejército de Israel anunció la derrota de Hamas y detalló las zonas bajo control militar en la Franja de Gaza

Damien Hirst, Invader y Shepard Fairey revolucionan Londres con una muestra que une arte urbano y provocación

Putin opinó sobre el Nobel de la Paz: “Trump hace mucho para la solución de conflictos”

Luis Arce pide a la Fuerza Aérea Boliviana estar preparada “para defender cualquier intento de injerencia externa”

Ken Follett nos acerca a la creación del megalito de Stonehenge en el Neolítico: “las mujeres también hicieron muchas cosas”

TELESHOW
Mario Pergolini sorprendió al hablar

Mario Pergolini sorprendió al hablar de su futuro en los medios: “Hay una edad en la que ya no hay que estar”

Un look audaz en un sitio histórico de Buenos Aires: Natalia Oreiro deslumbró en el estreno de su nueva película

La llamativa frase de Nacho Castañares sobre la posible reconciliación de Daniela Celis y Thiago Medina

La revelación de Benjamín Vicuña: “Cuesta que a un actor chileno le vaya bien en la Argentina”

Nico Occhiato habló de su experiencia al frente de La Voz Argentina y de los requisitos para seguir en Telefe