Habló el padre del rugbier cordobés imputado por el brutal ataque a un joven a la salida de un boliche: “Es injusto”

Hace dos semanas, la Justicia ratificó la prisión preventiva para su hijo, Agustín Fasulo, acusado de atacar a Martín Cáceres

A dos semanas de que la Justicia ratificara la prisión preventiva para Agustín Fasulo, el joven acusado de golpear brutalmente a Martín Cáceres a la salida de un boliche en Córdoba, Ariel, su padre, lo defendió públicamente y aseguró que su hijo es inocente. “Es injusto”, declaró. La familia de la víctima, que permanece internado hace más de seis meses y tiene apenas un 2% de posibilidades de sobrevivir, según el reporte médico, reaccionó ante estos dichos y calificó a las palabras de Fasulo como un “insulto”.

A pesar de la reciente ratificación judicial de la prisión preventiva para Fasulo, su padre sostuvo que la medida es “injusta” y que el desenlace fatal “no fue su intención”.

En ese sentido, el hombre afirmó durante una entrevista con El Doce: “Consideramos que las lesiones trágicas y lamentables de Martín no fueron provocadas por Agustín”. Y aclaró que mantendrá su versión hasta que “los peritos no demuestren lo contrario”.

Al detallar la versión de los hechos, el padre del imputado explicó que su hijo reconoce haber discutido con Cáceres, lo que derivó en un empujón y un intercambio de golpes: “Dos piñas de cada lado”, según relató.

Ariel insistió en que no existió una agresión grupal, sino un enfrentamiento “uno a uno”. Tras el altercado, aseguró que ambos jóvenes se separaron y que Martín “no se cayó, siguió con su grupo”.

En cuanto al proceso judicial, el padre del imputado manifestó su preocupación por lo que considera una deficiencia en la investigación. Señaló la existencia de un “bache” entre las 5.30 y las 8.30 de la mañana, periodo en el que, según su versión, Cáceres “se habría descompuesto”.

Las inmediaciones del boliche en el que ocurrió el ataque contra Cáceres

Asimismo, cuestionó que no se haya profundizado en lo ocurrido durante esas horas y sugirió que los resultados toxicológicos podrían aportar información relevante sobre el estado de la víctima tras la pelea.

A pesar de la gravedad de la situación, Ariel Fasulo expresó su empatía hacia la familia de Martín Cáceres: “Nosotros rezamos por su salud, no merece lo que pasó. Fue algo trágico”, declaró. No obstante, al referirse a la responsabilidad en la pelea, consideró que ambos jóvenes comparten la culpa: “Los culpo a los dos en un 50% por meterse en una pelea que no era de ellos”.

El padre del imputado también relató los intentos de acercamiento hacia la familia de la víctima. Explicó que, a través de su abogado, consultaron si deseaban que se presentaran, pero la madre respondió que “por el momento no”, por lo que decidieron no insistir por respeto a su decisión.

Finalmente, el hombre denunció que desde hace meses reciben mensajes agresivos en redes sociales y que su esposa se encuentra bajo tratamiento psicológico debido a ataques de pánico.

La víctima de la golpiza tiene 24 años y está internado en grave estado hace más de seis meses

Luego de estas declaraciones, la familia Cáceres también hablo con El Doce: “Pasaron siete meses para que tuvieran un acto de humanidad”.

“Esto es un infierno porque son 24 horas de toda la semana. No podés salir a hablar así. No te hace falta un notero para que te comuniques con nosotros. Desde el día uno lo tenías que hacer. Nunca se acercaron y que use un medio para salir ahora a mentir lo hace aún más grave”, expresó Nicolás Cáceres, hermano de Martín.

Por otro lado, Miguel Ortiz Pellegrini, el abogado de la familia, aseguró que “acá la única víctima de este ataque fue Martín” y que “esto es una nueva victimización a él y su familia”, agregando que “es un nuevo insulto”.

A su vez, desmintió la versión sobre que Martín a las 5 se encontraba en óptimas condiciones. “Es otro mito. En el expediente está clarito, la médica que tanto dicen habla que las lesiones de Martín son compatibles con los golpes que están en la historia clínica y que están relatados por testigos”.

Por último, la madre de la víctima aseguró: “Provoca mucha impotencia, es volver a revivir cuando me dijeron que mi hijo tiene un 2% de vida“, y agregó: ”Este señor no puede hablar tan livianamente. Nunca se acercaron. Es un dolor que no se puede poner en palabras”.