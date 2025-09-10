Llegó a su casa y encontró a tres delincuentes que atacaban a su madre y a sus hermanas: seis detenidos

Detuvieron a siete sospechosos por una entradera ocurrida a mediados de agosto en Del Viso

Seis personas terminaron detenidas acusadas de protagonizar una violenta entradera durante en una casa de la localidad de Del Viso, en el partido bonaerense de Pilar. Según la investigación, integraban una banda que operaba en la zona norte del conurbano.

El robo por el cual cayeron presos sucedió el 15 de agosto, cerca de las 19, cuando la denunciante, de 29 años, llegó a su vivienda sobre la calle Polonia y notó un auto estacionado afuera con un hombre en su interior.

Al ingresar, la mujer encontró a tres sospechosos armados que ya reducían a su madre y a sus hermanas menores.

Los asaltantes, con el rostro cubierto, finalmente se llevaron una suma aproximada de 760 mil pesos, un teléfono celular, ropa, mercadería, electrodomésticos y joyas. Luego escaparon junto a dos cómplices que los esperaban afuera con vehículos de apoyo.

Los ladrones quedaron registrados por cámaras de seguridad

Por el hecho se inició una causa encabezada por la Unidad Funcional de Instrucción N°1 de Pilar, a cargo del fiscal Raúl Casal. De la investigación participaron la DDI San Isidro y la SubDDI Pilar, quienes reconstruyeron el modus operandi de la banda a partir de las pruebas recolectadas.

Según establecieron las autoridades, se trata de un grupo con experiencia en entraderas y escruches, activo en distintos distritos de la zona norte del conurbano bonaerense.

Se movían de forma organizada. Utilizaban al menos tres autos (un Toyota Etios, un Peugeot 308 y un Volkswagen Fox) y actuaban repartidos en diferentes funciones: algunos ingresaban a las casas, otros hacían tareas de vigilancia y brindaban apoyo logístico, y el resto ayudaba a huir tras el golpe u para ocultarse.

Uno de los tres autos usados por los delincuentes en el robo ocurrido el mes pasado

“Es una banda criminal organizada, dedicada a entraderas y escruches, que actúa de manera coordinada, violenta, utilizando armas de fuego y con experiencia en este tipo de ilícitos”, decía un reporte policial previo a los allanamientos.

“Los mismos operan en jurisdicciones vecinas al lugar de comisión de los hechos, con el claro objetivo de dificultar las tareas de identificación”, se agregaba en ese mismo reporte.

Los relevamientos de cámaras de seguridad y los testimonios sumados al expediente permitieron identificar a los sospechosos. El líder sería M. González, de 33 años, quien ya se encontraba detenido desde el 22 de agosto pasado, acusado en una causa por comercialización de estupefacientes que tramita en la UFI Especializada en Drogas Ilícitas de Pilar, a cargo del fiscal Pablo Menteguiaga.

Más imágenes de los ladrones, según la investigación

Los detectives también identificaron a su hermana A. González, de 22; a su pareja S.J.L., de 26; a los hermanos J.O. (33) y G.O. (42); y a E.A. (36) como miembros de la banda. En los videos de cámaras privadas del caso, indicaron las fuentes, se observa los observa a todos moviéndose entre los diferentes autos antes y después del robo.

Así las cosas, fueron tras ellos y este miércoles los detuvieron en domicilios de Pilar, Malvinas Argentinas, José C. Paz y Grand Bourg.

Durante los allanamientos, además, la policía secuestró celulares, dinero (en total, 3.209.000 pesos y 81 dólares), ropa y elementos presuntamente usados en el asalto y uno de los vehículos bajo investigación.

En el caso de M. González, fue notificado de la nueva imputación en su contra en la Comisaria Séptima de Pilar, donde se encuentra alojado.

El dinero y otras cosas secuestradas durante los allanamientos

Bajo la mirada de las autoridades hay, además, una séptima sospechosa, una joven de 24 años identificada como J.L. cuya participación dentro de la banda está en investigación, ya que la encontraron circulando en uno de los vehículos utilizados en el robo y los detenidos la visitaron en su vivienda tras el asalto.

A J.L. la encontraron circulando por las calles de Grand Bourg y le secuestraron el celular para peritajes.