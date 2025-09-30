Crimen y Justicia

“Un oso de peluche y un perfume”: las citas previas de Lara Gutiérrez con ciudadanos peruanos en Flores

Según testigos, la adolescente de 15 años asesinada en Florencio Varela estuvo en contacto con al menos dos hombres de origen extranjero. Uno le habría ofrecido regalos y dinero

Guardar
Lara Gutiérrez tuvo contacto con
Lara Gutiérrez tuvo contacto con hombres peruanos en las semanas previas al crimen, según testigos

Semanas antes de que Lara Gutiérrez fuera hallada asesinada y enterrada en un domicilio de Florencio Varela, la adolescente de 15 años mantuvo una serie de encuentros en el barrio de Flores con hombres de nacionalidad peruana.

De acuerdo con el relato de testigos a los que accedió Infobae, en los días previos al crimen, Lara le comentó a una amiga de La Tablada que un ciudadano peruano la había invitado a comer.

No fue sola: a otra de las víctimas del triple femicidio la acompañó. Era Morena Verdi. Fueron a un local de comidas rápidas del barrio porteño de Flores, una zona que las chicas solían frecuentar.

Según los testimonios que figuran en la causa, en esa cita el sujeto les regaló 200 dólares y “no les tocó un pelo”. Pero el acercamiento no terminó allí y, la semana anterior al crimen, este mismo hombre le obsequió a Lara un oso de peluche y un perfume.

Las familias de las chicas
Las familias de las chicas piden Justicia (RS Fotos)

El último contacto de Lara con este hombre habría ocurrido el viernes, día en que desaparecieron las tres jóvenes, cuando supuestamente la llamó para coordinar un encuentro.

Otros testimonios reunidos por la Justicia precisan que el 6 de septiembre, Lara estuvo en Flores acompañada de otra joven -cuya identidad no salió a la luz- y se reunió con dos hombres peruanos en un bar tipo pool sobre la Avenida Rivadavia al 7100.

Existe la versión de que Morena pudo haberse encontrado también con estos hombres el mismo viernes en que sucedió el triple femicidio. Esta información surgió a partir de amigas del entorno.

Aquella noche, Morena habría simulado una pelea con su novio -un joven de 26 años con quien vivía en la casa de su mamá- “diciéndole que debía retirarse del domicilio, con el propósito de tener una excusa para poder salir con Brenda (Del Castillo) y Lara”. Así lo contó un testigo ante la fiscalía.

De acuerdo con la reconstrucción del caso, las víctimas habían sido invitadas a una fiesta en Flores, pero en realidad era una trampa: las llevaron a la casa de la localidad bonaerense Florencio Varela, donde fueron asesinadas. Luego, enterraron sus cuerpos.

Lo que siguió fue una búsqueda angustiante que duró cinco días y que lamentablemente terminó con el hallazgo de los cuerpos en la vivienda localizada en Villa Vatteone.

Triple femicidio narco en Florencio Varela: imágenes del interior de la casa donde hallaron los cuerpos de Brenda, Morena y Lara

Por el triple crimen, hasta el momento, hay siete detenidos. Los primeros sospechosos en caer fueron Magalí Celeste González Guerrero (28), Andrés Maximiliano Parra (18), Iara Daniela Ibarra (19) y Miguel Ángel Villanueva Silva (27), a quienes ya trasladaron hacia el penal de Melchor Romero.

A ellos se les sumaron Víctor Sotacuro Lázaro (41), capturado este fin de semana en la ciudad boliviana de Villazón y señalado de manejar el Volkswagen Fox que le dio apoyo a los homicidas; y Ariel Giménez (29), quien está acusado de cavar la fosa y enterrar a las víctimas.

En tanto, la última aprehendida fue Florencia Ibáñez (30), sobrina de Sotacuro Lázaro. Ella quedó arrestada este lunes por haber estado en el mismo auto con su tío la noche del crimen de las chicas.

Tanto Ibáñez como Sotacuro Lázaro fueron indagados este martes por el fiscal de Homicidios Carlos Arribas. Durante las declaraciones, los dos acusados contaron con la asistencia de defensores particulares y prestaron testimonio sobre los hechos.

Florencia Ibáñez, la última detenida
Florencia Ibáñez, la última detenida del caso

Mientras avanza la causa, la Justicia sigue en la búsqueda de “Pequeño J”, un supuesto jefe narco que habría ordenado el secuestro, tortura y ejecución de las tres víctimas. Tiene pedido de captura internacional.

No es el único buscado. Miguel Ozorio, ladero de “Pequeño J”, también está prófugo, al igual que otras cuatro personas cuyos nombres no trascendieron.

En ese marco, durante la madrugada de este martes, la Policía Federal Argentinas realizó cuatro allanamientos, “obteniendo resultado negativo para la detención y positivo para los secuestros ordenados”, informaron oficialmente.

Temas Relacionados

FemicidiosFlorencio VarelaBrenda del CastilloMorena VerdiLara GutiérrezÚltimas noticias

Últimas Noticias

Triple femicidio narco: hubo cuatro allanamientos para dar con uno de los prófugos

Los cuerpos de las víctimas fueron hallados enterrados en una casa Florencio Varela. El presunto autor intelectual, el narco “Pequeño J”, está prófugo, al igual que su principal ladero, Matías Ozorio

Triple femicidio narco: hubo cuatro

Condenaron al ex jefe de la Policía Federal de Mendoza por cobrar coimas y permitir la venta de dólares en cuevas

Se trata de Dino Enzo Rossignoli, sentenciado a 6 años de prisión. En 2022 fue detenido y apartado de la fuerza

Condenaron al ex jefe de

Rosario: una suboficial usó la pistola Taser por primera vez para reducir a una agresora

La mujer intentaba agredir a un grupo de agentes durante un procedimiento por violencia de género. El video de la intervención

Rosario: una suboficial usó la

Qué dice la carta anónima que dejaron en una comisaría de CABA y revela el supuesto escondite del amigo de Pequeño J

Infobae accedió al mensaje que un joven acercó esta madrugada a una comisaría de la Policía de la Ciudad. El fiscal Adrián Arribas ordenó su secuestro y el relevo de las cámaras de la dependencia policial para encontrar al misterioso mensajero

Qué dice la carta anónima

Otro abogado pidió la apertura de la computadora de Makintach y advirtió que no hacerlo constituiría el delito de prevaricato

Rodolfo Baqué rechazó este lunes el pedido de nulidad de la imputación solicitada por la jueza días atrás y se sumó a la solicitud de Fernando Burlando para el análisis forense de su disco rígido

Otro abogado pidió la apertura
ÚLTIMAS NOTICIAS
Triple femicidio narco: hubo cuatro

Triple femicidio narco: hubo cuatro allanamientos para dar con uno de los prófugos

Científicos hallan pruebas de un antiguo océano en el hemisferio norte de Marte

La solidaridad no tiene edad: 80 adultos mayores trabajan como voluntarios en el Banco de Alimentos de Buenos Aires

Casación rechazó una queja de Cristina Kirchner y avaló un audio de Lázaro Báez en la “Ruta del dinero K”

Fentanilo contaminado: fuerte reclamo en Diputados de los familiares de las víctimas

INFOBAE AMÉRICA
Los factores genéticos detrás de

Los factores genéticos detrás de la sorprendente resistencia de algunos insectos a temperaturas extremas y pesticidas

“Evo Morales fue la causa de la derrota en las elecciones”: Luis Arce acusó a su ex aliado de pactar con la derecha y destruir su gobierno

Subieron a cinco los muertos por intoxicación con bebidas alcohólicas adulteradas en Brasil

República Dominicana no invitará a las dictaduras de Venezuela, Nicaragua y Cuba a la X Cumbre de las Américas

Emotivo adiós a Claudia Cardinale en París, con música de Ennio Morricone y recuerdos de su familia

TELESHOW
El emotivo encuentro de Charly

El emotivo encuentro de Charly García con los brasileños de Paralamas

El blooper de Susana Giménez en el Martín Fierro con Luck Ra: los memes en las redes y la reacción del cantante

El video de Fede Bal a los besos en el after de los Martín Fierro con una chica que no era Evelyn Botto: “Estoy soltero”

Oriana Sabatini y Paulo Dybala anunciaron que van a ser padres por primera vez: el tierno video

Cómo sigue la salud de Thiago Medina luego de que le retiraran la respiración asistida: últimos detalles