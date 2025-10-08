Crimen y Justicia

“Viste hasta donde tuviste que venir a buscar a las princesas”: la mamá de Lara contó qué dijo e hizo su hija al subir a la camioneta

La mujer declaró ante el fiscal Adrián Arribas, a cargo del expediente, y dio detalles de los encuentros de la menor con un sospechoso. Su testimonio

Bárbara Villar
Fabián Induti

Por Bárbara Villar yFabián Induti

Lara Gutiérrez
La causa que investiga el triple femicidio narco ocurrido en Florencio Varela, por el que ya hay 9 imputados detenidos, continúa incorporando declaraciones claves. Una de ellas es la de la mamá de Lara Gutiérrez, la adolescente de 15 años que fue torturada antes de ser asesinada, según determinó su autopsia.

Su testimonio fue fundamental porque brindó datos sobre el entorno de la menor que podrían ser determinantes para identificar nuevos sospechosos. En este sentido, enumeró una serie de encuentros que Lara había tenido antes de su asesinato con unos hombres de nacionalidad peruana, quienes le regalaban dinero “a cambio de nada”.

Uno de ellos habría sido quien, la noche de los femicidios, le ofreció 300 dólares para encontrarse. La mujer habló antes de que Celeste confesara lo que sucedió en la casa del horror de Florencio Varela.

Según relató la mamá de la víctima, ella tomó conocimiento de la situación de su hija a partir de comentarios de una vecina, Andrea, quien le transmitió que la adolescente había comenzado a ejercer la prostitución en la zona de Flores. En este contexto, Lara le habría contado a Andrea sobre un hombre peruano que conoció en ese barrio porteño.

De acuerdo a la declaración, a la que accedió Infobae, este hombre, en una oportunidad, llevó a Lara y a Morena Verdi a comer a un local de comidas rápidas y les regaló 200 dólares “sin haberles tocado un pelo”.

Días después, el mismo sujeto le habría obsequiado a la adolescente de 15 años un oso de peluche y un perfume, que siguen en su domicilio familiar, según aseguró.

Lara y Pequeño J días
La semana en que las tres chicas desaparecieron, este sospechoso habría llamado a Lara para coordinar un nuevo encuentro. “Este sujeto le habría ofrecido 300 dólares para encontrarse”, consignó la madre, citando lo que le transmitió su vecina.

Ya inmersa en lo ocurrido durante la noche en la que Lara, Morena y Brenda desaparecieron en La Tablada, la mujer contó que pudo reconstruir una parte de lo que pasó minutos antes de que las tres se subieran a la camioneta blanca que las llevó a Florencio Varela. Lo hizo a partir de relatos de vecinos, según declaró.

En este sentido, dijo que un vecino aseguró haber visto a Lara entre las 22 y las 23 de ese viernes saliendo del pasillo del monoblock donde vive su abuela. Luego la vio subirse a una camioneta “último modelo, estilo Duster”. Según el testimonio, este hombre escuchó a Lara decirle al conductor: “Viste hasta donde tuviste que venir a buscar a las princesas”.

De acuerdo a su relato, el último dato concreto sobre el paradero de su hija fue un mensaje enviado a las 6 del sábado 20 de septiembre. Se trató de una foto configurada para verse una sola vez, la cual mostraba un comprobante de pago. La mamá, no obstante, dijo que desconoce quién fue la destinataria de ese mensaje, ya que la información de ese chat se la contó su otra hija.

Tras el hallazgo de los cuerpos de las víctimas, la mamá de la quinceañera contó que se comunicó con la madre de Morena Verdi, quien le confirmó que las tres chicas ejercían la prostitución en la zona de Flores, donde alquilaban un departamento en la calle Ramón Falcón, entre Varela y Culpina, para realizar los encuentros sexuales.

