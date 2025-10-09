Triple femicidio narco: el fiscal espera la declaración de otros dos detenidos

Triple femicidio narco: el fiscal dijo que el crimen casi está esclarecido y hoy declaran dos detenidos

Tras la reveladora declaración de Magalí Celeste González Guerrero, en la que reveló detalles desconocidos del triple femicidio narco de Florencio Varela y apuntó contra Víctor Sotacuro como el jefe de “Pequeño J”, este jueves el fiscal Adrián Arribas indagará a otros dos detenidos por los crímenes de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

Por otro lado, el funcionario del MPF admitió este jueves que el caso está casi esclarecido: "Casi el 100% de los autores materiales están detenidos“, subrayó.

En medio de una improvisada rueda de prensa antes de ingresar a la Fiscalía, el fiscal Arribas fue abordado por un nutrido de grupo de periodistas y destacó que la valiosa declaración de Guerrero "acomodó un poquito los roles" de los involucrados en los femicidios de las tres chicas.

"La investigación está avanzada, lo que viene Celeste es a poner algunos nombres de los que ya teníamos. Todas las personas que ella mencionó ya estaban involucradas, las teníamos filmadas y en fotos“, explicó el titular de la UFI especializada en Homicidios de La Matanza.

Ariel Giménez declarará este jueves ante el fiscal Arribas.

Consultado por la continuidad de la investigación, Arribas adelantó que este jueves declararán Ariel Giménez, acusado de haber cavado la fosa donde fueron enterrados los cuerpos, y Florencia Ibañez, la sobrina de Víctor Sotacuro Lázaro, cuyo rol en el triple femicidio tomó otra relevancia para la causa desde el testimonio de González Guerrero.

Florencia Ibañez, la sobrina de Víctor Sotacuro Lázaro.

Por último, Arribas confirmó que ya pesa un pedido de captura nacional e internacional para David Gustavo Morales Huamaní, alias “El Loco” o “Tarta” y Manuel David Valverde Rodríguez. Los dos estuvieron la noche del triple crimen en la casa del horror, según puntualizó la imputada.

La reveladora declaración de González Guerrero

Magalí Celeste González Guerrero, la arrepentida.

Este miércoles, Infobae accedió a todo lo que dijo la arrepentida. Según el relato de González Guerrero, el 17 de septiembre pasado, dos días antes de que Morena, Brenda y Lara subieran a una Chevrolet Tracker blanca rumbo a una fiesta en Flores que nunca existió; "Pequeño J“ la llamó para pedirle si podía ir a su casa porque “capaz iba con una amiga”. Estaban pintando uno de sus departamentos y no lo podía usar, esa fue la excusa.

“Sé que a las chicas que llevó a mi casa las conocía de antes porque dijo que eran amigas y que no podían ir a su departamento porque estaba en remodelación”, acotó y describió que “Pequeño J” era quien la proveía a ella y a su pareja, el peruano Miguel Ángel Villanueva Silva, de las drogas para vender en las calles de Florencio Varela. Matías Ozorio era quien le llevaba las dosis a Celeste.

La arrepentida recordó que ese 19 de septiembre dijo haber visto en el patio de la casa que ella alquila a Matías Agustín Ozorio, “Nero” y “Paco” cavando lo que definió como un pozo: “Vi la tierra y a Matías en cuero con una pala en la mano y a Paco y a Nero frente a él”, declaró. Relató que había música y que llevaron un parlante para ponerlo en el lugar. Sospecha que fue su pareja quien les abrió la puerta. Por la noche de ese viernes truculento, “Pequeño J” la llamó para que le abriera el portón de su casa. Ella salió y vio entrar a la camioneta Chevrolet Tracker color blanca. De ese vehículo descendieron Brenda, Lara y Morena: “Bajaron sonrientes, se las veían como engañadas, que venían a una fiesta”, lanzó.

El momento en el que las tres chicas desaparecidas en La Matanza suben a una camioneta

Y también de la camioneta descendieron tres hombres: “Pequeño J”, que la ayudó a cerrar el portón; Víctor Sotacuro Lázaro, alias “Duro” e identificado como tío de “Pequeño J”, quien le dio los mil dólares por el subalquiler de la casa de Chañar y después se los sacó; y a uno más de tez blanca que portaba una pistola Glock en sus manos y manejaba.

“Un hombre grande, tenía canas, creo que también era peruano y vestía con ropa deportiva, recuerdo que no tenía tatuajes en los brazos porque estaba arremangado”, aportó sobre el conductor de la camioneta.

Luego, ella dijo que salió a vender los estupefacientes que llevaba en la mochila, una actividad que describió como habitual en la zona de San Nicolás y Av. Guillermo Hudson, en Florencio Varela.

“Cuando estoy saliendo veo tres hombres mas con guantes de latex, los de color blanco. En ese momento se cortó la música, fue justo cuando llegaron las chicas. Ellos estaban dentro de mi casa, en el comedor, con las luces apagadas. Les habrá abierto Miguel. Seguro llegaron con Paco, Nere y Matías. Uno era muy alto y flaco, el otro medio gordito, de 1.60 mts. y del tercero no me acuerdo. Eran los tres peruanos”, acotó y luego identificó a uno como David Gustavo Morales Huamaní: “El Loco” David. Y al flaco como Manuel David Valverde Rodríguez.

Se fue con la idea de encontrarse con su pareja en una esquina. Siempre según la arrepentida, “Pequeño J” a los 20 minutos mandó un mensaje al grupo de WhatsApp llamado “Pizzería Los Pulpos”, que usan para la venta de droga: “Preguntaba por alguien que alquile un parlante. Ahí Jeremías Giménez respondió diciendo que su hermano tenía uno. Miguel fue en un remis a buscar el parlante, yo me quedé esperándolo”.

Alrededor de las 4 del sábado regresó a su casa, donde encontró a su pareja, con uno de los dedos sangrando. “Me explicó que, cuando fue a dejar el parlante y abrió la puerta, una de las chicas quiso salir corriendo como para escaparse y, ante eso, agarró un destornillador que estaba a mano y un vidrio y la mató”, dijo y acotó: “Como seguía viva, fue al fondo a buscar un fierro y se lo aplastó en la cara”.

Dijo que no entró a su casa pero sí que vio todo sucio, como con barro y que Miguel le dijo que iban a hacer compras: lavandina, juegos de guantes, agua oxigenada y artículos de limpieza. Luego, se dirigieron a una estación de servicio donde compraron dos bidones de nafta, alrededor de 20 litros.

El patio de la casa de Florencio Varela donde fueron enterradas Brenda, Morena y Lara.

Cuando regresaron, ella, “Pequeño J”, el hombre que tenía la Glock, Nero, Paco y Sotacuro se fueron en la camioneta Chevrolet Traker hasta un campo que ella les había mencionado. Se los marcó y regresó con el hombre de la pistola. El resto se quedó y se fue en auto de aplicación: “Yo me volví con el hombre de tez blanca hasta mi casa, donde Miguel abre el garaje para que ingrese nuevamente la camioneta. Habremos tardado unos 15 minutos”, describió.

Ella alegó que no entró a la casa sino que fue a recibir las hamburguesas que había encargado desde su celular para que comieran. Mientras, dijo que en ese lapso en la camioneta cargaban todo lo que luego le faltó de su casa: colchones y las sábanas: “Miguel me contó que las llevaron al descampado con la camioneta y prendieron todo fuego con la nafta que habíamos comprado”.

Y agregó: “Cuando llego a mi casa con las hamburguesas, no vi sangre, nada. Ya lo habían limpiado con los productos que compramos. En ese momento solo estaban Matías y Miguel. Matías pidió un remis y se fue con las hamburguesas”.

De acuerdo con lo que Miguel le contó, el orden de los hechos fue que Brenda fue asesinada primero, luego Morena y por último Lara. Y que mientras las mataban se produjo una videollamada en la que figuras llamadas “papa” y “Lima” —este último identificado por Celeste como Abel, de nacionalidad peruana y de entre 33 y 34 años— observaron lo que sucedía: “Lima me contó por conversación de WhatsApp que vio en vivo cuando mataban a una de las chicas”, e identificó la aplicación utilizada.

Celeste dijo que los crímenes se vincularon con el robo de 30 kilos de cocaína a Sotacuro y que dos de las chicas, una era Brenda, habrían estado involucradas en ese hecho; además, consignó que le dijeron que a “Pequeño J” le habían pagado un millón de dólares por lo ocurrido.