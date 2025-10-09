Crimen y Justicia

Robaron y destrozaron un merendero en Córdoba: se llevaron hasta los cubiertos

El robo ocurrió en el local de la calle Manuel Amuchástegui 1040 del barrio Colinas del Cerro de la capital provincial. El comedor asiste a cerca de 70 chicos

Guardar
El merendero del barrio Colinas
El merendero del barrio Colinas del Cerro robado e incendiado por delincuentes en la capital cordobesa (Google Maps)

Un grupo de personas ingresó la noche del último martes a un merendero solidario de barrio Colinas del Cerro, en la ciudad de Córdoba, y tras forzar el portón trasero, sustrajo los elementos fundamentales para la preparación y entrega de alimentos a decenas de menores. No conformes con las cosas sustraídas, los delincuentes destrozaron el lugar y hasta incendiaron algunos muebles.

El hecho ocurrió en el merendero ubicado en la calle Manuel Amuchástegui 1040. La responsable del comedor relató que el cierre se realizó de manera normal a las 18:30 del martes y horas después, un vecino percibió el portón trasero abierto y contactó de inmediato a la encargada.

Al regresar al lugar junto a su hijo, encontró el salón con todo destruido y evidentes faltantes de material esencial para las tareas solidarias.

Los delincuentes se apoderaron de garrafas, ollas, cubiertos, utensilios, mercadería, golosinas, multiprocesador, equipo de música y hasta focos de luz.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local ElDoce.TV, también provocaron un incendio parcial en muebles y otros sectores, lo cual los encargados atribuyen a un intento de usar el fuego como iluminación, ya que incluso las lámparas fueron robadas.

El robo dejó sin servicios básicos al merendero y puso en riesgo la continuidad de la ayuda a 70 chicos del sector.

El merendero brinda asistencia diaria a unos 70 niños del barrio, ofreciendo leche y comidas sencillas a familias que dependen de esta red de contención. Tras el robo, las tareas solidarias quedaron interrumpidas debido a la pérdida de los recursos materiales clave.

Vecinos y colaboradores manifestaron su preocupación por el futuro del comedor. Se trata de un espacio sostenido con esfuerzo comunitario y donaciones, vital para garantizar el acceso a la alimentación de quienes más lo necesitan. Para muchas familias, la merienda brindada allí es muchas veces la ración más importante del día para sus hijos.

Los destrozos ocurridos en el
Los destrozos ocurridos en el merendero (El Doce.tv)

Robaron en un jardín de La Plata y es la quinta vez en lo que va del año

Con cinco robos en lo que va del año, el Jardín de Infantes N° 965 de Los Hornos, en la ciudad de La Plata, se convirtió nuevamente en blanco de la delincuencia a principios de septiembre.

En horas de la noche, cuando el edificio de la calle 90 entre 154 y 155 permanecía cerrado y sin personal, un grupo de desconocidos irrumpió en las instalaciones, repitiendo así un patrón de inseguridad que inquieta a la comunidad educativa.

En este último episodio, consignó 0221, los ladrones forzaron uno de los accesos y se llevaron tres parlantes empleados habitualmente en los actos escolares y durante la enseñanza de música. Además, integrantes del jardín recordaron que las pérdidas de los últimos meses ya incluyen equipamiento de cocina, vajilla, ollas y cubiertos, lo que afecta el desarrollo cotidiano de las tareas con los niños.

Según informaron voceros de la institución, tras el hurto se radicó la denuncia formal ante la Unidad Funcional de Instrucción correspondiente. La policía arribó al lugar para realizar el relevamiento inicial, tomar huellas y revisar las cámaras de seguridad de la zona en busca de pistas que permitan identificar a los responsables.

“Es la quinta vez en el año que sufrimos robos”, explicaron autoridades del establecimiento al medio local. El temor y la sensación de desprotección se intensificaron entre los trabajadores y familias del jardín, quienes reclamaron que se refuercen los patrullajes en horarios críticos** como medidas urgentes para frenar estos hechos.

