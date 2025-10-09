Detuvieron a dos personas por el crimen de un jubilado en su casa de Córdoba

La Policía de Córdoba traslada al hombre detenido por el asesinato de un jubilado (La Voz)

A poco más de dos semanas del asesinato de Sixto Omar Rivarola, la ciudad de Alcira Gigena volvió a estar en el centro de la atención luego de que la Policía de Córdoba realizara la detención de dos sospechosos vinculados al crimen.

El procedimiento policial se concretó ayer mediante un allanamiento en un domicilio de la calle Vélez Sarsfield. Las fuerzas de seguridad, encabezadas por personal de Investigaciones de la Comisaría Distrital de Alcira Gigena y la Dirección de Investigaciones Operativas (DIO) lograron la aprehensión de un hombre de 45 años y una mujer de 38 años.

Según informó el portal del diario La Voz, ambos quedaron imputados por Homicidio Calificado Criminis Causa, un delito que implica la intención de asegurar la impunidad o facilitar otro ilícito.

El caso se encuentra bajo la órbita de la Fiscalía del 4° Turno de Río Cuarto, a cargo del doctor Daniel Miralles. El hecho sucedió durante la tarde del 21 de septiembre, en la vivienda que Rivarola habitaba sobre la calle Héroes Anónimos al 800. La víctima, de 68 años, fue hallada sin vida al día siguiente, tras el llamado de alerta de sus familiares quienes no lograban contactarlo. Al arribar al domicilio, los allegados encontraron la vivienda con signos de haber sido violentada y revuelta, lo que dio fuerza a la hipótesis de un robo que derivó en el crimen.

La autopsia confirmó que Rivarola presentaba una lesión en la cabeza. Al principio se especuló con la posibilidad del uso de arma de fuego, pero esa línea de investigación fue descartada tras analizar las heridas. La pesquisa policial se centró en el entorno del jubilado y en el posible móvil de robo agravado.

El caso generó un importante operativo policial y judicial, supervisado por el director de la Departamental Río Cuarto, comisario Maximiliano Funes. Los procedimientos desplegados incluyeron análisis de cámaras de seguridad, entrevistas a vecinos y la recolección de evidencias en la escena del crimen.

Según lo dispuesto por el doctor Miralles, la pesquisa apunta a confirmar o descartar la posible participación de otras personas y a dilucidar el grado de responsabilidad de los acusados en el homicidio.

Desde la causa aseguraron que la investigación sigue abierta (Twitter: @PoliciaCbaOf)

Encontraron muerto a un jubilado que estaba desaparecido en Zárate

A finales del mes pasado, encontraron muerto al jubilado Saúl de Francesco, de 77 años, cuyo paradero era un enigma desde el jueves 18 de septiembre, cuando fue visto por última vez: subía a un auto en las inmediaciones de su casa del partido de Zárate, indicaron fuentes del caso a Infobae. Su cuerpo lo hallaron en los alrededores de la Ruta 9, cerca de la ciudad bonaerense de Baradero.

La causa por el presunto crimen ya tiene a cuatro detenidos, una de ellas es una policía que presta servicio en el Comando de Patrullas de la Bonaerense en Campana, informaron las fuentes del caso consultadas por este medio.

Su pareja, un agente de Prevención Municipal del Centro de Operaciones de Zárate (COZ), también fue apresado. Tras el arresto, el Municipio emitió un comunicado en el que informó que el sospechoso trabajaba desde mayo de 2024 y que su ficha de antecedentes estaba limpia. De todos modos, fue pasado a disponibilidad hasta el esclarecimiento de los hechos.

Además, trascendió que el agente municipal, había sido exonerado de la Bonaerense hace unos tres años por su presunta vinculación con el homicidio de un policía durante un violento asalto a una carbonera en la Ruta 193. Sin embargo, este antecedente no figuraba en su ficha.

En tanto, la causa, en secreto de sumario, suma indicios en torno a un asesinato. El Centro de Operaciones Zárate (COZ) aportó imágenes de las cámaras de seguridad a los investigadores que resultaron claves en las detenciones, también, de un tercer involucrado, de quien no trascendieron más datos que su nacionalidad, peruana, pero que, se cree, actuó como “entregador”.