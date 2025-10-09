El abogado del detenido por el femicidio de Daiana Mendieta lo desligó del caso: “Una causa intrascendente”

El abogado del detenido sostuvo que su cliente solo enfrenta cargos por resistencia y amenazas, descartando cualquier relación con el asesinato

Luego de que la Justicia de Entre Ríos dictara 90 días de prisión preventiva para el único sospechoso detenido por el femicidio de Daiana Mendieta, el abogado de Gustavo Brondino —alias “Pino”—rechazó de manera categórica cualquier implicación del hombre de 55 años en el caso. “Es una causa intrascendente”, aseguró.

La investigación por el crimen de la joven de 22 años en Gobernador Mansilla tiene el foco puesto en Brondino. Si bien todavía no fue imputado formalmente por el femicidio, la Fiscalía evalúa los resultados de las pericias en curso, entre las que se destacan cámaras de seguridad, manchas de sangre en su camioneta y el análisis de su teléfono, elementos que lo vincularían con el asesinato.

En este contexto, su abogado defensor mencionó ante Entre Ríos Ahora que su cliente solo enfrenta una causa por “resistencia a la autoridad y amenazas contra un funcionario policial”, derivada de un incidente ocurrido el 5 de octubre en su domicilio, motivo por el cual se encuentra detenido y se le dictó la prisión preventiva.

El área en donde encontraron el cuerpo de la chica de 22 años

El letrado rechazó cualquier implicación de Brondino en el asesinato de la joven, cuyo cuerpo fue hallado el martes con un disparo en la cabeza, en el fondo de un aljibe próximo a una casa abandonada, a 6 kilómetros de Mansilla. La familia de Mendieta había perdido contacto con ella pocos minutos después de que saliera de su casa el viernes anterior.

“No tiene ninguna otra causa en trámite por la que se le esté persiguiendo y que pueda ser de interés periodístico. No hay ninguna otra cosa. Es una causa intrascendente desde el punto de vista periodístico”, afirmó el abogado, en un intento de quitar el foco sobre su cliente.

Además, el defensor subrayó: “Llevo 50 años de profesión y siempre he tenido el criterio de que cuando uno habla por la prensa es porque trata de convencer a la opinión pública. Pero los juicios se dirimen en el ámbito de la Justicia. Si en algún momento tengo que convencer de la inocencia de mi cliente es a quienes lo juzgan, no a la opinión pública que no tiene ningún derecho a juzgar (sic)”.

El cuerpo de la joven fue encontrado adentro de un aljibe

Sus declaraciones se dan luego de que la Justicia impusiera una prisión preventiva por 90 días para Brondino en la Jefatura de Policía de Tala.

Su imputación se basa en el hecho que el domingo se resistió a la Policía utilizando un arma durante un allanamiento en su vivienda de calle Córdoba al 300, en el marco de la investigación por la desaparición de Mendieta.

Según relató Claudio González, jefe de la Policía de Entre Ríos, a El Once, “el individuo salió de una habitación con un arma, quiso tomar una autodeterminación y el arma no funcionó. Actuamos de inmediato y logramos controlar la situación”.

Durante el procedimiento, la Policía secuestró teléfonos celulares y armas de fuego, y la fiscal Emilce Reynoso ordenó la detención de Brondino por resistencia a la autoridad.

La autopsia, que se realizará este jueves por la mañana en la morgue judicial de Oro Verde, será clave para determinar el horario y las circunstancias de la muerte de Mendieta, información considerada de vital interés para la Instrucción Penal Preparatoria (IPP), según informó 03442.

Además, se extraerá el proyectil alojado en el cráneo de la víctima para someterlo al análisis balístico y establecer si corresponde a alguna de las armas incautadas en los procedimientos. Paralelamente, continúan los rastrillajes en busca de una vaina servida que podría aportar más pruebas al expediente.

Había desaparecido el viernes

Movilización frente a los Tribunales de Paraná

Una multitud se congregó este miércoles en la explanada de Tribunales de Paraná para exigir justicia por Daiana Mendieta. Durante la movilización, impulsada por la Multisectorial de Mujeres Entrerrianas, organizaciones autoconvocadas y activistas sociales, reclamaron una respuesta judicial rápida y efectiva, exigiendo que el responsable del crimen reciba la pena máxima..

En este contexto, Violeta González, referente de la organización Juntas de la Izquierda MCP, denunció la ausencia de políticas públicas y la falta de presupuesto para combatir la violencia de género. “Los gobiernos no están haciendo nada para paliar la violencia de género, no hay presupuesto, no hay políticas públicas. Todo se ha desmantelado”, expresó.

Carlos Andrade, delegado del sindicato docente Agmer, por su parte, advirtió sobre la falta de conciencia en las escuelas respecto a la violencia machista. “La educación es fundamental para construir una mirada diferente, una que no vea al otro como un enemigo”, sostuvo. Andrade agregó que “la pedagogía del cuidado es crucial para protegernos como sociedad”, señalando la importancia de generar un cambio en la forma de abordar los conflictos de género.

Daiana Magalí Mendieta, la joven que apareció muerta en Entre Ríos

González enfatizó que la violencia de género está “tan normalizada” que ya no se trata de un “asesinato aislado”, sino de un fenómeno estructural que afecta a todas las mujeres: “Hoy fue Daiana, pero todos los días hay más casos. La violencia de género es una estructura que sigue funcionando en la sociedad y no se está haciendo nada para erradicarla”.