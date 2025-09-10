Crimen y Justicia

Llegó a su casa y encontró a tres delincuentes que atacaban a su madre y a sus hermanas: seis detenidos

Se trata de cuatro hombres y dos mujeres, uno de los cuales ya se encontraba había sido arrestado semanas atrás por otra causa. Las cámaras fueron claves para identificarlos

Guardar
Detuvieron a siete sospechosos por
Detuvieron a siete sospechosos por una entradera ocurrida a mediados de agosto en Del Viso

Seis personas terminaron detenidas acusadas de protagonizar una violenta entradera durante en una casa de la localidad de Del Viso, en el partido bonaerense de Pilar. Según la investigación, integraban una banda que operaba en la zona norte del conurbano.

El robo por el cual cayeron presos sucedió el 15 de agosto, cerca de las 19, cuando la denunciante, de 29 años, llegó a su vivienda sobre la calle Polonia y notó un auto estacionado afuera con un hombre en su interior.

Al ingresar, la mujer encontró a tres sospechosos armados que ya reducían a su madre y a sus hermanas menores.

Los asaltantes, con el rostro cubierto, finalmente se llevaron una suma aproximada de 760 mil pesos, un teléfono celular, ropa, mercadería, electrodomésticos y joyas. Luego escaparon junto a dos cómplices que los esperaban afuera con vehículos de apoyo.

Los ladrones quedaron registrados por
Los ladrones quedaron registrados por cámaras de seguridad

Por el hecho se inició una causa encabezada por la Unidad Funcional de Instrucción N°1 de Pilar, a cargo del fiscal Raúl Casal. De la investigación participaron la DDI San Isidro y la SubDDI Pilar, quienes reconstruyeron el modus operandi de la banda a partir de las pruebas recolectadas.

Según establecieron las autoridades, se trata de un grupo con experiencia en entraderas y escruches, activo en distintos distritos de la zona norte del conurbano bonaerense.

Se movían de forma organizada. Utilizaban al menos tres autos (un Toyota Etios, un Peugeot 308 y un Volkswagen Fox) y actuaban repartidos en diferentes funciones: algunos ingresaban a las casas, otros hacían tareas de vigilancia y brindaban apoyo logístico, y el resto ayudaba a huir tras el golpe u para ocultarse.

Uno de los tres autos
Uno de los tres autos usados por los delincuentes en el robo ocurrido el mes pasado

“Es una banda criminal organizada, dedicada a entraderas y escruches, que actúa de manera coordinada, violenta, utilizando armas de fuego y con experiencia en este tipo de ilícitos”, decía un reporte policial previo a los allanamientos.

“Los mismos operan en jurisdicciones vecinas al lugar de comisión de los hechos, con el claro objetivo de dificultar las tareas de identificación”, se agregaba en ese mismo reporte.

Los relevamientos de cámaras de seguridad y los testimonios sumados al expediente permitieron identificar a los sospechosos. El líder sería M. González, de 33 años, quien ya se encontraba detenido desde el 22 de agosto pasado, acusado en una causa por comercialización de estupefacientes que tramita en la UFI Especializada en Drogas Ilícitas de Pilar, a cargo del fiscal Pablo Menteguiaga.

Más imágenes de los ladrones,
Más imágenes de los ladrones, según la investigación

Los detectives también identificaron a su hermana A. González, de 22; a su pareja S.J.L., de 26; a los hermanos J.O. (33) y G.O. (42); y a E.A. (36) como miembros de la banda. En los videos de cámaras privadas del caso, indicaron las fuentes, se observa los observa a todos moviéndose entre los diferentes autos antes y después del robo.

Así las cosas, fueron tras ellos y este miércoles los detuvieron en domicilios de Pilar, Malvinas Argentinas, José C. Paz y Grand Bourg.

Durante los allanamientos, además, la policía secuestró celulares, dinero (en total, 3.209.000 pesos y 81 dólares), ropa y elementos presuntamente usados en el asalto y uno de los vehículos bajo investigación.

En el caso de M. González, fue notificado de la nueva imputación en su contra en la Comisaria Séptima de Pilar, donde se encuentra alojado.

El dinero y otras cosas
El dinero y otras cosas secuestradas durante los allanamientos

Bajo la mirada de las autoridades hay, además, una séptima sospechosa, una joven de 24 años identificada como J.L. cuya participación dentro de la banda está en investigación, ya que la encontraron circulando en uno de los vehículos utilizados en el robo y los detenidos la visitaron en su vivienda tras el asalto.

A J.L. la encontraron circulando por las calles de Grand Bourg y le secuestraron el celular para peritajes.

Temas Relacionados

Del VisoPilarPolicía BonaerenseRobosInseguridadEntraderasÚltimas noticias

Últimas Noticias

Julieta Makintach fue imputada por cohecho, abuso de autoridad y malversación por la justicia de San Isidro

Las acusaciones se formalizaron en la causa penal iniciada por el escándalo del documental en el juicio por la muerte de Maradona. También le endilgan violación de los deberes de funcionario público y peculado de servicios

Julieta Makintach fue imputada por

Qué pasará con la nena que se atrincheró en una escuela de Mendoza y con sus compañeros

Los ministros de Seguridad, Salud y Educación mendocinos dieron una conferencia en la que aportaron precisiones sobre el caso

Qué pasará con la nena

Más de cinco horas de máxima tensión en Mendoza con una adolescente de 14 años armada y atrincherada en una escuela

La secuencia de terror había comenzado a las 9:30 de la mañana. La menor había llevado la pistola de su padre al colegio y disparó dos veces en un recreo. La cronología del hecho

Más de cinco horas de

Un padrastro violador cayó tras pasar cinco años prófugo: volvió a su pueblo natal y formó una nueva familia

El sospechoso fue arrestado en la localidad de Gobernador Maciá, provincia de Entre Ríos, tras una investigación del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta. La dramática declaración en cámara Gesell de su víctima

Un padrastro violador cayó tras

Megaoperativo nacional contra el fraude informático: desarticularon 10 bandas y descubrieron conexiones con presos

Agentes de la PFA realizaron 21 allanamientos simultáneos en todo el país y detuvieron a 15 sospechosos. Cómo era el modus operandi de los estafadores

Megaoperativo nacional contra el fraude
ÚLTIMAS NOTICIAS
Manejaba borracho, a alta velocidad

Manejaba borracho, a alta velocidad y fue detenido: tenía 1,55 gramos de alcohol en sangre

El asteroide Apophis pasará cerca de la Tierra: cuándo y cómo verlo

Julieta Makintach fue imputada por cohecho, abuso de autoridad y malversación por la justicia de San Isidro

Santa Fe: un operario murió mientras arreglaba un ascensor dentro de un frigorífico

El Gobierno cubrió más del 90% de los vencimientos en la licitación de deuda en pesos

INFOBAE AMÉRICA
El primer ministro de Qatar

El primer ministro de Qatar dijo que el ataque de Israel a Doha “mató cualquier esperanza” de un acuerdo por los rehenes en Gaza

Cómo la globalización está redefiniendo la confianza en los casinos en línea

Israel intensificó su ofensiva contra los hutíes: lanzó otro ataque con drones

El líder de la ONU advirtió sobre el “riesgo real” de una expansión de la guerra de Ucrania tras la incursión de drones rusos en Polonia

La Corte Suprema de Chile expulsó a la jueza Verónica Sabaj por sus vínculos con un caso de corrupción

TELESHOW
La emoción de Tamara Báez

La emoción de Tamara Báez por el cumpleaños de Jamaica: “Mamá siempre va a estar para verte brillar”

El fuerte ida y vuelta ente Wanda Nara y Mauro Icardi: nuevos tatuajes, lobos e indirectas

Luisana Lopilato mostró cómo su hija Cielo organizó el almuerzo familiar y se enterneció: “Me derrite”

La noche romántica de Nicole Neumann y Manu Urcera: salida a solas sin Cruz

De Calu Rivero a Penélope Cruz: la lista de famosos que saludaron a Úrsula Corberó y Chino Darín por su embarazo