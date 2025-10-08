Triple femicidio narco: declara la mujer vinculada a la casa donde torturaron y asesinaron a las víctimas

Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

A dos semanas del hallazgo de los cuerpos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, enterrados en el fondo de una casa de Florencio Varela, el fiscal Adrián Arribas, adelantó que este miércoles le tomará declaración a una de las personas que fueron detenidas por los femicidios narco.

Según confirmaron fuentes del caso a Infobae, se trata de Celeste González Guerrero, quien llegará a la fiscalía trasladada desde el penal de Melchor Romero, donde fue alojada, por el Servicio Penitenciario Bonaerense, bajo extremas medidas de seguridad.

González Guerrero, argentina, de 28 años, fue detenida en un hotel alojamiento, cuando los detectives de la DDI de La Matanza encontraron la escena del crimen. Junto a ella fue arrestado Miguel Villanueva Silva, su pareja.

María Celeste González Guerrero

Al mismo tiempo, continúa la búsqueda de los prófugos que tiene el caso. “De los 20 allanamientos solicitados, hasta el momento, se realizaron dos en zona sur. El resto son en una jurisdicción que tenemos que contar con autorización, y hasta el momento no la dieron”, explicó Arribas a la prensa en la puerta de la fiscalía.

“El objetivo es secuestrar información e individualizar personas”, puntualizó.

El video de Lara junto a Pequeño J

Esta semana se conocieron imágenes de Lara Gutiérrez (15), y “Pequeño J”, mientras caminaban por el barrio porteño de Flores, dos semanas antes del triple femicidio.

El episodio ocurrió el 6 de septiembre pasado. En el video, se puede observar a Lara, vestida de negro, junto a “Pequeño J”, quien lucía una remera oscura, jogging gris y zapatillas blancas. En la escena aparece un segundo hombre y una amiga de la víctima.

"Pequeño J" y Lara Gutiérrez, juntos dos semanas antes del triple crimen.

La testigo dijo que ese día Lara le pidió que la acompañara al barrio de Flores para encontrarse con un hombre. Según recordó, la adolescente de 15 años tenía temor de asistir sola a la reunión.

El plan original, aseguró, era salir desde la estación de servicio YPF ubicada en la rotonda de La Tablada, cerca de las 21, para dirigirse a la zona de Morón, en el oeste del conurbano bonaerense.

Sin embargo, el conocido de Lara (“Pequeño J”) le pidió a la adolescente que vayan al boliche Staff, ubicado en avenida Rivadavia al 7100, en la zona de Flores.

Ese no habría sido el único encuentro. De acuerdo con el relato de testigos a los que accedió este medio, en los días previos al crimen, Lara le comentó a una amiga de La Tablada que un ciudadano peruano la había invitado a comer.

Lara Gutiérrez

Otra de las víctimas del triple femicidio la acompañó. Era Morena Verdi. Fueron a un local de comidas rápidas del barrio porteño de Flores, una zona que las chicas solían frecuentar.

Según los testimonios que figuran en la causa, en esa cita el sujeto les regaló 200 dólares y “no les tocó un pelo”. Pero el acercamiento no terminó allí y, la semana anterior al crimen, este mismo hombre le obsequió a Lara un oso de peluche y un perfume.

El último contacto de Lara con este hombre habría ocurrido el viernes 19 de septiembre, día en que desaparecieron las tres jóvenes, cuando supuestamente la llamó para coordinar un encuentro.

Las claves del caso

Morena (20), Brenda (20) y Lara (15) desaparecieron el viernes 19 de septiembre luego de subir, por propia voluntad, a una camioneta Chevrolet Tracker blanca que fue captada por cámaras de seguridad en la rotonda de La Tablada.

Las víctimas creían que iban a una fiesta en el barrio porteño de Flores, pero en lugar de eso las llevaron a una casa de Florencio Varela donde las torturaron y mataron.

Cinco días más tarde, el miércoles 24 de septiembre por la madrugada, los tres cuerpos fueron hallados en una fosa cavada en el jardín de la casa en Florencio Varela.

"Pequeño J" en la audiencia por la prisión preventiva

En el transcurso de la investigación, se determinó que la Chevrolet Tracker blanca había sido robada en Dock Sud y tenía patente falsa, y que un Volkswagen Fox también estaba involucrado.

Así quedaron detenidos Magalí Celeste González Guerrero (28), Andrés Maximiliano Parra (18), Iara Daniela Ibarra (19) y Miguel Ángel Villanueva Silva (27), quienes ya fueron trasladados hacia el penal de Melchor Romero.

Luego, fueron capturados Víctor Sotacuro Lázaro, en la ciudad fronteriza de Villazón, en Bolivia; y Ariel Giménez, quien está acusado de cavar la fosa y enterrar a las víctimas y es el único que fue imputado por el encubrimiento, por ahora.

Florencia Ibáñez, sobrina de Sotacuro Lázaro, fue aprehendida hace una semana por haber estado en el mismo auto con su tío la noche del crimen de las chicas.

Mientras que Matías Agustín Ozorio, mano derecha de “Pequeño J”, cayó el martes pasado en Lima, Perú, y fue expulsado de ese país y entregado a las autoridades argentinas.

“Pequeño J” fue apresado el mismo día que su mano derecha en la ciudad de Pucusana, al sur de Lima, cuando iba a encontrarse con él en una plaza del distrito Los Olivos de la capital peruana.

Ahora, quedó alojado en la cárcel de Cañete, ubicada a 144 kilómetros de Lima, por disposición del Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE). Allí pasará los 9 meses de prisión preventiva o mucho menos si es que la extradición sale en tiempo y forma, como se cree, en al menos 60 días.