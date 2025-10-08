Uno por uno, los numerosos femicidios registrados en Argentina durante los últimos meses

La serie de femicidios en Argentina no da tregua

Las crónicas policiales de las últimas semanas en Argentina estuvieron marcadas por un común denominador que parece casi inalterable: los femicidios.

Al triple femicidio de Brenda Loreley del Castillo (20), Morena Verri (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) en Florencio Varela, que acapara la mirada de la opinión pública desde hace 15 días, se sumaron los crímenes de Daiana Mendieta (22), ejecutada de un balazo en la cabeza en Entre Ríos, y los de Adriana Miriam Velázquez, de 52 años, y Mariana Belén Bustos, de 25, madre e hija calcinadas en Bahía Blanca.

Sin embargo, no son los únicos casos registrados en los últimos meses. A lo largo del país, varias mujeres fueron asesinadas en contextos de violencia de género y en medio de una ola de violencia machista que no da tregua.

De acuerdo con cifras del Observatorio de Femicidios “Adriana Marisel Zambrano” de La Casa del Encuentro, entre el 1º de enero y el 30 de septiembre, se registraron 167 femicidios.

Triple femicidio narco

Morena, Brenda y Lara desaparecieron el viernes 19 de septiembre luego de subir, por propia voluntad, a una camioneta Chevrolet Tracker blanca que fue captada por cámaras de seguridad en la rotonda de La Tablada.

Las víctimas creían que iban a una fiesta en el barrio porteño de Flores, pero en lugar de eso las llevaron a una casa de Florencio Varela donde las torturaron y mataron.

Cinco días más tarde, el miércoles 24 de septiembre por la madrugada, los tres cuerpos fueron hallados en una fosa cavada en el jardín de la casa en Florencio Varela. Las autopsias revelaron el horror al que fueron sometidas antes y después de ser asesinadas.

En el transcurso de la investigación, se determinó que la Chevrolet Tracker blanca había sido robado en Dock Sud y tenía patente falsa, que un Volkswagen Fox estaba involucrado.

Varias personas sostienen una foto de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, mientras protestan por su tortura y asesinato, que las autoridades atribuyen a bandas de narcotraficantes, durante una manifestación convocada por grupos feministas en Buenos Aires, Argentina, el sábado 27 de septiembre de 2025. (Foto AP/Gustavo Garello)

Así quedaron detenidos Magalí Celeste González Guerrero (28), Andrés Maximiliano Parra (18), Iara Daniela Ibarra (19) y Miguel Ángel Villanueva Silva (27), quienes ya fueron trasladados hacia el penal de Melchor Romero.

El pasado fin de semana fueron capturados Víctor Sotacuro Lázaro, en la ciudad fronteriza de Villazón, al norte del país; y Ariel Giménez, quien está acusado de cavar la fosa y enterrar a las víctimas y es el único que fue imputado por el encubrimiento.

Florencia Ibáñez, sobrina de Sotacuro Lázaro, en tanto fue aprehendida este lunes por haber estado en el mismo auto con su tío la noche del crimen de las chicas. Mientras que Matías Agustín Ozorio, ladero de “Pequeño J”, cayó en Lima, Perú, y fue expulsado de ese país y entregado a las autoridades argentinas.

“Pequeño J” fue apresado en la ciudad de Pucusana, al sur de Lima, cuando iba a encontrarse con su mano derecha. Ahora, quedó alojado en la cárcel de Cañete, ubicada a 144 kilómetros de la capital peruana, por disposición del Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE). Allí pasará los 9 meses de prisión preventiva o mucho menos si es que la extradición sale en tiempo y forma, como se cree, en al menos 60 días.

Crimen de Daiana en Entre Ríos

Daiana Magalí Mendieta, una joven de 22 años que estaba desaparecida desde el viernes pasado en la localidad de Gobernador Mansilla, provincia de Entre Ríos, fue hallada sin vida ayer en el interior de un aljibe, a unos 10 metros de profundidad.

La información del hallazgo del cadáver fue confirmada a este medio por el ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, quien está junto al fiscal de la causa,Sergio Saliski, en el lugar del hecho.

La joven había salido el viernes a las 19:45 y estaba en comunicación telefónica con un hombre, el cual sus familiares desconocían. La chica tomó el automóvil familiar, un Chevrolet Corsa, y se marchó.

A las 20:02 ya no había señales de ella, no respondió más llamados y su señal telefónica se perdió.

Daiana, la joven asesinada en Entre Ríos

Desde la denuncia presentada por la familia de Daiana, la Policía mantuvo una búsqueda ininterrumpida, extendiendo las tareas hasta la madrugada.

La investigación, coordinada junto a los fiscales Emilce Reynoso y Sergio Saliski, del Ministerio Público Fiscal de Rosario del Tala, abarcaron el análisis de cámaras de seguridad, entrevistas a posibles testigos y pericias sobre teléfonos y vehículos.

En este contexto, las autoridades detuvieron el domingo a la madrugada a un hombre de 55 años que mantenía un presunto vínculo con Mendieta y vivía a solo un kilómetro de la víctima. El sospechoso se negó a declarar y se le dictó prisión preventiva por 90 días.

Madre e hija muertas en Bahía Blanca

Una madre y su hija fueron encontradas muertas en la madrugada de este miércoles en una casa ubicada en el barrio Thompson, de la ciudad de Bahía Blanca.Las víctimas fueron identificadas como Adriana Miriam Velázquez, de 52 años, y Mariana Belén Bustos, de 25, cuyos cuerpos estaban calcinados dentro de una habitación. La Justicia investiga un posible doble femicidio.

El hallazgo se produjo en una vivienda ubicada en la calle Santa Fe al 2300 de la mencionada ciudad del sur bonaerense, a donde personal de la policía local y bomberos del Cuartel Central llegaron tras el llamado de vecinos que alertaron sobre una situación de violencia en el domicilio.

Al intervenir, las autoridades descubrieron los cadáveres de ambas mujeres. Y a partir de la recolección de testimonios es que la Justicia comenzó a sospechar de un doble asesinato. Según fuentes de la investigación, en la escena se encontraron rastros de combustible y puertas forzadas.

Leandro, hijo de Miriam y hermano de Mariana, dialogó con el medio local La Brújula 24 y aseguró: “Fue un doble femicidio”. Al mismo tiempo, pidió que la Justicia avance velozmente con la investigación.

Las víctimas de Bahía Blanca

El caso quedó a cargo del fiscal Jorge Viego, de la UFIJ N° 5 especializada en homicidios de Bahía Blanca, que ordenó declaraciones testimoniales a familiares y vecinos de las víctimas, relevamiento de cámaras tanto publicas como privadas y levantamiento de rastros por parte de la Policía Científica, además del informe de bomberos.

Los investigadores analizan cámaras de seguridad de la zona y antecedentes de amenazas recibidas por las víctimas. Fuentes policiales indicaron que no hay detenidos hasta el momento, pero no descartaron nuevas medidas en las próximas horas.

Mujer mutilada en Pilar

A comienzos de septiembre, un brutal femicidio seguido de un intento de suicidio ocurrió en un departamento en el centro de Pilar, ubicado sobre la calle Rivadavia al 700, donde la Policía localizó el cuerpo de Solange Sanabria Ventura, de 25 años, dentro de bolsas de nylon, envuelto en frazadas y atado con sogas. La víctima estaba desaparecida desde el 1 de septiembre.

La intervención policial se produjo tras una denuncia al 911 motivada por fuertes olores que emanaban del segundo piso del edificio.

Al ingresar al departamento, los efectivos de la Comisaría 1ª de Pilar y de la Sub DDI Pilar hallaron el cuerpo de la joven, que tenía mutiladas sus extremidades. Junto a los restos, sobre un lavarropas, se encontraba un serrucho de madera con restos de piel y sangre, elemento que habría sido utilizado en el crimen.

Mientras los agentes inspeccionaban la escena, escucharon un quejido proveniente del interior del departamento. Al avanzar, descubrieron a O. A. B., de 26 años, pareja de la víctima y residente del lugar, con cortes autoprovocados en los brazos.

El lugar donde encontraron a Solange

O. A. B. habría intentado quitarse la vida utilizando el mismo serrucho. El acusado fue trasladado en calidad de detenido al Hospital Central de Pilar.

Sus allegados habían presentado una denuncia de paradero en la Comisaría General Rodríguez 1ª, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 10 de Moreno.

Femicidio en Salta

A mediados del mes pasado, una mujer de 36 años fue hallada sin vida con una herida de arma de fuego en la ciudad de Cafayate, en la provincia de Salta, y la justicia investiga un posible caso de femicidio: el principal sospechoso es su expareja, quien permanece internado bajo custodia policial y con pronóstico reservado tras intentar suicidarse luego del hallazgo del cadáver.

En el hecho intervino la fiscal María Luján Sodero Calvet, titular de la Unidad de Femicidios de Salta, quien dispuso una serie de medidas urgentes tras recibir la notificación del fallecimiento de la víctima.

Según supo Infobae, el sospechoso tiene hijos en común con la mujer y, de acuerdo con los primeros datos recabados en la investigación, habría atentado contra su propia vida después de lo ocurrido. Su estado de salud es monitoreado en el hospital de la ciudad, mientras se mantiene la custodia policial en la institución.

Docente asesinada en Mendoza

A finales de agosto, la Policía de Mendoza halló el cuerpo sin vida de una docente de 31 años dentro de un utilitario y detuvo a su pareja en el marco de una investigación por su muerte. El hecho ocurrió este martes en la ciudad de San Rafael y la fiscalía investiga si se trató de un femicidio.

Según un comunicado difundido por el Ministerio Público Fiscal mendocino, la búsqueda de Rocío Maribel Collado empezó en la madrugada de hoy tras una denuncia por averiguación de paradero. Efectivos policiales recorrieron distintos domicilios, sin poder localizarla. También rastreaban un Fiat Fiorino blanco de interés para la causa.

En horas del mediodía, ese vehículo se ubicó en la calle Izuel al 800. Y en el interior, los agentes encontraron el cuerpo de Collado.

La joven asesinada en Mendoza era docente

En simultáneo, los investigadores comenzaron a recabar testimonios y allanaron la vivienda de Collado, donde hacia la tarde no se habían hallado indicios directos de violencia. En medio de las tareas, además, detuvieron a Y.Y., pareja de la víctima.

De acuerdo con la información oficial difundida, las primeras pruebas de la necropsia efectuada por el Cuerpo Médico Forense señalaron que Collado murió por asfixia.

Crimen de Leonela

El cuerpo de Leonela Giménez fue hallado sin vida a la vera de la Ruta Nacional N° 95, en Chaco, durante el mes de julio. Lo encontraron con un disparo en el pecho y, a partir de la recopilación de imágenes, la Policía logró dar con las últimas dos personas que estuvieron con la joven de 25 años.

los peritos confirmaron que no habían pasado más de seis horas del crimen. De esta manera, pudieron fijar la fecha de la muerte.

La División de Investigaciones Complejas de Sáenz Peña y el Departamento de Estrategias Técnicas Investigativas indicó que la mujer había llegado hasta allí abordo de un automóvil A4 gris.

A partir de estos datos, iniciaron un operativo de búsqueda de los posibles involucrados, lo que terminó en la detención de C.R.A. de 42 años, y E.G. de 31, tras haberse divisado en auto en la intersección de Avenida 1 y calle 0 de barrio Belgrano.

La joven fue vista en un auto con los acusados, previo a que fuera encontrada muerta

Sin embargo, todo es un misterio. Luego de que los dos acusados de presuntamente haber asesinado a Leonela fueran sometidos a un dermotest, uno de los defensores confirmó que ambas pruebas dieron negativo.

Dos meses después de haber imputado a los acusados por el crimen, la Cámara Segunda en lo Criminal de Sáenz Peña cambió su decisión respecto de uno de los dos individuos.

A pedido de la jueza Rosana Glibota, el fiscal de la causa Gustavo Valero, deberá readecuar la imputación contra C. R. A., debido a la falta de precisión en la acusación.

La decisión de la magistrada se debe a un reclamo de la defensa del acusado, que remarcó que no existe pruebas de que su cliente planificara, ideara o supiera del crimen de la joven de 25 años ocurrido a fines de junio.

Además de C.R.A., el fiscal también había imputado a E. G., de 31, por homicidio doblemente agravado en contexto de violencia de género, es decir, por femicidio.

La magistrada anuló la imputación y los actos procesales que se desprendían de ello, aunque rechazó liberar al acusado. Por tanto, el hombre de 42 años deberá permanecer en prisión hasta tanto el Ministerio Público Fiscal reformule los cargos en su contra.