Encontraron el cuerpo de una joven con un disparo en el pecho en Chaco y detuvieron a dos sospechosos

La zona en donde fue hallado el cuerpo de Leonela Giménez (Captura Google Maps)

El cuerpo de Leonela Giménez fue hallado sin vida a la vera de la Ruta Nacional N° 95, el fin de semana pasado. Lo encontraron con un disparo en el pecho y, a partir de la recopilación de imágenes, la Policía logró dar con las últimas dos personas que estuvieron con la joven de 25 años.

El cadáver fue localizado en la mañana del sábado y los peritos confirmaron que no habían pasado más de seis horas del crimen. De esta manera, pudieron fijar la fecha de la muerte.

La División de Investigaciones Complejas de Sáenz Peña y el Departamento de Estrategias Técnicas Investigativas indicó que la mujer había llegado hasta allí abordo de un automóvil A4 gris. A partir de estos datos, iniciaron un operativo de búsqueda de los posibles involucrados, lo que terminó en la detención de C.R.A. de 42 años, y E.G. de 31, tras haberse divisado en auto en la intersección de Avenida 1 y calle 0 de barrio Belgrano, tal como indicó Diario Chaco.

Horas más tarde, el auto fue requisado. En el interior encontraron un aro, un par de zapatillas, restos de droga y cabellos. Además, tomaron muestras biológicas de una de las alfombras.

Son dos los detenidos por el crimen de la joven de 25 años (Foto: X @LaVozdelChacoOk)

Según pudo saber ese mismo medio, los agentes encontraron entre la vestimenta de uno de los detenidos, un proyectil sin percutar, el cual será peritado para determinar si corresponde a la pistola calibre .380 milímetros, la misma que habría sido empleada para causar la muerte de la víctima.

Esta información fue confirmada en conferencia de prensa por las autoridades del Departamento de Investigaciones Complejas de la Policía del Chaco. Tal como detallaron los comisarios a cargo de la investigación, Darío Romero, Juan Martínez y Mario Quiroga, este elemento podría ser compatible con el arma utilizada en el ataque.

Los individuos fueron puestos a disposición de las autoridades; sin embargo, hasta el momento no fueron imputados formalmente, y se estima que a mediados de semana presentarán declaración ante el fiscal de la causa, Gustavo Valero. El hecho fue catalogado como homicidio agravado por el uso de arma de fuego, aunque la defensa de la familia adelantó que pedirá el cambio de carátula. Así lo mencionó Diario TAG.

Mientras aguardaban los resultados de la autopsia al cuerpo de la joven, mamá de dos niños, los investigadores y personal de Bomberos de la Policía del Chaco encontraron su celular. El aparato apareció en un canal de desagüe cerca de la traza frente al Zoológico de Sáenz Peña. “Este hallazgo constituye un paso fundamental en el avance de la causa”, señaló el fiscal.

Darío Romero, Juan Martínez y Mario Quiroga, los comisarios al frente de la investigación (Foto: X @ContenidosN)

El pedido de justicia

Familiares y amigos de Leonela Giménez se concentraron este lunes frente a la Fiscalía de Investigación de Sáenz Peña para exigir justicia por el crimen. La movilización se desplegó en la vereda de la sede fiscal y reunió a un significativo grupo de personas.

Los más cercanos a la víctima insisten en que se aceleren los tiempos judiciales y se garantice una respuesta ante el violento hecho.

“Exigimos justicia y visibilidad: no olvidemos a Leonela Ayelén Giménez. Hoy queremos alzar la voz por Leonela, una joven cuya vida fue brutalmente arrebatada. Su historia no debe quedar en el silencio ni en el olvido. Sabemos que hay pistas y posibles responsables. ¿Por qué no se habla de ella? ¿Por qué no se le da la importancia que merece? ¿Hasta cuándo van a repetir su nombre pero van a ocultar los nombres de quienes la mataron?“, sostuvieron.

Al mismo tiempo reclamaron: “Basta de ocultar a los responsables. Basta de proteger a los agresores. Basta de hacer como si no supieran quiénes son”.