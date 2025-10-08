Crimen y Justicia

“Miguel lo hizo gratis, pero a J le pagaron un millón de dólares”: la tremenda confesión de una de las detenidas por el triple femicidio de Florencio Varela

Celeste Magalí González Guerrero, la que alquiló la casa del horror, declaró ante la fiscalía y aportó datos escalofriantes sobre lo que sucedió la noche de los asesinatos

Magalí Celeste González
Magalí Celeste González

Celeste Magalí González Guerrero, la mujer detenida por el triple femicidio de Florencio Varela y dueña de la casa del horror, amplió su indagatoria y aportó datos claves sobre la noche del crimen al ser indagada por el fiscal Carlos Arribas. Confesó.

Según la declaración a la que accedió Infobae, aseguró que el motivo del triple femicidio fue un robo de droga: “Les robaron 30 kilos de cocaína al ‘Duro’”, al que identificó como Víctor Sotacuro, otro de los detenidos.

Y dijo que, al menos, dos de las víctimas estaban señaladas como participantes en ese robo.

Dos de las chicas fueron. Sé que una era Brenda (Del Castillo), pero la otra no sé quién fue“, sostuvo. Y agregó: ”Aunque creo que la de 15 años (Lara Gutiérrez) no tenía nada que ver”.

Luego, se refirió a la estructura interna de la organización criminal. Dijo que que Sotacuro era quien daba órdenes a Tony Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, desde una posición superior. Y que Miguel Villanueva, su pareja, otro de los detenidos, era parte del eslabón inferior, debiendo responderle a “Pequeño J”.

Miguel lo hizo gratis eso, lo de matar a las chicas, porque no le dieron nada. Matías (Ozorio) me contó que a Julio (como ella llamaba a “Pequeño J”) alguien, que no sé quiénes, le pagó un millón de dólares por lo que hicieron”, afirmó.

Noticia en desarrollo...

